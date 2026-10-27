Глава Башкирии обозначил правительству региона главные задачи

По мнению Главы Башкортостана, в непростых условиях проведения СВО власти региона обязаны выполнять взятые на себя социальные обязательства. А для этого – укреплять экономическую базу как основу сильной социальной политики. К 2030 году республика должна выйти на новую планку валового регионального продукта в 4 трлн рублей.

«Важно выстраивать эту работу с учетом задач научно-технологического развития. Нам нужен прорыв по всем направлениям. Необходимо переориентировать экономику, создавать новые точки роста, повышать производительность. Нужно максимально скооперировать потенциал предприятий и научных коллективов для реализации совместных научно-производственных проектов как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере. Правительству необходимо повышать бюджетную устойчивость, наращивать доходную базу за счёт развития экономического и налогового потенциала, снижения долговой нагрузки. Финансовый блок правительства должен работать как часы, вплотную взаимодействовать с налоговиками, предприятиями. Важно решительно бороться с серыми зарплатами, с теми, кто укрывает налоги. Следует продолжать активную инвестиционную политику, открывать новые производства, создавать рабочие места. Мы должны решить поставленную нами задачу по обеспечению к 2030 году инвестиций в объеме 1,25 трлн рублей», – сказал сегодня на пленарном заседании Госсобрания Радий Хабиров.

По его словам, важно развивать внешнеэкономический вектор, реализовывать крупные проекты с нашими партнерами. Правительству необходимо определить наиболее перспективные направления внешнеэкономической деятельности, страны-партнеры, сконцентрировать ресурсы для того, чтобы вывести эту работу на еще более высокий уровень.

«Нужно продолжить комплексную работу по развитию территорий, реализации крупных инфраструктурных проектов по жилищному строительству в Забелье и Зауфимье. Наша задача – достичь к 2030 году ввода до 4 млн кв. метров жилья, обеспечить транспортную инфраструктуру к новым районам застройки. Стратегически важными для нас являются проекты по капитальному ремонту Затонского моста и строительству Южного обхода», – отметил руководитель республики.