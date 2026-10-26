Искандер Ахметвалеев назначен руководителем администрации Главы Башкирии

Указ о назначении Искандера Ахметвалеева руководителем администрации Главы Республики Башкортостан подписан сегодня, 26 октября.

– Уже с 2019 года он начинал заместителем руководителя. Я хотел поблагодарить за тот период работы, который вместе работаем, – сказал Глава республики. – Должность ответственная, нужны большая выдержка, рассудительность, разумность, профессионализм. Всеми этими качествами вы обладаете, поэтому я очень надеюсь, что вы свою работу будете выполнять. На вас взаимодействие всех ветвей власти, обеспечение эффективной работы всей администрации Главы, координация многих политических процессов, поэтому очень ответственно. Поздравляю вас!

Ахметвалеев Искандер Рауфович родился 31 декабря 1975 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный институт искусств, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.



Трудовую деятельность начал в 1992 году в научно-производственной фирме «Идельхим», где работал техником-исследователем. В 1998–2000 годах – артист Национального молодёжного театра Республики Башкортостан. В 2000–2007 годах – режиссёр-постановщик Уфимского государственного татарского театра «Нур».



В 2007–2008 годах – заместитель генерального директора ОАО «Информационное агентство «Башинформ». В 2008–2010 годах – старший преподаватель кафедры режиссуры Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. В 2010–2011 годах – заместитель главного редактора ОАО «Информационное агентство «Башинформ».



В 2011–2019 годах – заведующий отделом по организации работы общественных приёмных президента Республики Башкортостан, заместитель начальника управления – заведующий отделом организации приёмов граждан, начальник Управления Главы РБ по работе с обращениями и приёму граждан. В 2019 году – начальник Управления Главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями.



В 2019–2026 годах – заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан, с августа 2025 года на него возложено исполнение обязанностей руководителя администрации Главы РБ.



Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётной грамотой Президента Российской Федерации, орденами Дружбы народов и Салавата Юлаева.