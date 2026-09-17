Радий Хабиров предложил расширить меры поддержки для участников СВО

Радий Хабиров заявил, что важно искать новые меры поддержки участников специальной военной операции. Об этом Глава Башкирии сказал на внеочередном 35-м заседании парламента республики.

«Как вы знаете, Республика Башкортостан сформировала очень эффективную, очень широкую и, хочу сказать, достаточно капиталоёмкую систему мер поддержки участников специальной военной операции, — обратился Радий Хабиров к депутатам Госсобрания Башкирии. — Вкупе со значительным количеством участников специальной военной операции Республики Башкортостан и с той широкой мерой — это достаточно серьёзный вызов, в том числе и нашей экономике.

Поэтому мы задумались над тем, что, может быть, нам поискать пути (меры поддержки) в отношении тех участников специальной военной операции, которые примут решение, создать им условия, чтобы они впоследствии смогли начать заниматься предпринимательской деятельностью. А для этого подготовить им, если хотите, предпринимательские стартапы.

Это достаточно сложная конструкция, но мы хотели с вами сегодня её обсудить, потому что начинается бюджетный процесс. И в случае поддержки Государственного Собрания этих решений, мы вплотную приступим к реализации тех предложений, о которых более подробно доложит первый заместитель премьер-министра республики Рустам Муратов».

В Башкирии разработаны и действуют более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В их число входят вопросы образования и лечения, а также трудоустройства возвращающихся с фронта мужчин домой, их реабилитации и социализации.