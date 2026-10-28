28 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стройплощадку Республиканского математического лицея-интерната, который возводят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Учреждение станет флагманом системы общего образования Башкортостана.
Напомним, возведение объекта площадью более 22 тысяч кв. метров стартовало в 2025 году. На строительство выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд — федеральные средства. Здание состоит из четырёх блоков.
Руководитель подрядной организации СМК-10 Валерий Мансуров рассказал, что на сегодняшний день, если брать по блокам, ситуация выглядит так. Блок В — монолитные и кладочные работы завершены. Ведутся монтаж инженерных систем, отделочные работы, витражи, укрупнение оконных блоков, фасадные работы: утепление каркаса и в ближайшие дни строители приступают к облицовке керамогранитом. Блок А — также завершены монолитные и кладочные работы. Идёт остекление витражей, фасадные и внутренние инженерные работы: отопление, водоснабжение, канализация, вентиляционные системы. Блок Г (учебный корпус) — 99% монолитных работ выполнено, осталось завершить парапетную часть и приступить к кровельным работам; параллельно ведутся кладочные работы. Блок Б — спорткомплекс с атриумной зоной. Выполнено около 90%, остались колонны и есть сложности с монтированием фермы. По конструктиву готовность примерно 95%. Также параллельно прокладываются наружные инженерные сети, подводится теплотрасса. Задача на декабрь — подать отопление в блок В. Строители, если даже не успеют по постоянной схеме, временно подадут тепло для обеспечения положительной температуры при отделочных работах и остальных инженерных работах.
«Понимаете, когда ты ездишь и видишь ход работ, сам сил набираешься. И понятно, благодаря нашим таким встречам постоянным, ряд существенных изменений внесли по ходу строительства. Мы сейчас уже набираем детей, темпы хорошие. Видите, уже начала геометрия, архитектура проявляться. Это будет современное здание, и внутреннее убранство, и вся архитектура, эстетика. Здесь элита республики будет расти — математическая», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин рассказал, что на базе платформы «Сириус» на первый этапе поступления зарегистрировалось 1229 детей со всей страны.
«Абсолютное большинство, понятно, из Республики Башкортостан, но очень было отрадно и интересно отметить, что в том числе ребята из одиннадцати регионов нашей страны решили воспользоваться этим случаем: увидели в средствах массовой информации сообщение о том, что идёт отбор в математический лицей-интернат, ведущую школу Российской Федерации. Поэтому первый этап прошёл. До 15 декабря «Сириус» нам отгрузит результаты, мы сможем увидеть, как ребята вообще справились или не справились с этим заданием. Но учитывая, что есть отклик, в том числе от родителей, что дети не смогли, не успели, заболели, мы решили, что с 10 по 13 ноября пройдёт дополнительный этап отбора в математический лицей-интернат. Всё так же на той же базе, на платформе «Сириус». Регистрация абсолютно такая же простая, практически в один клик. Это будут ещё дополнительные три дня для того, чтобы ребята, которые не смогли, забыли, не имели такой возможности, не имели доступа к ноутбуку, телефону и так далее, чтобы они могли принять участие.
Поэтому сейчас в средствах массовой информации и на сайте мы соответствующую информацию разместили. Дальше двигаемся по плану: в марте мы приглашаем всех ребят, которые прошли первый этап отбора, в кампус для того, чтобы посмотреть воочию, реально на практике, как они могут решать математические задачи, задачи в том числе на логику, для того, чтобы там уже очно с ними поработать и увидеть, кто пройдёт уже на третий этап — летнюю смену. Параллельно ведём отбор педагогов, мы уже присматриваемся к учителям, ведущим учителям математики не только в республике, но и в соседних регионах, ну и по всей стране. Активная фаза отбора педагогов начнётся в 2027 году», – сказал Ильдар Мавлетбердин, отвечая на вопросы спецкора «Башинформа».
Директор строительства Рим Сагманов отметил, что любой приезд Главы республики на стройку их подстегивает.
«Когда глава посещает объект, темп строительства заметно увеличивается. Рабочие видят, что объект постоянно контролируется Главой, минстроем и правительством республики. Работы идут по графику, есть небольшие отставания, но значительных задержек нет. Это мы планируем наверстать за счёт временного пуска тепла, чтобы не ждать окончательного подключения теплотрассы. Отделочные работы уже начаты», – сказал директор стройки во время общения с журналистом «Башинформа».
Напомним, что Республиканскому математическому лицею-интернату планируют присвоить имя Башира Рамеева, выдающегося советского ученого и изобретателя, одного из пионеров отечественной вычислительной техники.
Ранее сообщалось, что в Башкирии запустили регистрацию на отбор учащихся в математический лицей.
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