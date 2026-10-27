Александр Шельдяев рассказал о главных задачах правительства Башкирии

Сегодня на 37-м пленарном заседании Госсобрания Башкортостана седьмого созыва премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев перед назначением на должность в своем выступлении отметил, что для эффективного ответа современным и динамичным вызовам важно максимально использовать весь инструментарий передовых научно-технологических решений. По его словам, сейчас идет реализация национальных проектов «второй эпохи». Их основная задача – сформировать новую суверенную экономику, привести нашу страну к технологическому лидерству. Одно из ключевых направлений: технологическое лидерство и суверенитет.

– Здесь – хорошие заделы. За последние 7 лет инвестиции только в промышленный сектор превысили 1 трлн рублей. Реализовано свыше 20 приоритетных инвестиционных проектов более чем на 92 млрд рублей (за пятилетку). Сформирована современная промышленная инфраструктура. По количеству и качеству ее объектов мы входим в пятерку лучших регионов в стране. Сегодня нужно акцентированно работать по развитию критически важной номенклатуры продукции. Так, в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» на территории особой экономической зоны «Алга» в следующем году запустим 2 крупных нефтехимических производства (всего в рамках национального проекта реализуется 5 инвестиционных проектов: «ГПНС», «Дога», «СВЭМ», «БСК», «Башкирская фосфатная компания»). Финансовая группа «ДоГа» завершает строительство установки по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Компания «СВЭМ» создает малотоннажное производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена. До 2030 года завершим масштабный проект по производству суперабсорбентов («Газпром нефтехим Салават», 24 млрд рублей). Важно, что все эти инициативы носят импортозамещающий характер, планируемая к выпуску продукция ранее в нашей стране не производилась и имеет двойное назначение, – рассказал Александр Шельдяев.

Премьер-министр правительства напомнил, что республика активно включилась в реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Республика стала одним из центров таких компетенций в стране. У нас реализован полный комплекс развития беспилотных технологий – от подготовки кадров до производства самых передовых аппаратов и комплектующих. Сформирован собственный научно-производственный центр. Только в этом году произведено более 1,5 млн двигателей для беспилотников. Разрабатываются собственные IT-решения, системы автономной навигации и помехозащищенной связи. Мы инициировали создание испытательного полигона «Зауралье» на площади свыше 35 тыс. кв. км. Он станет базой для испытания перспективных разработок по применению беспилотных систем в ключевых отраслях экономики, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект поддержал президент страны. Сейчас отрабатываем его полноценную реализацию, включая финансирование, с федеральными органами власти. В целом к 2030 году мы планируем нарастить ежегодный выпуск беспилотных систем до 15 тыс. аппаратов, существенно расширив их гражданское применение», – пояснил Александр Шельдяев.

Cтанкостроительный промышленный кластер, созданный в 2023 году, стал базой для реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации». Десять его резидентов сегодня выпускают практически всю номенклатуру металлообрабатывающих станков, включая высокоточные.

«Реализована трехкаскадная кооперация, в которую вовлечены производители, Уфимский университет науки и технологий, а также региональный Центр стандартизации и метрологии. В ее рамках, например, компания «ЕСМ» разработала серийную модель пятикоординатного шлифовального станка с ЧПУ. Предприятие «Технопром» строит завод полного цикла по производству станкоинструментальной продукции, включая хонинговальное оборудование и промышленных роботов. Отмечу, что Башкортостан – лидер Национального рейтинга по уровню кластерного развития. У нас 31 кластер, консолидирующий усилия 355 предприятий из 41 региона. Мы намерены и в дальнейшем активно развивать межрегиональную кооперацию, выявляя новые точки промышленного роста. Именно такие проекты позволят в соответствии со стратегическим Указом Президента России нарастить к 2030 году выпуск в обрабатывающих отраслях на 40% (к уровню 2022 года)», – сказал премьер-министр правительства региона.