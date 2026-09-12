КСП подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда

В итоге по объектам контроля сделаны общие выводы. Проверка соблюдения порядка и условий командирования работников администрации, МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» обоснованности возмещения командировочных расходов при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.
Выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное использование бюджетных средств, которые подлежат восстановлению в городской бюджет, в 23 случаях на общую сумму 661 641,03 рублей.
По пояснениям водителей, эти командировки осуществлялись вне рамок деятельности администрации. Неоднократно осуществлялась перевозка посторонних лиц (сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан), а также доставка подарков, цветов, продуктов питания на территорию Республики Татарстан, Самарскую область, Москву и другие регионы).
Проверка также выявила, что для поездок в Казань часто использовался автомобиль Hyundai Staria с госномером М 007 МР 02 (ранее № К 274 НР 702), который ранее был передан Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» безвозмездно в муниципальную собственность г. Уфы в целях реализации проекта «Поддержка мобилизованных жителей Уфы».
«Фактически автомобиль использовался как дежурный и для командировок, не связанных с полномочиями администрации, без установления конкретной цели и без подтверждения служебной необходимости, а также для перевозки третьих лиц, в том числе судей Верховного суда РБ», отмечается в документе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.