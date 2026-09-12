КСП подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда

В итоге по объектам контроля сделаны общие выводы. Проверка соблюдения порядка и условий командирования работников администрации, МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» обоснованности возмещения командировочных расходов при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное использование бюджетных средств, которые подлежат восстановлению в городской бюджет, в 23 случаях на общую сумму 661 641,03 рублей.

По пояснениям водителей, эти командировки осуществлялись вне рамок деятельности администрации. Неоднократно осуществлялась перевозка посторонних лиц (сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан), а также доставка подарков, цветов, продуктов питания на территорию Республики Татарстан, Самарскую область, Москву и другие регионы).

Проверка также выявила, что для поездок в Казань часто использовался автомобиль Hyundai Staria с госномером М 007 МР 02 (ранее № К 274 НР 702), который ранее был передан Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» безвозмездно в муниципальную собственность г. Уфы в целях реализации проекта «Поддержка мобилизованных жителей Уфы».

«Фактически автомобиль использовался как дежурный и для командировок, не связанных с полномочиями администрации, без установления конкретной цели и без подтверждения служебной необходимости, а также для перевозки третьих лиц, в том числе судей Верховного суда РБ», отмечается в документе.