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Глава Башкирии осмотрел стенды международной выставки «Энергетика Урала»

28 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров после церемонии открытия Российского энергетического форума осмотрел экспозиции 32-й международной выставки «Энергетика Урала-2026».

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Ректор УГНТУ Олег Баулин презентовал установку электроосаждения, где реализован передовой способ гальванического осаждения износостойких металломатричных композиционных покрытий. Они позволяют повысить микротвердость и износостойкость рабочих поверхностей по сравнению с чистыми металлическими аналогами. Данное решение ориентировано на машиностроительный сектор.

Еще одну разработку башкирских вузов – стартер-генератор для наземной газотурбинной установки представил ректор УУНиТ Вадим Захаров. Здесь функции стартера и генератора совмещены в одной электрической машине.

На стенде Фонда развития промышленности Башкортостана свои разработки представили предприятия республики, которые реализовали свои проекты в том числе и за счет займов ФРП. По итогам 2025 года Фонд развития промышленности Башкортостана занял 2-е место в номинации «Топ региональных фондов» по количеству самостоятельно профинансированных практик – 36 проектов. Всего в 2025 году с участием регионального и федерального фондов было профинансировано 52 проекта, общий объем инвестиций по поддержанным проектам составил 4,6 млрд рублей, а сумма предоставленных займов достигла 2,9 миллиардов.

Директор Уфимского трансформаторного завода, входящего в холдинг «ЭРСО», Дмитрий Пырков доложил, что для поселков и городов республики всего за время работы завода было поставлено 25 трансформаторов на энергообъекты региона. Это помогло обеспечить электроэнергией и теплом свыше 400 тысяч потребителей Башкортостана. На заводе продолжается освоение новой номенклатуры, проводится модернизация производства, испытательной станции. К концу четвертого квартала на предприятии планируют выпускать силовые трансформаторы и реакторы до 750 кВ.

На экспозиции научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Башкортостана были представлены проекты 11 предприятий. Среди разработок: двигатели для БПЛА, дроны, роботизированная автономная дрон-станция, которая обеспечивает полную автоматизацию полетов беспилотных воздушных судов разных производителей и другие.

Генеральный директор Башкирской генерирующей компании Тимофей Дубровский представил компьютерный тренажер обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ. По его словам, пользователь надевает VR‑гарнитуру и с помощью контроллеров взаимодействует с цифровым двойником оборудования и пультами управления — как будто реально ходит по турбинному цеху. В тренажере воссозданы ключевые участки турбинного цеха. А еще тренажер умеет «ломать» оборудование — имитирует типичные неисправности, чтобы научить их замечать и правильно реагировать. Плюс в системе есть конструктор сценариев — можно создавать новые учебные задания под разные задачи.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Радий Хабиров и гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль также осмотрели галерею индустриальных пейзажей «Природа энергии», приуроченную к 20‑летию БГК. В экспозиции — работы известных художников и студентов уфимских творческих вузов. Это возможность увидеть красоту энергетики глазами художников: полотна созданы по впечатлениям от пленэров на объектах энергосистемы Башкортостана.

«Система энергоснабжения — это нерв экономики. Прежде всего, конечно, генерация, то есть то, что производит энергию. Мы в состоянии себя обеспечить: у нас очень эффективно работает "Интер РАО". Практически основная энергетика сосредоточена именно в "Интер РАО" — это крупная федеральная структура.
И в то же время вы понимаете, что всё устаревает, где-то проходит техническое обслуживание. И в рамках масштабной программы модернизации тепловых электростанций «Конкурентный отбор проектов модернизации» у нас сейчас идёт модернизация по всем направлениям: Кармановская, Салаватская, Стерлитамакская, Уфимская. Кармановскую ГРЭС очень серьёзно модернизировали.
Поэтому у нас сейчас мощностей энергетики хватает на то, чтобы развиваться. Но экономика развивается, потребление увеличивается. Хотя за этот год мы видим, потребление несколько снизилось — это тоже показатель экономики. Плюс надёжная поставка электроэнергии для индивидуального жилищного строительства, для повседневной жизни людей. Поэтому сегодня с руководством "Интер РАО" обсудили все эти вопросы.
На выставке посмотрели достаточно много предприятий, и машиностроение есть, и темы, связанные с кабелями, и программное обеспечение. Башкирская генерирующая компания представила образовательную платформу для того, чтобы обучить людей работать на станциях. Хорошая выставка, достаточно широкое представительство. Мы её традиционно проводили и будем проводить дальше», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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