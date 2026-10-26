Из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 190-й гумконвой

На фронт по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова прибыл 190-й гуманитарный конвой. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.
Гуманитарная помощь предназначена военнослужащим из Башкирии, выполняющим боевые задачи в зоне СВО в 25 воинских подразделениях.
По словам Кирилла Первова, сбор адресной помощи для военнослужащих организовали министерства и ведомства РБ, региональный исполком Народного фронта РБ, администрации городов и районов, а также общественные организации и неравнодушные жители.
Ранее из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 189-й гумконвой, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.