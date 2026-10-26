Из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 190-й гумконвой

На фронт по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова прибыл 190-й гуманитарный конвой. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Гуманитарная помощь предназначена военнослужащим из Башкирии, выполняющим боевые задачи в зоне СВО в 25 воинских подразделениях.

По словам Кирилла Первова, сбор адресной помощи для военнослужащих организовали министерства и ведомства РБ, региональный исполком Народного фронта РБ, администрации городов и районов, а также общественные организации и неравнодушные жители.

Ранее из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 189-й гумконвой, сообщал «Башинформ».