Политолог: «Назначение Шельдяева премьером Башкирии усилит реальный сектор»

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, данное кадровое решение достаточно ясно обозначает приоритеты кабинета министров на ближайшую перспективу. Как пояснил эксперт, ключевой задачей сегодня является укрепление реального сектора экономики. Политолог рассматривает назначение Шельдяева как установку руководителя республики на дальнейшее усиление правительства республики именно в этом направлении.

«Приоритеты реального сектора обозначены очень предметно: новые производства, модернизация предприятий. Радий Хабиров рекомендовал на пост премьера человека с опытом работы именно на этих направлениях. От выполнения этих задач напрямую зависит, сможет ли промышленная база Башкирии выдерживать текущую нагрузку, помогать фронту и обеспечивать дальнейшее развитие региона», — подчеркнул Мухин.

Он отметил, что Александр Шельдяев вырос внутри региональной управленческой команды, знает проблемы предприятий изнутри и обладает опытом сопровождения инвестпроектов.

«Теперь Радий Хабиров расширяет его ответственность до уровня всего правительства. Здесь, кстати, возникает принципиальная задача: сосредоточив ресурсы на задачах СВО, обеспечить и движение вперёд реального сектора. При этом, когда предприятие расширяет производство, оно получает возможность выполнять больше заказов. К слову, в экономике это рождает мультипликативный эффект. Реальный сектор развивается, следом улучшается положение и обычного человека, растут доходы бюджета, а у региона становится больше ресурсов для социальных и инфраструктурных проектов», — заявил Мухин.

Говоря о стратегических ориентирах, политолог напомнил о целевой задаче, обозначенной Главой РБ.

«К 2030 году Башкирия должна выйти на объём валового регионального продукта в четыре триллиона рублей. За этой цифрой стоит задача укрепить промышленную базу республики. Назначение премьера с опытом в реальном секторе вполне соответствует такому плану. Это вписывается и в курс, который руководитель республики обозначил в начале этого года: „Всё для Победы“. Правительству важно постоянно укреплять производственную основу этой работы», — пояснил Мухин.

Эксперт убежден, что многое будет зависеть от того, насколько быстро правительство примет важные решения и скоординирует действия всех ведомств в условиях постоянного давления.

«Есть здесь и вопрос готовности к длительной работе, к марафонской дистанции регионального управления. Думается, новый премьер Башкирии знает эту кухню изнутри», — заключил руководитель ЦПИ.

Ранее Александр Шельдяев назвал продовольственную безопасность ключевой задачей правительства РБ.