Шельдяев: Продовольственная безопасность – ключевая задача правительства РБ

Обеспечение продовольственной безопасности на новом технологическом уровне является одной из ключевых задач для правительства Башкирии. Об этом сегодня на пленарном заседании Госсобрания республики заявил премьер-министр правительства региона Александр Шельдяев.
«Традиционно мы являемся одним из ведущих аграрных регионов. Полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Активно работаем на экспорт, расширив географию поставок почти на 40 стран. Однако для дальнейшего укрепления таких позиций наш агропромышленный комплекс должен расти на 3-4% ежегодно. Для этого планируем сохранить темпы обновления парка техники и оборудования (ежегодно не менее 3 тыс. единиц), в том числе усиливая сотрудничество с «Росагролизингом». Нарастим индустриализацию АПК. Продолжим внедрять современные цифровые решения и передовые научные разработки. У нас активно ведется оснащение самоходной техники навигационными системами. Применяются агродроны. К 2030 году нужно троекратно нарастить их количество.
В республике выстроена планомерная селекционная работа. Создан современный селекционно-семеноводческий центр по кормовым и зерно-бобовым культурам. Инициировано создание высокопродуктивных и стрессоустойчивых сортов пшеницы, гороха и гречихи. Задача – выйти на сбор не менее 4 млн тонн зерновых ежегодно. Реализуется проект по геномной селекции крупного рогатого скота. К 2030 году планируем провести генотипирование 30 тыс. голов. Это, а также внедрение роботизированных доильных систем, позволит выйти на производство 1,5 млн тонн молока ежегодно и закрепить лидерство в молочной отрасли страны», – отметил премьер.
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