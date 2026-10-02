Глава Башкирии подписал в сентябре ряд важных документов: подробности

Поддержка участников СВО

В Башкирии изменился порядок предоставления помощи участникам СВО и членам их семей. Изменения в свое раннее распоряжение о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей Глава Башкирии утвердил 8 сентября. Документ теперь именуется «О мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в РБ». Он продлевает сроки действия помощи и предоставляет бессрочный статус для отдельных категорий.

В новой редакции документа уточнены категории лиц, которые имеют право на поддержку. Так, помощь предоставляется участникам СВО; бойцам, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов страны; лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, а также членам их семей.

В распоряжении говорится, что меры помощи будут предоставляться военнослужащим не менее чем до конца года после завершения спецоперации. При этом для отдельных категорий будет действовать бессрочная поддержка: это касается бойцов, ставших инвалидами из-за ранений, полученных на СВО, при отражении вооруженного вторжения на нашу страну, а также членов семей инвалидов, погибших участников спецоперации.

Согласно приложению к распоряжению, в перечень мер поддержки названных лиц вошли 60 наименований. Они касаются образования, лечения, трудоустройства, реабилитации, социализации жителей и многого другого.

«В республике сформировали очень эффективную, широкую и достаточно капиталоёмкую систему мер поддержки участников специальной военной операции», – отметил Радий Хабиров 17 сентября на заседании Госсобрания, на котором представили разработанную по поручению Главы новую программу комплексной поддержки предпринимательских инициатив участников СВО.

Продление выплат контрактникам

30 сентября Глава Башкирии продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации. Размер региональной выплаты для военнослужащих-контрактников составляет 1 миллион рублей. По указу Радия Хабирова мера поддержки военнослужащим продлена по 31 октября 2026 года.

Вся информация о действующих мерах поддержки участников СВО и членов их семей собрана здесь.

Новый премьер и распределение обязанностей

В сентябре, после прошедших выборов, произошли изменения в руководстве республики. Так, Глава Башкирии своим указом освободил от должности премьер-министра правительства Андрея Назарова в связи с его избранием депутатом Госсобрания. Депутаты единогласно избрали Назарова председателем Госсобрания – Курултая РБ.

Исполнение обязанностей премьер-министра правительства Радий Хабиров возложил на вице-премьера – министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева.

«Сложностей в выборе кандидатуры не было. За последнее время наша управленческая команда серьёзно выросла в плане компетенций», – прокомментировал свое решение Радий Хабиров.

Также Глава скорректировал распределение обязанностей в республиканском правительстве. Как следует из его распоряжения от 24 сентября, замещать друг друга могут вице-премьеры Урал Кильсенбаев и Алексей Касьянов. Последнему поручено обеспечивать функциональное регулирование в сфере юстиции, курировать деятельность госкомитета РБ по делам юстиции, судебных органов, управления минюста России по РБ, судебного департамента в республике. Вице-премьер Ирек Сагитов будет координировать работу госкомитета РБ по ЧС, также ему поручено курировать деятельность республиканской прокуратуры.

Награда матерям

15 сентября Глава Башкирии подписал указ о награждении многодетных матерей республики медалью «Материнская слава». Высокая награда присуждена еще 50 женщинам, родившим и воспитывающим пять и более детей. Это жительницы 23 районов и четырех городов республики – Салавата, Уфы, Стерлитамака и Сибая, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации РБ.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. К награде полагается денежная выплата.

Взяли под охрану природу

В Башкирии стало больше памятников природы, которые будут под охраной государства. Указ о внесении изменений в действующий режим создания охранных зон памятников природы республиканского значения Радий Хабиров подписал 21 сентября.

В новой редакции документа перечень памятников природы дополнен 40 объектами, среди них, в частности, знаменитые минеральные источники («Бирские», «Красноусольские», «Якутовский соленый», «Ассы», «Красный Ключ»), крупные озера и гидрологические памятники («Яктыкуль», «Ургун», «Киешки/Аксаковское», «Шамсутдин», «Ташлинское болото», урочище «Шумиловский водопад»), уникальные геологические памятники («Гора Сатыртау», «Гора Сусактау»).

Также особый статус получили исторические лесные насаждения: дендропарки «Берендей», сосновый бор у деревни Венеция, культуры ели у села Акбарисово и другие. Документом определены границы, местоположение, площадь попавшего под охрану природного объекта. На территориях этих объектов действуют экологические ограничения. Муниципалитеты обязаны учитывать границы новых памятников природы и их охранных зон при застройках.

