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14:45 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Уфе в центре «Энергетик» запустили цифровую образовательную платформу

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Сегодня важным событием открывшегося в Уфе Российского энергетического форума стал запуск в режиме телемоста цифровой образовательной платформы в уфимском центре «Энергетик». В церемонии запуска принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.  

При поддержке Башкирской генерирующей компании в центре созданы новые возможности для практического обучения. Директор Центра профессионального образования «Энергетик» Айгуль Сахипова рассказала, что современные технологии помогут опытным сотрудникам совершенствовать мастерство, а школьникам и студентам – ближе познакомиться с работой энергетиков. Приобретено современное учебное оборудование для повышения квалификации и профессиональной переподготовки действующих сотрудников электростанций, профориентации школьников и студентов.     

Ключевой элемент – программный комплекс «Тепловая энергетика», который включает 14 модулей, охватывающих практически все направления деятельности на электростанции. Это современные VR-комплексы с программным обеспечением, позволяющие интерактивно взаимодействовать с цифровыми копиями оборудования ТЭЦ. В виртуальной образовательной среде с эффектом полного погружения, не выходя за пределы учебного класса, можно изучать станцию, тренировать правильную последовательность действий персонала, моделировать неисправности и оттачивать навыки их устранения. В связке с энергетическими классами, кластером подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса в Уфимском топливно-энергетическом колледже, учебными лабораториями и бренд-зонами в вузах республики, подобные образовательные площадки создают масштабную образовательную среду непрерывного обучения.

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