Стал известен новый глава Федерации профсоюзов Башкирии

Председателем Федерации профсоюзов Башкортостана стал Юрий Мельников, который ранее трудился первым заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ.
Гузель Мирошниченко, ранее возглавлявшая региональные профсоюзы, покинула пост по собственному желанию.
Юрий Мельников родился 11 июня 1976 года в Кумертау. Является выпускником Оренбургской госмедакадемии по специальности «Лечебное дело» (позднее также окончил БАГСУ по направлению менеджмента).
Трудовую деятельность начал врачом-психиатром профильного отделения психоневрологического диспансера Центральной районной больницы Кумертау, а затем стал заведующим отделением.
С 2008 по 2016 год Мельников был директором Кумертауского психоневрологического интерната. С 2016 года занял пост заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ, позже стал первым замом руководителя ведомства.
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