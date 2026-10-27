Радий Хабиров перед концертом «Каждый третий» осмотрел выставку в фойе

Перед началом мероприятия Радий Хабиров и Роман Головченко осмотрели интерактивные выставки и тематические локации, организованные в фойе. Так, экспозиция «Партизаны Беларуси» – совместный проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси – представляет собой архивную базу наградных листов, личных дел, характеристик боевых учетных листов партизан. С помощью интерактивного стенда каждый посетитель мог найти своего родственника из числа партизан и подпольщиков Беларуси, узнать новые факты о партизанском движении в период Великой Отечественной войны.

Передвижная выставка «Боевые формирования Башкортостана в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» представляет соединения и части, сформированные в БАССР. Кстати, десять из них участвовали в боевых действиях на территории Беларуси.

Также в фойе на баннерах разместили историю советского партизанского движения в 1941-1945 годы и информацию о башкирских партизанах, доблестно воевавших на территории Беларуси, Украины, Ленинградской, Смоленской, Брянской областях и даже стран Европы. Организаторы выставки рассказали, что в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси в партизанских отрядах воевали более 1000 уроженцев Башкирии.