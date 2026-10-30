Премьер-министр Башкирии поздравил аграриев с праздником

На торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в Уфу приехали представители практически всех районов республики.

«Благодарю за самоотверженный труд, верность родной земле, а также огромный вклад в продовольственную безопасность страны и родной республики. Отдельно благодарю вас за организованно проведённую уборочную кампанию, — обратился к труженикам села премьер-министр правительства Башкортостана. — Сезон был непростым, но благодаря вашему профессионализму республика завершает уборку с достойными результатами. По предварительным оценкам, ожидается собрать более 3 млн тонн зерновых, порядка 1,2 млн тонн масличных культур и 1,6 млн тонн сахарной свёклы. За этими цифрами стоит ваш ежедневный тяжёлый труд и ответственное отношение к делу».

Агропромышленный комплекс Башкортостана традиционно отличается развитым животноводством, отметил Шельдяев. С начала года в регионе произведено более 1 млн тонн молока и 270 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Производство товарного молока выросло почти на 6%. Производство яиц увеличилось в 1,3 раза.

На сегодняшний день республика полностью покрывает собственные потребности по растительному маслу, сахару, мясу, картофелю, молоку и молочной продукции. Рост производства стимулирует развитие экспорта. Сейчас продукция башкирского АПК поставляется в 29 стран мира. С начала года объём экспорта АПК составил порядка 450 тысяч тонн на 255 млн долларов США. Ключевыми партнёрами по-прежнему остаются Индия, Казахстан, Узбекистан и Китай.

Безусловным драйвером отрасли остается реализация крупных инвестпроектов. Реализуется 61 приоритетный инвестпроект почти на 100 млрд рублей. Из них уже в этом году планируется завершить 13 проектов на 23 млрд рублей. Башкортостан продолжает активно обновлять парк сельхозтехники и входит в число лучших регионов страны по этому показателю, констатировали на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства-2026.

«Успешно развиваем собственное сельхозмашиностроение. За 9 месяцев текущего года приобретено почти 2100 единиц техники более чем на 13 млрд рублей. При этом технологический облик отрасли качественно меняется. В республике активно применяются точное земледелие, навигационные системы, агродроны, умные фермы и искусственный интеллект. Будущее отрасли невозможно без науки», — убежден Александр Шельдяев.

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» БГАУ, научные институты ведут системную работу по созданию отечественного высокопродуктивного биоматериала, развитию генетики и селекции и делают это в ускоренном формате. Вместе с бизнесом они выстроили взаимодействие, и теперь исследователи напрямую работают на полях и фермах, повышают продуктивность. Цель — к 2030 году полностью уйти от зависимости по селекции и генетике.

Не менее важное направление для АПК — подготовка кадров. Сегодня Башкортостан является одним из лидеров по реализации федерального проекта «Кадры в АПК». В прошлом году на его реализацию направлено более 970 млн рублей. В 2026-м предусмотрено свыше 1 млрд рублей.

Не остается без внимания и социальное развитие села. На эти цели в 2026 году направлено более 1,6 млрд руб. Семьи получают субсидии на улучшение жилищных условий. В 16 районах реализуются проекты по благоустройству, ведётся строительство на 43 объектах.

«Дорогие друзья, ещё раз сердечно поздравляю всех с праздником. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и новых трудовых свершений. Пусть ваша работа, такая важная для нас, приносит не только достойные результаты, но и радость», — резюмировал, обращаясь к труженикам села, премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев.

Здесь же, в конгресс-холле «Торатау» состоялось награждение лучших районов Башкортостана по итогам сельскохозяйственного сезона. Наградами отметили 11 муниципальных районов за успехи в растениеводстве, животноводстве, инвестиционной деятельности и развитии сельской инфраструктуры. В числе награждённых - Стерлитамакский, Чишминский, Мелеузовский, Чекмагушевский, Аургазинский, Кармаскалинский, Илишевский, Бураевский, Янаульский, Дуванский и Абзелиловский районы.

Завершилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом.

Ранее в Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии, сообщал Башинформ.