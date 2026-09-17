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10:18 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Депутаты Госсобрания выступили за отставку председателя ВС Башкирии

Парламентарии экстренно собрались на внеочередное заседание.

Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии утром 17 сентября экстренно собрались на внеочередное 35-е заседание. Первый заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев предложил внести в повестку заседания вопрос об обращении по поводу отставки председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

«Депутатское сообщество крайне обеспокоено кризисной ситуацией, сложившейся в судейском сообществе республики. Нашим комитетом разработан проект постановления об обращении Госсобрания Башкортостана по вопросам соблюдения требований законодательства РФ и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ и его судьями. Мы полагаем, что действия руководства Верховного суда республики должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий председателя Верховного суда Республики Башкортостан Раиля Шайдуллина», — заявил депутат.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что формирование судейского корпуса Шайдуллиным вызывает ряд вопросов. Он отметил, что «практика межрегионального назначения судов — нормальная и хорошо себя зарекомендовавшая. Но Кодекс судейской этики говорит о том, что, принимая кадровые решения, судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами правосудия. В данном случае мы видим другое».

«Всё происходящее — полная дискредитация людей, возглавляющих ВС РБ, полная дискредитация правосудия», — подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров заявил, что уважает позицию депутатов, но попросил пока перенести данный вопрос.

«Уважая ваше решение, я еще раз прошу перенести рассмотрение данного вопроса и внимательно все изучить», — сказал Глава РБ.

Депутаты согласились с позицией Радия Хабирова и отложили рассмотрение вопроса о Верховном суде РБ, перейдя к основной повестке.

Как информировал Башинформ, 14 сентября на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе стало известно, что Курултай Башкирии 17 сентября на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о коррупционных проявлениях в Верховном суде республики. Об этом сообщил и. о. спикера парламента Илшат Тажитдинов. По его словам, подготовлен проект обращения в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

«Депутаты крайне возмущены ситуацией в Верховном суде. Ведь речь идет не только об отдельных персоналиях, но и о доверии граждан к правосудию и власти в целом, поэтому оставаться в стороне от этой ситуации мы — депутаты — не можем», — пояснил Тажитдинов.

В соответствии с федеральным и республиканским законами Курултай, как орган региональной законодательной власти, является отдельной ветвью власти, поэтому депутаты вынесли вопрос на заседание.

Напомним, в центре внимания оказался и отчет Контрольно-счетной палаты Уфы по проверке фактов незаконного использования судьями Верховного суда Башкирии автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные в Татарстан. Члены ККС Башкирии потребовали заняться кризисом судебной власти региона, тем более что по имеющейся у «Башинформа» информации выяснилось, что услугами муниципального транспорта для личных поездок в соседний регион пользовалась и сама руководитель ККС.

Ранее адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Роман Петров высказался по поводу того, чем может закончиться скандал вокруг руководства ВС Башкирии.

    Иван Вавилов ИА «Башинформ»
    Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»
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