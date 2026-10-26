В Уфе Главе Башкирии показали белорусские автобус и троллейбус

26 октября на парковке перед Домом республики Главе Башкортостана Радию Хабирову презентовали туристический автобус «МАЗ» производства Республики Беларусь и троллейбус «МАЗ-УТТЗ», который производится в Уфе под маркой «Горожанин».

Первый заместитель коммерческого директора по маркетингу Минского автомобильного завода Владимир Дормаш рассказал, что новая модель МАЗ 351047 представляет собой 12,5-метровую версию флагманского трёхосного автобуса МАЗ 350, при разработке которого были внедрены передовые технологии, продумана эргономика и обеспечена высокая надежность – все, что необходимо для комфортных и безопасных дальних поездок. В салоне с комфортом размещается до 49 пассажиров, также предусмотрено место для гида. Эргономичные пассажирские сиденья оборудованы двухточечными ремнями безопасности, подножкой, складным столиком, подстаканником и USB-розетками, а функция смещения кресел в центральный проход создаёт дополнительное пространство. Для комфортных длительных поездок предусмотрены кухня, холодильник и санитарный комплекс, мультимедийная система с двумя мониторами, вместительные багажные полки с индивидуальными блоками климат-контроля и освещения, тонированные стеклопакеты, эффективная система кондиционирования, которая поддерживает комфортную температуру в любых условиях. Для второго водителя предусмотрено спальное место с автономным подогревом и связью с рабочим местом основного водителя.

Глава республики во время небольшой поездки оценил, насколько комфортно и удобно будет передвигаться пассажирам в автобусе, обсудил с представителями завода технические характеристики автотранспортного средства. Радий Хабиров отметил, что с учетом проведения в 2028 году в Уфе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) потребуется закупка порядка 100 комфортабельных современных больших автобусов для обслуживания делегаций. Автобусы белорусского производства в случае приемлемой ценовой политики могут быть рассмотрены для закупки.

Генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников в свою очередь рассказал, что компания приобрела участок для нового совместного предприятия. Там производство новой техники начнется в следующем году. По его словам, в этом году троллейбусы будут поставляться в Екатеринбург, Чебоксары и впервые в Донецк. Совместно с Минским автозаводом идет работа над новыми моделями.

Радию Хабирову также показали командно-штабную машину «Магеллан». Это мобильный пункт управления, который объединяет видеонаблюдение, связь, мониторинг персонала и транспорта, а также работу с беспилотными летательными аппаратами. «Магеллан» предназначен для задач, в которых необходимо быстро организовать наблюдение и координацию действий на месте: при проведении массовых мероприятий, в зонах чрезвычайных ситуаций и при обеспечении безопасности объектов. «Магеллан» может создаваться на базе грузового автомобиля, минивэна или автомобиля класса «Газель». Комплекс ориентирован на экстренные службы, правоохранительные органы, предприятия ТЭК, операторов связи, спортивные объекты и охранные организации. Главное преимущество «Магеллана» – возможность развернуть единый мобильный центр наблюдения, связи и управления непосредственно в необходимом месте.