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18:03 (UTC+5), 30 Октября 2026

Премьер-министр Башкирии поздравил аграриев с праздником

В уфимском конгресс-холле «Торатау» премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев поздравил аграриев с профессиональным праздником, с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

На торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в Уфу приехали представители практически всех районов республики.

«Благодарю за самоотверженный труд, верность родной земле, а также огромный вклад в продовольственную безопасность страны и родной республики. Отдельно благодарю вас за организованно проведённую уборочную кампанию, — обратился к труженикам села премьер-министр правительства Башкортостана. — Сезон был непростым, но благодаря вашему профессионализму республика завершает уборку с достойными результатами. По предварительным оценкам, ожидается собрать более 3 млн тонн зерновых, порядка 1,2 млн тонн масличных культур и 1,6 млн тонн сахарной свёклы. За этими цифрами стоит ваш ежедневный тяжёлый труд и ответственное отношение к делу».

Агропромышленный комплекс Башкортостана традиционно отличается развитым животноводством, отметил Шельдяев. С начала года в регионе произведено более 1 млн тонн молока и 270 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Производство товарного молока выросло почти на 6%. Производство яиц увеличилось в 1,3 раза.

На сегодняшний день республика полностью покрывает собственные потребности по растительному маслу, сахару, мясу, картофелю, молоку и молочной продукции. Рост производства стимулирует развитие экспорта. Сейчас продукция башкирского АПК поставляется в 29 стран мира. С начала года объём экспорта АПК составил порядка 450 тысяч тонн на 255 млн долларов США. Ключевыми партнёрами по-прежнему остаются Индия, Казахстан, Узбекистан и Китай.

Безусловным драйвером отрасли остается реализация крупных инвестпроектов. Реализуется 61 приоритетный инвестпроект почти на 100 млрд рублей. Из них уже в этом году планируется завершить 13 проектов на 23 млрд рублей. Башкортостан продолжает активно обновлять парк сельхозтехники и входит в число лучших регионов страны по этому показателю, констатировали на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства-2026.

«Успешно развиваем собственное сельхозмашиностроение. За 9 месяцев текущего года приобретено почти 2100 единиц техники более чем на 13 млрд рублей. При этом технологический облик отрасли качественно меняется. В республике активно применяются точное земледелие, навигационные системы, агродроны, умные фермы и искусственный интеллект. Будущее отрасли невозможно без науки», — убежден Александр Шельдяев.

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» БГАУ, научные институты ведут системную работу по созданию отечественного высокопродуктивного биоматериала, развитию генетики и селекции и делают это в ускоренном формате. Вместе с бизнесом они выстроили взаимодействие, и теперь исследователи напрямую работают на полях и фермах, повышают продуктивность. Цель — к 2030 году полностью уйти от зависимости по селекции и генетике.

Не менее важное направление для АПК — подготовка кадров. Сегодня Башкортостан является одним из лидеров по реализации федерального проекта «Кадры в АПК». В прошлом году на его реализацию направлено более 970 млн рублей. В 2026-м предусмотрено свыше 1 млрд рублей.

Не остается без внимания и социальное развитие села. На эти цели в 2026 году направлено более 1,6 млрд руб. Семьи получают субсидии на улучшение жилищных условий. В 16 районах реализуются проекты по благоустройству, ведётся строительство на 43 объектах.

«Дорогие друзья, ещё раз сердечно поздравляю всех с праздником. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и новых трудовых свершений. Пусть ваша работа, такая важная для нас, приносит не только достойные результаты, но и радость», — резюмировал, обращаясь к труженикам села, премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев.

Здесь же, в конгресс-холле «Торатау» состоялось награждение лучших районов Башкортостана по итогам сельскохозяйственного сезона. Наградами отметили 11 муниципальных районов за успехи в растениеводстве, животноводстве, инвестиционной деятельности и развитии сельской инфраструктуры. В числе награждённых - Стерлитамакский, Чишминский, Мелеузовский, Чекмагушевский, Аургазинский, Кармаскалинский, Илишевский, Бураевский, Янаульский, Дуванский и Абзелиловский районы.

Завершилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом.

Ранее в Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии, сообщал Башинформ.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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