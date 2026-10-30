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14:19 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии

В уфимском конгресс-холле «Торатау» наградили передовиков агропромышленного комплекса республики. Торжественную церемонию награждения приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Как отметил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, несмотря на сложности аграрного сезона, удалось завершить уборку практически без потерь. Этому во многом помогла хорошая осенняя погода.

«Хорошие объемы товарной массы: 4,6 млн тонн зерновых и масличных культур. Сезон был достаточно сложный, но бог дал нам хорошую, красивую осень. Это позволило нам в первую очередь убрать масличные культуры, за которые мы очень волновались, боялись не успеть убрать вовремя. Но все благополучно завершилось, и мы входим в новый год с полными складами», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов, добавив при этом, что в 2026 году в республике зафиксированы исторические рекорды по подсолнечнику.

Но перед отраслью теперь стоит уже следующая задача — грамотно реализовать собранный урожай и подготовиться к сезону 2027 года.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава аграрного ведомства Башкортостана также рассказал о масштабной подготовке к будущему году. В регионе засеяно более 300 тысяч гектаров озимых культур, сформирован переходящий семенной фонд, идет активная закупка минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива и техники. Аграриями региона уже закуплено различной сельхозтехники и оборудования на 14 млрд рублей, и к концу года эта сумма вырастет еще примерно на 1,5-2 млрд рублей.

«Сегодня уровень сельского хозяйства в Башкортостане не то что хуже, а, наоборот, лучше, чем европейские, американские экономики. Поверьте мне, потому что я проехал много стран, много видел полей, много общался с фермерами. Поэтому то, что сегодня мы с вами добиваемся — это очень хорошие результаты», — заявил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Среди достижений АПК Ильшат Фазрахманов назвал высокие показатели урожайности в республике. Так, например, зерновые культуры собирают сегодня с полей по 50-70 центнеров с гектара, сахарная свекла — в среднем по 400 центнеров. Весомые результаты достигнуты и в животноводстве. На крупных индустриальных фермах суточные надои превышают 40 кг на корову, а поголовье дойного стада на некоторых фермах достигает 6500 голов.

«Сегодня у нас в планах — построить несколько индустриальных ферм, рассчитанных на 6000 голов дойного стада. Это очень дорогие проекты — десятки миллиардов рублей стоят эти объекты. Но индустриализация, та ставка на частный капитал, та ставка на семейственность, на традиции сегодня позволяет нам получать достаточно хороший объём товарной массы, — констатировал Ильшат Фазрахманов. — Ну и, конечно, такое количество наград — свыше 300 наград ежегодно — Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров больше в отраслях никому не удостаивает. Радий Хабиров всегда бережно, с любовью относится к нашим аграриям, и просил передать вам, уважаемые работники АПК, свои слова благодарности».

В числе государственных наград, которыми удостоили сегодня работников АПК региона — орден Салавата Юлаева, медаль «За трудовую доблесть», различные почетные грамоты и заслуженные звания, а также благодарность Главы Республики Башкортостан и диплом правительства Республики Башкортостан.

Среди тех, кто удостоился сегодня диплома правительства Башкортостана, —  Земфира Аминева, победившая в номинации «Лучший технолог хлебопекарного предприятия».

Земфира Аминева вот уже 35 лет работает на Кармаскалинском хлебокомбинате.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
«Я очень рада за наш коллектив, это наша общая награда, — рассказала „Башинформу“ главный технолог потребительского общества „Кармаскалинский хлебокомбинат“ Земфира Аминева. — Все достижения — это все-таки наше общее дело. Мы рады печь для жителей самых разных районов республики вкусный хлеб, который соответствует всем ГОСТам».

Говоря о будущем, Земфира Аминева выразила готовность передать профессиональную эстафету молодым специалистам.

«Хочу пожелать всем, чтобы также всегда выпускали только качественный, вкусный и безопасный хлеб, соответствующий всем стандартам. И, конечно, чтобы работали с душой, как мы. У нас из поколения в поколение на предприятии передается эта эстафета, мы стараемся привлекать к нашей работе молодых», — подытожила главный технолог потребительского общества «Кармаскалинский хлебокомбинат» Земфира Аминева.

Добавим, чествование работников АПК Башкортостана продолжится сегодня во второй половине дня также в уфимском конгресс-холле «Торатау». Здесь состоится награждение лучших районов по итогам сельскохозяйственного сезона. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Ранее Глава Башкирии рассказал об особенностях труда аграриев республики

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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