В Уфе открыли Российский энергетический форум и выставку «Энергетика Урала»

28 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия Российского энергетического форума и 32-й международной выставки «Энергетика Урала-2026». В этом году в экспозиции принимают участие 205 компаний из 22 регионов России, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Алжира, Ирана и Таджикистана.
Руководитель республики отметил, что участие российских предприятий, зарубежных партнёров, научных и образовательных организаций подчёркивает особое значение форума как важной площадки развития отрасли. Башкортостан обладает мощной промышленной базой и развитой энергосистемой. На начало года суммарная мощность электростанций республики превысила 5,5 тыс. мегаватт. По словам Главы региона — это прочная основа для роста предприятий, строительства жилья, развития городов и сёл. Власти республики вместе с энергетическими компаниями развивают сети и генерирующие мощности, модернизируют оборудование. За последние пять лет в электросетевой комплекс республики направлено почти 40 млрд рублей. Эти вложения открывают новые возможности для развития экономики.
Радий Хабиров выразил признательность генеральному директору, председателю правления «Интер РАО» Сергею Дрегвалю, который приехал в Уфу для участия в форуме, за поддержку планов и инициатив башкирских энергетиков.
«Традиционно мы на наших форумах даём старт каким-то новым проектам, идеям, предприятиям. Сегодня Башкирская генерирующая компания, наш надёжный партнёр, представит очень интересную образовательную программу, потому что подготовка специалистов для системы энергетики, в целом для экономики республики сейчас, наверное, для всех нас является ключевой важной задачей», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона также вручил государственные награды Башкортостана лучшим представителям отрасли.
Справка
Республика Башкортостан обладает современной, динамично развивающейся энергетической инфраструктурой. Суммарная установленная электрическая мощность всех электростанций энергосистемы республики по состоянию на начало 2026 года составила 5586,069 МВт.
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