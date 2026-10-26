Радий Хабиров рассказал о результатах белорусско-башкирского сотрудничества

Республика Беларусь — давний, надежный партнер Башкортостана. Отношения носят по-настоящему дружеский, при этом деловой характер. Об этом сегодня на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между двумя республиками заявил Глава региона Радий Хабиров.

– Одним из главных результатов совместной работы, несомненно, можно назвать устойчивый рост промышленной кооперации. Флагманский проект по производству электротранспорта «МАЗ-УТТЗ» набирает обороты. В прошлом году произведено 19 троллейбусов, а за 7 месяцев этого года – уже 65 единиц. На долю этого предприятия приходится порядка 35% российского рынка. «Холдинг Эрсо» законтрактовал поставку в Беларусь 9 трансформаторов на сумму свыше 800 млн рублей. Это подтверждает высокое доверие к башкирскому оборудованию. Глубоко встроены в производственные цепочки на территории Беларуси Уральский пружинный завод, Белебеевский завод «Автонормаль», «Искож» и многие другие башкирские предприятия, – отметил Радий Хабиров.

Второй важный блок — агропромышленный комплекс. Глава Башкортостана отметил рекордный рост нашего экспорта сельхозпродукции. За 9 месяцев этого года он прибавил более чем в 4 раза по сравнению с январем – августом прошлого года до более 9 тыс. тонн в натуральном выражении.

– Очень востребована у нас сельхозтехника белорусских брендов. Это, прежде всего, тракторы «Беларус», зерноуборочные и кормоуборочные комбайны семейства «Полесье». Сейчас на повестке – приобретение коммунальной техники. Первоочередная потребность – 151 единица техники на сумму 1,7 млрд руб. Львиная доля – это опять же белорусские машины. Наше научное сотрудничество пополняется конкретными проектами. Среди прочих хочу отметить перспективы создания белорусско-башкирского медицинского кластера на базе индустриального парка «Великий Камень», – сказал Радий Хабиров.

По его мнению, важно продолжать работу по созданию российско-белорусского инвестиционного кластера, который было предложено переформатировать в специальный экономический режим Союзного государства. Есть поддержка на самом высоком уровне.

— Большое значение придаем сотрудничеству в сфере культуры. С большим удовольствием поддержали вашу инициативу о проведении мемориального концерта памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Уверен, он пройдет завтра на самом высоком уровне. Все эти и другие проекты — это лишь часть нашего масштабного сотрудничества, — сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал о церемонии подписания в Минске соглашений, направленных на развитие межрегионального, межмуниципального и промышленного сотрудничества между Башкортостаном и Республикой Беларусь.