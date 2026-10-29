Радий Хабиров поделился воспоминаниями о своём деревенском детстве

Сегодня после церемонии вручения ключей от легковых автомобилей победителям конкурса за достижение наивысших результатов в уборке урожая 2026 года Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту ИА «Башинформ» рассказал, чем отличается менталитет сельских жителей от городских, как помогал в детстве в деревне бабушке и дедушке и какую домашнюю птицу содержат в резиденции Главы.

«У жителей села одна ментальность, в городе – другая. В городах все динамичнее происходит, более конкурентно. И люди, соответственно, начинают подстраиваться под эти темпы. Село, оно всегда сложнее. Ты утром встал в многоквартирном доме в Уфе, спустился вниз, снег там уже убирают. А если ты в своём доме вышел, у тебя полметра или метр снега за ночь намело. Ты лопату берёшь – и вперёд. Такой вроде простой момент.

У сельчан, кстати, требования сильно повысились. Элементарно сейчас на селе доярку трудно найти, потому что это тяжёлый физический труд. Я помню, моя бабушка на ферме колхозной работала, там коров было дойных больше 100. А доярок было всего несколько. Поэтому сейчас мы идём по пути индустриальных молочнотоварных ферм, где 5 тысяч коров – там всё механизировано, несколько человек всё обслуживает это.

Помню, мы мальчишками были, я в деревню специально приезжал, нас родители отправляли, потому что в нашей деревне было так, что летом каждый дом по очереди скот пасёт. И вот мы, городские, приезжали и помогали бабушке с дедушкой. Сейчас всё меньше людей скот держат. Это хлопотно очень. Я помню с детства, бабушка никогда в гостях не засиживалась, говорила: "Всё, поехали, мне корову доить надо". А корову вечером она доит, потом рано утром встаёт, доит. Это непросто. Конечно, плюсы есть, свое масло, молоко, сметана и всё прочее. К сожалению, все это будет сходить на нет и жители села все меньше будут содержать крупный рогатый скот. Курочек, уток, гусей, конечно, будут содержать.

В государственной резиденции, где я живу, мальчишки мои попросили, мы там куриц купили. Для них целое удовольствие – у меня сын сам ходит и яйца собирает. Плюс и детей привлекаем к труду», – рассказал Радий Хабиров.