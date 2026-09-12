Суббота, 12 Сентября 2026
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
00:24 (UTC+5), 12 Сентября 2026

КСП подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда

По сообщениям источников, Контрольно-счетная палата Уфы завершила проверку по фактам незаконного использования судьями Верховного суда Башкирии автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные Татарстан. Ранее такую проверку инициировал председатель Горсовета Уфы Марат Васимов.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов
Прослушать статью:

В итоге по объектам контроля сделаны общие выводы. Проверка соблюдения порядка и условий командирования работников администрации, МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» обоснованности возмещения командировочных расходов при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное использование бюджетных средств, которые подлежат восстановлению в городской бюджет, в 23 случаях на общую сумму 661 641,03 рублей.

По пояснениям водителей, эти командировки осуществлялись вне рамок деятельности администрации. Неоднократно осуществлялась перевозка посторонних лиц (сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан), а также доставка подарков, цветов, продуктов питания на территорию Республики Татарстан, Самарскую область, Москву и другие регионы).

Проверка также выявила, что для поездок в Казань часто использовался автомобиль Hyundai Staria с госномером М 007 МР 02 (ранее № К 274 НР 702), который ранее был передан Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» безвозмездно в муниципальную собственность г. Уфы в целях реализации проекта «Поддержка мобилизованных жителей Уфы».

«Фактически автомобиль использовался как дежурный и для командировок, не связанных с полномочиями администрации, без установления конкретной цели и без подтверждения служебной необходимости, а также для перевозки третьих лиц, в том числе судей Верховного суда РБ», отмечается в документе.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru