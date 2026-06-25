В Минске Башкирия подписала ряд соглашений с Беларусью

Российский регион традиционно активно представлен на площадках форума, который является одним из ключевых механизмов развития межрегионального взаимодействия России и Беларуси.

– Между нашими республиками выстроено качественное, системное взаимодействие, – подчеркнул Рустам Муратов. – Нас связывают не просто рабочие отношения, а взаимное уважение, основанное на многолетнем опыте и совместной работе. Самый главный результат сегодня — это углубление промышленной и сельскохозяйственной кооперации между предприятиями Беларуси и Башкортостана. Порядка 25 компаний из нашей республики сегодня очно работают на площадке бизнес-диалогов.

Муратов поблагодарил правительство Республики Беларусь за всестороннюю координацию двусторонних отношений, за то, что республики были и остаются надёжными друзьями и партнёрами, на которых можно опереться в решении любых вопросов. Развитие бизнеса и кооперационных связей он назвал одной из ключевых задач.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Каранкевич подчеркнул важность проведения встречи в рамках Форума регионов России и Беларуси и отметил высокий интерес деловых кругов к развитию партнёрских связей:

– От имени правительства Республики Беларусь и от себя лично хочу поприветствовать всех участников встречи. Особенно символично, что мероприятие проходит в рамках Форума регионов Беларуси и России, которому уделяется большое внимание со стороны глав наших государств. Сегодняшняя площадка демонстрирует высокий интерес со стороны бизнес-сообщества и предоставляет реальную возможность для обсуждения совместных проектов и поиска новых точек роста. В работе принимают участие более 120 субъектов, представляющих различные отрасли экономики — промышленную кооперацию, машиностроение, автомобилестроение, микроэлектронику, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов. Уверен, что сегодняшние переговоры станут основой для новых взаимовыгодных контрактов и проектов на благо наших республик и будут способствовать повышению качества жизни наших граждан.

После завершения официальной части начала работу B2B-площадка, объединившая представителей бизнеса Башкортостана и Беларуси. В переговорах принимают участие 25 компаний Республики Башкортостан и более 100 предприятий Республики Беларусь. Для участников это возможность перейти от обсуждения перспектив сотрудничества к предметной проработке конкретных проектов, поставок продукции, производственной кооперации и создания совместных производств.

Форум регионов традиционно остаётся одной из ключевых площадок развития российско-белорусского сотрудничества, где новые соглашения и деловые контакты становятся основой для реализации совместных инвестиционных и производственных проектов.

Организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. В мероприятиях принимают участие представители всех областей Беларуси и регионов Российской Федерации.