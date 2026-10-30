В Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии

Как отметил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, несмотря на сложности аграрного сезона, удалось завершить уборку практически без потерь. Этому во многом помогла хорошая осенняя погода.
«Хорошие объемы товарной массы: 4,6 млн тонн зерновых и масличных культур. Сезон был достаточно сложный, но бог дал нам хорошую, красивую осень. Это позволило нам в первую очередь убрать масличные культуры, за которые мы очень волновались, боялись не успеть убрать вовремя. Но все благополучно завершилось, и мы входим в новый год с полными складами», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов, добавив при этом, что в 2026 году в республике зафиксированы исторические рекорды по подсолнечнику.
Но перед отраслью теперь стоит уже следующая задача — грамотно реализовать собранный урожай и подготовиться к сезону 2027 года.
Глава аграрного ведомства Башкортостана также рассказал о масштабной подготовке к будущему году. В регионе засеяно более 300 тысяч гектаров озимых культур, сформирован переходящий семенной фонд, идет активная закупка минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива и техники. Аграриями региона уже закуплено различной сельхозтехники и оборудования на 14 млрд рублей, и к концу года эта сумма вырастет еще примерно на 1,5-2 млрд рублей.
«Сегодня уровень сельского хозяйства в Башкортостане не то что хуже, а, наоборот, лучше, чем европейские, американские экономики. Поверьте мне, потому что я проехал много стран, много видел полей, много общался с фермерами. Поэтому то, что сегодня мы с вами добиваемся — это очень хорошие результаты», — заявил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.
Среди достижений АПК Ильшат Фазрахманов назвал высокие показатели урожайности в республике. Так, например, зерновые культуры собирают сегодня с полей по 50-70 центнеров с гектара, сахарная свекла — в среднем по 400 центнеров. Весомые результаты достигнуты и в животноводстве. На крупных индустриальных фермах суточные надои превышают 40 кг на корову, а поголовье дойного стада на некоторых фермах достигает 6500 голов.
«Сегодня у нас в планах — построить несколько индустриальных ферм, рассчитанных на 6000 голов дойного стада. Это очень дорогие проекты — десятки миллиардов рублей стоят эти объекты. Но индустриализация, та ставка на частный капитал, та ставка на семейственность, на традиции сегодня позволяет нам получать достаточно хороший объём товарной массы, — констатировал Ильшат Фазрахманов. — Ну и, конечно, такое количество наград — свыше 300 наград ежегодно — Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров больше в отраслях никому не удостаивает. Радий Хабиров всегда бережно, с любовью относится к нашим аграриям, и просил передать вам, уважаемые работники АПК, свои слова благодарности».
В числе государственных наград, которыми удостоили сегодня работников АПК региона — орден Салавата Юлаева, медаль «За трудовую доблесть», различные почетные грамоты и заслуженные звания, а также благодарность Главы Республики Башкортостан и диплом правительства Республики Башкортостан.
Среди тех, кто удостоился сегодня диплома правительства Башкортостана, — Земфира Аминева, победившая в номинации «Лучший технолог хлебопекарного предприятия».
Земфира Аминева вот уже 35 лет работает на Кармаскалинском хлебокомбинате.
«Я очень рада за наш коллектив, это наша общая награда, — рассказала „Башинформу“ главный технолог потребительского общества „Кармаскалинский хлебокомбинат“ Земфира Аминева. — Все достижения — это все-таки наше общее дело. Мы рады печь для жителей самых разных районов республики вкусный хлеб, который соответствует всем ГОСТам».
Говоря о будущем, Земфира Аминева выразила готовность передать профессиональную эстафету молодым специалистам.
«Хочу пожелать всем, чтобы также всегда выпускали только качественный, вкусный и безопасный хлеб, соответствующий всем стандартам. И, конечно, чтобы работали с душой, как мы. У нас из поколения в поколение на предприятии передается эта эстафета, мы стараемся привлекать к нашей работе молодых», — подытожила главный технолог потребительского общества «Кармаскалинский хлебокомбинат» Земфира Аминева.
Добавим, чествование работников АПК Башкортостана продолжится сегодня во второй половине дня также в уфимском конгресс-холле «Торатау». Здесь состоится награждение лучших районов по итогам сельскохозяйственного сезона. Завершится мероприятие праздничным концертом.
Ранее Глава Башкирии рассказал об особенностях труда аграриев республики.
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