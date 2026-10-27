Радий Хабиров перед концертом «Каждый третий» осмотрел выставку в фойе

Перед началом мероприятия Радий Хабиров и Роман Головченко осмотрели интерактивные выставки и тематические локации, организованные в фойе. Так, экспозиция «Партизаны Беларуси» – совместный проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси – представляет собой архивную базу наградных листов, личных дел, характеристик боевых учетных листов партизан. С помощью интерактивного стенда каждый посетитель мог найти своего родственника из числа партизан и подпольщиков Беларуси, узнать новые факты о партизанском движении в период Великой Отечественной войны.
Передвижная выставка «Боевые формирования Башкортостана в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» представляет соединения и части, сформированные в БАССР. Кстати, десять из них участвовали в боевых действиях на территории Беларуси.
Также в фойе на баннерах разместили историю советского партизанского движения в 1941-1945 годы и информацию о башкирских партизанах, доблестно воевавших на территории Беларуси, Украины, Ленинградской, Смоленской, Брянской областях и даже стран Европы. Организаторы выставки рассказали, что в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси в партизанских отрядах воевали более 1000 уроженцев Башкирии.
На экспозиции «Уфа – город трудовой доблести» гостям рассказали о трудовом подвиге жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны и периода послевоенного восстановления страны. Напомним, статус города трудовой доблести Уфе своим указом присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году.
Свою продукцию для дегустации выставило предприятие «Минскхлебпром». Они также представили хлеб из отжима сахарной свеклы и древесных опилок, которым кормили узников концлагерей. Кроме того, на их стенде – кадры кинохроники и фотографии производственного процесса по выпуску хлеба в военное и послевоенное время.
Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» рассказала о жизни солдат через подлинные личные письма, почтовые карточки, открытки, отправленные с огневых рубежей родным, архивные фотоснимки. Здесь Радий Хабиров и Роман Головченко написали и сложили по фронтовому образцу письмо-треугольник участникам Великой Отечественной войны из Башкортостана Родиону Григорьевичу Лобанову и Нине Трофимовне Климович. Оба ветерана проживают в Уфе и отметили в этом году свой 101-й день рождения.
«Когда я бываю с визитом в Беларуси, обязательным пунктом посещаю мемориальные объекты и музеи, посвящённые Великой Отечественной войне. И выставка, и концерт имеют огромное значение. Мы видим, что нацизм поднимает голову. Советский народ, впоследствии народы бывшего Советского Союза, руководство этих государств очень деликатно относились к этим вопросам. Мы как-то стеснялись говорить о том, что по факту был самый настоящий геноцид не только белорусского народа, русского народа и других народов. Поэтому старались каким-то образом деликатно говорить о зверствах, которые устраивались. Об этом сейчас очень важно говорить. Мы должны говорить, чтобы это никогда больше не произошло. Растёт молодёжь, и они растут в очень сложной информационной среде, агрессивной, где пытаются переиначить всё и поменять всё с ног на голову. Такие концерты и выставки – хорошая вакцина, прививка против лживых утверждений. Это связующий пояс общей тяжёлой истории, который все народы бывшего Советского Союза сделал близкими, братьями с одной общей историей. И мы сегодня руководителям проекта говорим огромные слова благодарности», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.
«Цифра «каждый третий» – это страшно, но это просто цифра. Но чтобы цифра жила, надо понимать её смысл. А смысл – в памяти. Память – это не просто пассивное созерцание из глубины лет, по прошествии 80 лет. Мы хотим, чтобы эта цифра дошла до каждого сердца и получила персонализацию. Чтобы те, кто увидел сегодняшний концерт, сегодняшнюю выставку, поняли, что за этой цифрой раскрываются непрожитые жизни, нереализованные замыслы, разрушенное жильё, погибшие родные. И вот именно такими художественными средствами мы хотим донести, в первую очередь до молодого поколения, для того чтобы создать исторический щит памяти и сделать прививку от фашизма, нацизма и любой идеологии нетерпимости, неравноправия, отказа народу, нации, любой нации, любому народу в праве на самостоятельное определение своего пути и своей жизни. Вот такой главный месседж нашего проекта», – сказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
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