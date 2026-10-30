В Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии

Глава аграрного ведомства Башкортостана также рассказал о масштабной подготовке к будущему году. В регионе засеяно более 300 тысяч гектаров озимых культур, сформирован переходящий семенной фонд, идет активная закупка минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива и техники. Аграриями региона уже закуплено различной сельхозтехники и оборудования на 14 млрд рублей, и к концу года эта сумма вырастет еще примерно на 1,5-2 млрд рублей.

«Сегодня уровень сельского хозяйства в Башкортостане не то что хуже, а, наоборот, лучше, чем европейские, американские экономики. Поверьте мне, потому что я проехал много стран, много видел полей, много общался с фермерами. Поэтому то, что сегодня мы с вами добиваемся — это очень хорошие результаты», — заявил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Среди достижений АПК Ильшат Фазрахманов назвал высокие показатели урожайности в республике. Так, например, зерновые культуры собирают сегодня с полей по 50-70 центнеров с гектара, сахарная свекла — в среднем по 400 центнеров. Весомые результаты достигнуты и в животноводстве. На крупных индустриальных фермах суточные надои превышают 40 кг на корову, а поголовье дойного стада на некоторых фермах достигает 6500 голов.

«Сегодня у нас в планах — построить несколько индустриальных ферм, рассчитанных на 6000 голов дойного стада. Это очень дорогие проекты — десятки миллиардов рублей стоят эти объекты. Но индустриализация, та ставка на частный капитал, та ставка на семейственность, на традиции сегодня позволяет нам получать достаточно хороший объём товарной массы, — констатировал Ильшат Фазрахманов. — Ну и, конечно, такое количество наград — свыше 300 наград ежегодно — Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров больше в отраслях никому не удостаивает. Радий Хабиров всегда бережно, с любовью относится к нашим аграриям, и просил передать вам, уважаемые работники АПК, свои слова благодарности».

В числе государственных наград, которыми удостоили сегодня работников АПК региона — орден Салавата Юлаева, медаль «За трудовую доблесть», различные почетные грамоты и заслуженные звания, а также благодарность Главы Республики Башкортостан и диплом правительства Республики Башкортостан.

Среди тех, кто удостоился сегодня диплома правительства Башкортостана, — Земфира Аминева, победившая в номинации «Лучший технолог хлебопекарного предприятия».

Земфира Аминева вот уже 35 лет работает на Кармаскалинском хлебокомбинате.