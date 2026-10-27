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20:03 (UTC+5), 27 Октября 2026

Радий Хабиров перед концертом «Каждый третий» осмотрел выставку в фойе

27 октября в государственном концертном зале «Башкортостан» Глава республики Радий Хабиров и председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко посетили концерт-реквием «Каждый третий».

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Перед началом мероприятия Радий Хабиров и Роман Головченко осмотрели интерактивные выставки и тематические локации, организованные в фойе. Так, экспозиция «Партизаны Беларуси» – совместный проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси – представляет собой архивную базу наградных листов, личных дел, характеристик боевых учетных листов партизан. С помощью интерактивного стенда каждый посетитель мог найти своего родственника из числа партизан и подпольщиков Беларуси, узнать новые факты о партизанском движении в период Великой Отечественной войны.

Передвижная выставка «Боевые формирования Башкортостана в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» представляет соединения и части, сформированные в БАССР. Кстати, десять из них участвовали в боевых действиях на территории Беларуси.

Также в фойе на баннерах разместили историю советского партизанского движения в 1941-1945 годы и информацию о башкирских партизанах, доблестно воевавших на территории Беларуси, Украины, Ленинградской, Смоленской, Брянской областях и даже стран Европы. Организаторы выставки рассказали, что в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси в партизанских отрядах воевали более 1000 уроженцев Башкирии.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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На экспозиции «Уфа – город трудовой доблести» гостям рассказали о трудовом подвиге жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны и периода послевоенного восстановления страны. Напомним, статус города трудовой доблести Уфе своим указом присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году.

Свою продукцию для дегустации выставило предприятие «Минскхлебпром». Они также представили хлеб из отжима сахарной свеклы и древесных опилок, которым кормили узников концлагерей. Кроме того, на их стенде – кадры кинохроники и фотографии производственного процесса по выпуску хлеба в военное и послевоенное время.

Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» рассказала о жизни солдат через подлинные личные письма, почтовые карточки, открытки, отправленные с огневых рубежей родным, архивные фотоснимки. Здесь Радий Хабиров и Роман Головченко написали и сложили по фронтовому образцу письмо-треугольник участникам Великой Отечественной войны из Башкортостана Родиону Григорьевичу Лобанову и Нине Трофимовне Климович. Оба ветерана проживают в Уфе и отметили в этом году свой 101-й день рождения.

«Когда я бываю с визитом в Беларуси, обязательным пунктом посещаю мемориальные объекты и музеи, посвящённые Великой Отечественной войне. И выставка, и концерт имеют огромное значение. Мы видим, что нацизм поднимает голову. Советский народ, впоследствии народы бывшего Советского Союза, руководство этих государств очень деликатно относились к этим вопросам. Мы как-то стеснялись говорить о том, что по факту был самый настоящий геноцид не только белорусского народа, русского народа и других народов. Поэтому старались каким-то образом деликатно говорить о зверствах, которые устраивались. Об этом сейчас очень важно говорить. Мы должны говорить, чтобы это никогда больше не произошло. Растёт молодёжь, и они растут в очень сложной информационной среде, агрессивной, где пытаются переиначить всё и поменять всё с ног на голову. Такие концерты и выставки – хорошая вакцина, прививка против лживых утверждений. Это связующий пояс общей тяжёлой истории, который все народы бывшего Советского Союза сделал близкими, братьями с одной общей историей. И мы сегодня руководителям проекта говорим огромные слова благодарности», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.
«Цифра «каждый третий» – это страшно, но это просто цифра. Но чтобы цифра жила, надо понимать её смысл. А смысл – в памяти. Память – это не просто пассивное созерцание из глубины лет, по прошествии 80 лет. Мы хотим, чтобы эта цифра дошла до каждого сердца и получила персонализацию. Чтобы те, кто увидел сегодняшний концерт, сегодняшнюю выставку, поняли, что за этой цифрой раскрываются непрожитые жизни, нереализованные замыслы, разрушенное жильё, погибшие родные. И вот именно такими художественными средствами мы хотим донести, в первую очередь до молодого поколения, для того чтобы создать исторический щит памяти и сделать прививку от фашизма, нацизма и любой идеологии нетерпимости, неравноправия, отказа народу, нации, любой нации, любому народу в праве на самостоятельное определение своего пути и своей жизни. Вот такой главный месседж нашего проекта», – сказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
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