В Уфе в центре «Энергетик» запустили цифровую образовательную платформу

Сегодня важным событием открывшегося в Уфе Российского энергетического форума стал запуск в режиме телемоста цифровой образовательной платформы в уфимском центре «Энергетик». В церемонии запуска принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
При поддержке Башкирской генерирующей компании в центре созданы новые возможности для практического обучения. Директор Центра профессионального образования «Энергетик» Айгуль Сахипова рассказала, что современные технологии помогут опытным сотрудникам совершенствовать мастерство, а школьникам и студентам – ближе познакомиться с работой энергетиков. Приобретено современное учебное оборудование для повышения квалификации и профессиональной переподготовки действующих сотрудников электростанций, профориентации школьников и студентов.
Ключевой элемент – программный комплекс «Тепловая энергетика», который включает 14 модулей, охватывающих практически все направления деятельности на электростанции. Это современные VR-комплексы с программным обеспечением, позволяющие интерактивно взаимодействовать с цифровыми копиями оборудования ТЭЦ. В виртуальной образовательной среде с эффектом полного погружения, не выходя за пределы учебного класса, можно изучать станцию, тренировать правильную последовательность действий персонала, моделировать неисправности и оттачивать навыки их устранения. В связке с энергетическими классами, кластером подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса в Уфимском топливно-энергетическом колледже, учебными лабораториями и бренд-зонами в вузах республики, подобные образовательные площадки создают масштабную образовательную среду непрерывного обучения.
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