Эксперты рассказали, как сломать барьеры на пути бизнеса в Башкирии

«Нужно так же последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя, даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора – я говорю, именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым. Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу, будут активнее использовать рискориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект, интернет вещей и другие инновации в контрольной сфере. Правовая база для этого существует», – обозначил свою позицию президент России.
Полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании — Курултае Республики Башкортостан Константин Шагимуратов считает, что теперь стоит ждать конкретных изменений в контрольно-надзорной практике, в том числе в виде новых законодательных решений со стороны парламента страны:
«Второго сентября группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который снижает базовую ставку НДС с 22% до 20%, восстанавливает прежний порог доходов для упрощенной системы налогообложения и облегчает нагрузку на малый и средний бизнес в условиях дорогих кредитов и слабого потребительского спроса. Днем позже на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что бюрократические барьеры для предпринимателей нужно устранять последовательно, а избыточный контроль и надзор сводят на нет весь эффект от налоговых и таможенных льгот. Совпадение по времени показательное: то, о чем депутаты говорят на уровне конкретного законопроекта, прозвучало на следующий день с самой высокой трибуны страны.
Позиция здесь простая и последовательная. Льготная ставка сама по себе ничего не решает, если параллельно бизнес тонет в проверках, отчетности и разрешительных процедурах, съедающих больше времени и денег, чем сама налоговая экономия. Именно поэтому весной депутаты уже предлагали снизить тариф страховых взносов для МСП до 10%, указывая, что при МРОТ в 27 тысяч рублей полтора минимальных оклада составляют чуть больше 40 тысяч, и многие небольшие компании физически не могут платить даже такую официальную зарплату при нынешней налоговой нагрузке. Новый законопроект продолжает ту же логику, только на уровне НДС и упрощенки, где нагрузка ощущается еще острее, особенно в рознице и услугах.
Слова президента о бессмысленности одновременного раздавания льгот и закручивания гаек, по сути, подтверждают правоту этой позиции на самом верху. Мало снизить ставку налога, если инспектор все равно приходит с проверкой чаще, чем клиент, а получение любой льготы требует справок, которые готовятся неделями. Вопрос теперь в том, дойдет ли дело от деклараций о необходимости снять барьеры до конкретных изменений в контрольно-надзорной практике, потому что именно здесь, а не в ставках налогов, малый бизнес обычно и теряет большую часть времени и ресурсов».
Генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, председатель собрания Национального центра мониторинга и аналитики Элиана Саитова уверена, что выступление Путина отражает главный запрос отечественного бизнеса.
«Финансовые инструменты поддержки работают в полную силу только тогда, когда предприниматели избавлены от избыточного контроля и бумажной волокиты. Законодательные инициативы по снижению фискальной нагрузки, которые сейчас активно вносятся в Госдуму, подтверждают: государству и сектору МСП необходим прозрачный, доверительный формат взаимодействия.
В Башкортостане мы не просто опираемся на федеральные тренды и решения, а стараемся работать на опережение. Опыт республики доказывает: как только снижается административное давление, бизнес мгновенно реагирует ростом деловой активности. В регионе создана сквозная вертикаль работы с инвесторами — ключевые проекты еженедельно рассматриваются напрямую Главой республики Радием Фаритовичем Хабировым в формате «Инвестчас», что позволяет принимать решения оперативно и без проволочек. Республика пошла на беспрецедентный для страны шаг по либерализации инвестиционного законодательства: объем обязательной документации был сокращен в 6 раз, а время принятия решений уменьшилось более чем вдвое. В регионе внедряется модель превентивного контроля, профилактических визитов взамен карательного. Профильные ведомства и институты развития помогают бизнесу плавно адаптироваться к изменениям налогового законодательства. Именно такой системный подход позволяет региону стабильно удерживать лидирующие позиции в рейтинге инвестклимата АСИ.
Реформа надзорной деятельности — это не просто техническое сокращение проверок. Это создание новой философии государственного управления, где в приоритете стоит помощь и партнерство, переход к сервисной модели государства. Безусловно, устранение барьеров может стать мощным драйвером для экономики. Наша общая задача — делать все, чтобы башкирский бизнес чувствовал себя защищенным и уверенно развивался, опираясь на сильную поддержку государства», – прокомментировала она свою позицию агентству «Башинформ».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкортостане Ирина Абрамова особо подчеркнула, что в Республике Башкортостан снижение административного давления на бизнес – не перспектива, а уже реализуемая на системной основе работа.
«Управленческой команде региона удалось создать современную систему взаимодействия с бизнесом, где каждый инструмент направлен на упрощение процедур и сокращение избыточных требований. В республике последовательно внедряются передовые механизмы взаимодействия с бизнесом, активно применяется рискориентированный подход при контроле и надзоре, расширяется практика профилактических мероприятий вместо проверок, развиваются цифровые сервисы.
Руководство региона направляет значительные усилия на формирование благоприятной деловой среды, в которой бизнес чувствует себя защищенным на всех этапах своего развития.
Результативность принимаемых в регионе мер по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса подтверждается последовательной положительной динамикой позиции Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Республика по итогам прошедших трех лет стабильно входит в топ‑3 регионов‑лидеров Национального рейтинга. По блоку «Защита бизнеса» в 2024 году Башкортостан занял пятое место, а в 2025 году возглавил рейтинг регионов, заняв 1 место среди всех субъектов Российской Федерации. Уже два года подряд Республика Башкортостан получает наиболее высокую оценку по показателю «Силовое давление» — «Оценка обеспечения безопасности ведения бизнеса в части правоохранительной системы» — 1 место среди всех субъектов Российской Федерации, то есть в республике зафиксировано самое минимальное силовое давление», – напомнила Ирина Абрамова.
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