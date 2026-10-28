Глава Башкирии осмотрел стенды международной выставки «Энергетика Урала»

Ректор УГНТУ Олег Баулин презентовал установку электроосаждения, где реализован передовой способ гальванического осаждения износостойких металломатричных композиционных покрытий. Они позволяют повысить микротвердость и износостойкость рабочих поверхностей по сравнению с чистыми металлическими аналогами. Данное решение ориентировано на машиностроительный сектор.
Еще одну разработку башкирских вузов – стартер-генератор для наземной газотурбинной установки представил ректор УУНиТ Вадим Захаров. Здесь функции стартера и генератора совмещены в одной электрической машине.
На стенде Фонда развития промышленности Башкортостана свои разработки представили предприятия республики, которые реализовали свои проекты в том числе и за счет займов ФРП. По итогам 2025 года Фонд развития промышленности Башкортостана занял 2-е место в номинации «Топ региональных фондов» по количеству самостоятельно профинансированных практик – 36 проектов. Всего в 2025 году с участием регионального и федерального фондов было профинансировано 52 проекта, общий объем инвестиций по поддержанным проектам составил 4,6 млрд рублей, а сумма предоставленных займов достигла 2,9 миллиардов.
Директор Уфимского трансформаторного завода, входящего в холдинг «ЭРСО», Дмитрий Пырков доложил, что для поселков и городов республики всего за время работы завода было поставлено 25 трансформаторов на энергообъекты региона. Это помогло обеспечить электроэнергией и теплом свыше 400 тысяч потребителей Башкортостана. На заводе продолжается освоение новой номенклатуры, проводится модернизация производства, испытательной станции. К концу четвертого квартала на предприятии планируют выпускать силовые трансформаторы и реакторы до 750 кВ.
На экспозиции научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Башкортостана были представлены проекты 11 предприятий. Среди разработок: двигатели для БПЛА, дроны, роботизированная автономная дрон-станция, которая обеспечивает полную автоматизацию полетов беспилотных воздушных судов разных производителей и другие.
Генеральный директор Башкирской генерирующей компании Тимофей Дубровский представил компьютерный тренажер обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ. По его словам, пользователь надевает VR‑гарнитуру и с помощью контроллеров взаимодействует с цифровым двойником оборудования и пультами управления — как будто реально ходит по турбинному цеху. В тренажере воссозданы ключевые участки турбинного цеха. А еще тренажер умеет «ломать» оборудование — имитирует типичные неисправности, чтобы научить их замечать и правильно реагировать. Плюс в системе есть конструктор сценариев — можно создавать новые учебные задания под разные задачи.
Радий Хабиров и гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль также осмотрели галерею индустриальных пейзажей «Природа энергии», приуроченную к 20‑летию БГК. В экспозиции — работы известных художников и студентов уфимских творческих вузов. Это возможность увидеть красоту энергетики глазами художников: полотна созданы по впечатлениям от пленэров на объектах энергосистемы Башкортостана.
«Система энергоснабжения — это нерв экономики. Прежде всего, конечно, генерация, то есть то, что производит энергию. Мы в состоянии себя обеспечить: у нас очень эффективно работает "Интер РАО". Практически основная энергетика сосредоточена именно в "Интер РАО" — это крупная федеральная структура.
И в то же время вы понимаете, что всё устаревает, где-то проходит техническое обслуживание. И в рамках масштабной программы модернизации тепловых электростанций «Конкурентный отбор проектов модернизации» у нас сейчас идёт модернизация по всем направлениям: Кармановская, Салаватская, Стерлитамакская, Уфимская. Кармановскую ГРЭС очень серьёзно модернизировали.
Поэтому у нас сейчас мощностей энергетики хватает на то, чтобы развиваться. Но экономика развивается, потребление увеличивается. Хотя за этот год мы видим, потребление несколько снизилось — это тоже показатель экономики. Плюс надёжная поставка электроэнергии для индивидуального жилищного строительства, для повседневной жизни людей. Поэтому сегодня с руководством "Интер РАО" обсудили все эти вопросы.
На выставке посмотрели достаточно много предприятий, и машиностроение есть, и темы, связанные с кабелями, и программное обеспечение. Башкирская генерирующая компания представила образовательную платформу для того, чтобы обучить людей работать на станциях. Хорошая выставка, достаточно широкое представительство. Мы её традиционно проводили и будем проводить дальше», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
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