Эксперты рассказали, как сломать барьеры на пути бизнеса в Башкирии

Полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании — Курултае Республики Башкортостан Константин Шагимуратов считает, что теперь стоит ждать конкретных изменений в контрольно-надзорной практике, в том числе в виде новых законодательных решений со стороны парламента страны:

«Второго сентября группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который снижает базовую ставку НДС с 22% до 20%, восстанавливает прежний порог доходов для упрощенной системы налогообложения и облегчает нагрузку на малый и средний бизнес в условиях дорогих кредитов и слабого потребительского спроса. Днем позже на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что бюрократические барьеры для предпринимателей нужно устранять последовательно, а избыточный контроль и надзор сводят на нет весь эффект от налоговых и таможенных льгот. Совпадение по времени показательное: то, о чем депутаты говорят на уровне конкретного законопроекта, прозвучало на следующий день с самой высокой трибуны страны.

Позиция здесь простая и последовательная. Льготная ставка сама по себе ничего не решает, если параллельно бизнес тонет в проверках, отчетности и разрешительных процедурах, съедающих больше времени и денег, чем сама налоговая экономия. Именно поэтому весной депутаты уже предлагали снизить тариф страховых взносов для МСП до 10%, указывая, что при МРОТ в 27 тысяч рублей полтора минимальных оклада составляют чуть больше 40 тысяч, и многие небольшие компании физически не могут платить даже такую официальную зарплату при нынешней налоговой нагрузке. Новый законопроект продолжает ту же логику, только на уровне НДС и упрощенки, где нагрузка ощущается еще острее, особенно в рознице и услугах.

Слова президента о бессмысленности одновременного раздавания льгот и закручивания гаек, по сути, подтверждают правоту этой позиции на самом верху. Мало снизить ставку налога, если инспектор все равно приходит с проверкой чаще, чем клиент, а получение любой льготы требует справок, которые готовятся неделями. Вопрос теперь в том, дойдет ли дело от деклараций о необходимости снять барьеры до конкретных изменений в контрольно-надзорной практике, потому что именно здесь, а не в ставках налогов, малый бизнес обычно и теряет большую часть времени и ресурсов».