«Всевышний одарил нас уникальной природой, у нас богатое историческое и культурное наследие. Наша задача – как можно больше рассказывать о нем жителям нашей республики и других регионов», – сказал Радий Хабиров 29 сентября на презентации нового сезона телевизионного тревел-шоу.

Объявили режим ЧС

В сентябре в нескольких районах республики Глава Башкирии ввел режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение он подписал из-за потери урожая после обильных дождей. Согласно документу, обстановку, сложившуюся из-за гибели урожая на территориях Благоварского, Буздякского, Краснокамского, Татышлинского, Уфимского, Чишминского и Янаульского районов с 7 июля по 31 августа 2026 года, признали чрезвычайной. Чрезвычайная ситуация вызвана гибелью посевов сельхозкультур в результате переувлажнения почвы, сильного ветра и крупного града в июле и августе.

Минсельхозу РБ и администрациям районов совместно с руководителями отраслевых организаций, крестьянских хозяйств поручено принять мэры по смягчению последствий ЧС. Организации должны представить в минсельхоз документы, подтверждающие ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание до момента повреждения.

Режим ЧС действовал до 30 сентября. Распоряжение Главы республики распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2026 года.

В регионе застраховано почти 300 тыс. гектаров посевов, большая часть из которых – по программе защиты урожая на случай утраты при ЧС. Режим ЧС из-за переувлажнения почвы в республике вводился также в 2024 и 2025 годах. По данным Национального союза агростраховщиков, за 2024 и 2025 годы аграриям Башкирии выплачено страховок на 164 млн руб. по потерям урожая, сообщил Башинформ.

Премия в три раза больше

В Башкирии увеличили размер литературной премии имени Сергея Аксакова. Она была учреждена еще в 1996 году и присуждается за значительные произведения в области литературы, а также за вклад в сохранение и развитие культурного наследия республики. По указу Главы Башкирии от 23 сентября денежная часть премии увеличена со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Таким образом, размер вознаграждения вырос более чем в три раза.

В этом году литпремию имени Аксакова присудили писателю, народному артисту России Николаю Бурляеву. В указе Главы говорится, что премии Бурляев удостоен «за значительный вклад в развитие современной литературы, сохранение и укрепление духовных и нравственных традиций многонациональной России, активную общественную деятельность».

Премию народному артисту Радий Хабиров вручил 25 сентября на 36-м Международном Аксаковском празднике. Выдающийся русский писатель Сергей Аксаков родился в Уфе, здесь прошли его первые годы. «Башкирская земля стала для него колыбелью, источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили глубокий след в творчестве», – сказал Радий Хабиров на торжественном мероприятии.

Гранты молодым ученым

В Башкирии изменилась система предоставления субсидий молодым исследователям науки. Указ Главы республики об этом вышел и вступил в силу 2 сентября. Главное новшество — срок грантов увеличивается с одного года до двух лет. Теперь молодые исследователи смогут получать финансирование на проведение научных работ в течение двухлетнего периода. Общий размер средств на выплату грантов будет определяться в соответствии с законом о республиканском бюджете на финансовый год.

Документом уточнён круг получателей грантов. Поддержка предоставляется учёным в возрасте до 35 лет — кандидатам наук и аспирантам госвузов и научных организаций, зарегистрированных в республике.

Документ также обновляет состав Совета по грантам РБ для господдержки молодых ученых. В обновлённый состав вошли представители ведущих научных и образовательных учреждений республики.

Подготовка к празднику

Башкирия начала готовиться к празднованию знаменательной даты – 470‑летия добровольного вхождения республики в состав России. Указ об этом Глава республики подписал 10 сентября.

В документе говорится, что «учитывая важное историческое значение добровольного вхождения Башкортостана в состав России и его судьбоносную роль для многонационального народа нашей республики», в 2027 году республике пройдут мероприятия, посвященные 470-летию этого события. Радий Хабиров поручил образовать Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, утвердить его состав. До 1 ноября оргкомитет утвердит план подготовки и проведения мероприятий, посвященных этой дате.

Объемы и источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа Главы, поручено определить правительству республики.

И к юбилею

Также в 2027 году в республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, педагога и общественного деятеля Загира Исмагилова. Указ о праздновании юбилейной даты Радий Хабиров подписал 21 сентября. Правительству Башкирии поручено утвердить план подготовки и проведения мероприятий.

Имя Загира Исмагилова является символом становления и развития профессионального музыкального искусства Башкортостана. Творения нашего выдающегося земляка составляют золотой фонд музыкальной культуры республики и России, сообщал Башинформ.