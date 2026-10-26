Радий Хабиров представил нового председателя Федерации профсоюзов Башкирии

– Юрий Михайлович, от души вас поздравляем, жмем руку! Мы вас давно очень знаем, очень ценим вас, знаем, что вы профессиональный руководитель и настоящий порядочный человек. Выражаем надежду, что вы дадите нашим профсоюзам новую энергию, – сказал Глава Башкирии. – Потенциал профсоюзов очень высокий.

Руководитель региона рекомендовал правительству во всем поддерживать нового профсоюзного лидера.

Ранее мы сообщали, что председателем Федерации профсоюзов Башкортостана был избран Юрий Мельников, который до этого трудился первым заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ.