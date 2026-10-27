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20:23 (UTC+5), 27 Октября 2026

Радию Хабирову передали книги белорусских изданий о Великой Отечественной

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня перед началом концерта-реквиема «Каждый третий» в государственном концертном зале «Башкортостан» чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Юрий Селивёрстов передал Главе Башкортостана книги белорусских государственных изданий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, геноциду белорусского народа, подвигу партизан и подпольщиков, героизму защитников Брестской крепости и сохранению исторической памяти. Они пополнят фонды Национальной библиотеки Республики Башкортостан.

Среди передаваемых изданий – серия книг «Геноцид белорусского народа», реализуемая при финансовой поддержке министерства информации Республики Беларусь совместно с генпрокуратурой Беларуси. В книгах представлены полученные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа доказательства массового уничтожения карателями мирного населения оккупированных территорий БССР в годы Великой Отечественной войны.

Также библиотеке переданы книги из научно-популярной серии «Беларусь. Трагедия и правда памяти», посвященной наиболее трагическим страницам истории Беларуси в годы войны, местам массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных граждан, а также партизанам и подпольщикам. В серии представлены издания «Хатынь. Трагедия белорусского народа», «Тростенец. Трагедия народов Европы», «Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке», «Масюковщина. Трагедия советских военнопленных», «Озаричи. Дорога смерти», «Осиповичи. Трагические страницы истории», «Глубокское гетто», «Красный Берег — символ трагедии и скорби».

В числе передаваемых изданий – проект «Разам! Вялікая Перамога», посвященный общей борьбе народов Советского Союза против гитлеровских захватчиков на территории Беларуси. В книге собраны сведения о представителях разных народов, которые защищали и освобождали Беларусь, а также биографии бойцов, партизан, подпольщиков и других участников войны.

Кроме того, в коллекцию библиотеки войдут издания «Беларусь: трагедия и правда памяти: геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», «Их именами названы улицы белорусских городов» Бориса Долготовича, «Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 80 гадоў», «За цябе, Беларусь!», книги об истории Брестской крепости, участии женщин в партизанском движении Беларуси, а также издание с биографическими историями 17 партизан и подпольщиков – Героев Советского Союза.

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