Радий Хабиров возмутился клановостью в судебной системе Башкирии

Ранее, напомним, проверку инициировал горсовет столицы.

«С мая 2023 года, со дня назначения Шайдуллина председателем Верховного суда Республики Башкортостан, 149 судей ушло в отставку. В основном это люди в районе 45 лет, обладающие достаточным профессиональным опытом. Эти вакансии постепенно замещаются судьями из Татарстана, сейчас это 22 человека. И не в Татарстане проблема. Сегодня в Верховном суде РБ работают 120 судей, с мая 2023 года было уволено 40 судей Верховного суда — треть. Пополнение — 10 судей пришли из соседнего региона. Ни одного судьи из нашей республики я не видел. Также к нам пришли работать судьи районных городских судов. Рядовые судьи, которые не занимали больших должностей в Татарстане, у нас сейчас возглавляют Стерлитамакский городской суд, Сибайский горсуд, Октябрьский горсуд, Советский райсуд, Дюртюлинский, Нефтекамский горсуд», — сказал Хабиров.

Как процитировал руководитель Башкирии отчет КСП столицы, с 2024 года руководство Верховного суда РБ, а также его судей и членов их семей перевозили из Казани в Уфу, и обратно.

«Судьи ВС РБ ездили в Казань на юбилей юридического вуза Татарстана. Кроме того, служебный транспорт городской администрации использовался для доставки и передачи подарков из Уфы в Казань. Видите, как здорово-то? За счет бюджетных средств города оплачивались гостиницы для сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан. Счетная палата установила 136 случаев, то есть это все носило системный характер. Ущерб составляет 661 тысячу рублей», — отметил Хабиров.

Глава Башкирии назвал эти факты откровением для себя.

«Что происходит в органах судейского сообщества республики? Для меня это стало откровением. Есть такой орган — Совет судей республики, который в период между конференциями судей правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества в субъектах России, за исключением вопросов квалификационной коллегии судей. Всего членов совета судей 24, и как вы думаете, кто является председателем Совета судей Башкирии? Судья из соседнего региона. Он меньше года работал на должности верховного судьи. Видимо, заработал авторитет за это время и стал председателем совета судей. Еще трое членов совета судей — тоже из этого региона. Есть мировая судья, которая даже свой срок не отработала. Авторитетнейший орган возглавляют.



Я подумал, может быть, в Квалификационной коллегии судей немножко не так? Она дает заключения и рекомендации на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации, налагает дисциплинарное наказание на судей, приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия судей. Проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в СМИ сведений о поведении судьи, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым Кодексом судейской этики. Я что-то не видел в квалификационной коллегии, чтобы они рассмотрели этот вопрос. А теперь объясню, почему не видел — первый зампредседателя Квалификационной коллегии судей, как вы думаете, откуда? В прошлом он был судьей Набережночелнинского горсуда, а сейчас вершит судьбы около 500 судей общей юрисдикции. Членом ККС является судья Октябрьского района Уфы, которая раньше была помощником судьи, а до назначения к нам трудилась заведующей канцелярией отдела документооборота ГАУС «Межрегиональный диагностический центр» Казани. Еще одна — в прошлом помощник судьи. По структуре квалификационной коллегии я могу сказать — там примерно в равном количестве — представители арбитражного суда, судов общей юрисдикции, совместно с верховным судом, общественники и т. д. Из пяти кандидатур, которые представили в квалификационную коллегию, от 500 судей и 100 судей Верховного суда, трое из соседней республики. Вот примерно такая ситуация, вот такие у нас дела», — заявил Хабиров.

Также на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе стало известно, что Курултай Башкирии 17 сентября на внеочередном заседании намерен рассмотреть вопрос о коррупционных проявлениях в Верховном суде республики. Об этом сообщил и. о. спикера парламента Илшат Тажитдинов. По его словам, подготовлен проект обращения в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

«Депутаты крайне возмущены ситуацией в Верховном суде. Ведь речь идет не только об отдельных персоналиях, но и о доверии граждан к правосудию и власти в целом, поэтому оставаться в стороне от этой ситуации мы — депутаты — не можем», — пояснил Тажитдинов.

Радий Хабиров призвал не горячиться в данном вопросе и дождаться результатов проверок.

«Я признателен, что наши депутаты, как и любой нормальный человек, возмущаются тем, что происходит, и озабочены этим. Но мы все хорошо видели деятельность председателя Верховного суда России Игоря Викторовича (Краснова — прим. ред.) на посту генпрокурора РФ. И он был одним из наиболее эффективных — таким локомотивом борьбы с коррупцией. Я уверен, что он больше нас знает, и точно является борцом с коррупцией уже на должности председателя Верховного суда России. Уже по факту принимаемых решений по избавлению судебного сообщества от таких негативных коррупционных проявлений мы это видим. Тут же идут проверочные материалы — будет уголовное дело или нет. Если будет — одно обстоятельство, не будет — значит, на эти материалы кто-то должен дать ответ. Поэтому я просто выражаю вам спасибо за позицию, она очень важна в такое время. Но давайте мы пока перенесем эту историю до окончания проверок, горячиться не будем. Когда больше фактов будет, тогда вернемся к этому вопросу», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии назвал себя человеком, верящим в справедливость.

«Я, может, наивный человек, но я в справедливость верю очень. Вообще, высшая несправедливость — это когда дети неизлечимо болеют. Но есть и другая несправедливость — когда мелкий, корыстный и по сути жалкий человек надевает судейскую сутану и начинает вершить судьбы людей. Да еще и другим указывает, как это делать. Вот это несправедливость. Дети с ОВЗ говорят — Родину будут защищать, а судьи катаются на машине, которую брали под мобилизованных», — возмутился Хабиров.