В Уфе открыли Российский энергетический форум и выставку «Энергетика Урала»

28 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия Российского энергетического форума и 32-й международной выставки «Энергетика Урала-2026». В этом году в экспозиции принимают участие 205 компаний из 22 регионов России, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Алжира, Ирана и Таджикистана.

Руководитель республики отметил, что участие российских предприятий, зарубежных партнёров, научных и образовательных организаций подчёркивает особое значение форума как важной площадки развития отрасли. Башкортостан обладает мощной промышленной базой и развитой энергосистемой. На начало года суммарная мощность электростанций республики превысила 5,5 тыс. мегаватт. По словам Главы региона — это прочная основа для роста предприятий, строительства жилья, развития городов и сёл. Власти республики вместе с энергетическими компаниями развивают сети и генерирующие мощности, модернизируют оборудование. За последние пять лет в электросетевой комплекс республики направлено почти 40 млрд рублей. Эти вложения открывают новые возможности для развития экономики.

Радий Хабиров выразил признательность генеральному директору, председателю правления «Интер РАО» Сергею Дрегвалю, который приехал в Уфу для участия в форуме, за поддержку планов и инициатив башкирских энергетиков.

«Традиционно мы на наших форумах даём старт каким-то новым проектам, идеям, предприятиям. Сегодня Башкирская генерирующая компания, наш надёжный партнёр, представит очень интересную образовательную программу, потому что подготовка специалистов для системы энергетики, в целом для экономики республики сейчас, наверное, для всех нас является ключевой важной задачей», — сказал Радий Хабиров.