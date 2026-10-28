Радий Хабиров продлил выплаты участникам СВО из Башкирии до 30 ноября

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных региональных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Соответствующий указ, подписанный руководителем республики, продлевает меру поддержки по 30 ноября 2026 года включительно. Документ имеется в распоряжении информагентства «Башинформ».
Ранее в Башкирии меры соцподдержки военнослужащих продлевали 30 сентября этого года, об этом сообщал «Башинформ».
Напомним, с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей.
О том, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и их семьям в Башкирии, читайте в этой публикации агентства.
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