Глава Башкирии осмотрел стенды международной выставки «Энергетика Урала»

Ректор УГНТУ Олег Баулин презентовал установку электроосаждения, где реализован передовой способ гальванического осаждения износостойких металломатричных композиционных покрытий. Они позволяют повысить микротвердость и износостойкость рабочих поверхностей по сравнению с чистыми металлическими аналогами. Данное решение ориентировано на машиностроительный сектор.

Еще одну разработку башкирских вузов – стартер-генератор для наземной газотурбинной установки представил ректор УУНиТ Вадим Захаров. Здесь функции стартера и генератора совмещены в одной электрической машине.

На стенде Фонда развития промышленности Башкортостана свои разработки представили предприятия республики, которые реализовали свои проекты в том числе и за счет займов ФРП. По итогам 2025 года Фонд развития промышленности Башкортостана занял 2-е место в номинации «Топ региональных фондов» по количеству самостоятельно профинансированных практик – 36 проектов. Всего в 2025 году с участием регионального и федерального фондов было профинансировано 52 проекта, общий объем инвестиций по поддержанным проектам составил 4,6 млрд рублей, а сумма предоставленных займов достигла 2,9 миллиардов.

Директор Уфимского трансформаторного завода, входящего в холдинг «ЭРСО», Дмитрий Пырков доложил, что для поселков и городов республики всего за время работы завода было поставлено 25 трансформаторов на энергообъекты региона. Это помогло обеспечить электроэнергией и теплом свыше 400 тысяч потребителей Башкортостана. На заводе продолжается освоение новой номенклатуры, проводится модернизация производства, испытательной станции. К концу четвертого квартала на предприятии планируют выпускать силовые трансформаторы и реакторы до 750 кВ.

На экспозиции научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Башкортостана были представлены проекты 11 предприятий. Среди разработок: двигатели для БПЛА, дроны, роботизированная автономная дрон-станция, которая обеспечивает полную автоматизацию полетов беспилотных воздушных судов разных производителей и другие.