Чем может закончиться скандал вокруг руководства ВС Башкирии - мнение

«С мая 2023 года, со дня назначения Шайдуллина председателем Верховного суда Республики Башкортостан, 149 судей ушло в отставку. В основном это люди в районе 45 лет, обладающие достаточным профессиональным опытом. Эти вакансии постепенно замещаются судьями из Татарстана, сейчас это 22 человека. И не в Татарстане проблема. Сегодня в Верховном суде РБ работают 120 судей, с мая 2023 года было уволено 40 судей Верховного суда — треть. Пополнение — 10 судей пришли из соседнего региона. Ни одного судьи из нашей республики я не видел. Также к нам пришли работать судьи районных городских судов. Рядовые судьи, которые не занимали больших должностей в Татарстане, у нас сейчас возглавляют Стерлитамакский городской суд, Сибайский горсуд, Октябрьский горсуд, Советский райсуд, Дюртюлинский, Нефтекамский горсуд», — сказал Радий Хабиров.

По мнению адвоката Романа Петрова, это «в целом нарушение принципов формирования независимой судебной системы».

«У нас ведь смысл судов в первую очередь — это же независимая судебная власть, гарантированная Конституцией РФ. Соответственно, она должна быть независимой, и судья должен самостоятельно принимать решения, руководствуясь только законом и своим внутренним убеждением: своим опытом и своей честью и порядочностью, — заявил адвокат. — И для всех уже не секрет, и это явно не вызывает доверия к нашим судам, что за последнее время у нас массово стали назначаться на должности судей нашей республики выходцы из соседнего Татарстана. Пришёл у нас председатель Верховного суда из соседнего региона — это нормально, но откуда такой „шлейф“? Другой момент — Квалификационная коллегия судей, которая должна контролировать все нарушения, которые допускаются судьями, все дисциплинарные проступки. А она опять-таки оказалась в итоге подчинённой только одному человеку — руководителю Верховного суда республики, который не должен быть тем лицом, которое и там, и тут всем руководит и контролирует. То есть уже нарушается принцип независимости. И это не вызывает доверие у людей. То есть мы когда приходим в суд, то рассчитываем, что будем участвовать в объективном процессе абсолютно независимого судьи. А тут уже понятно, что он объективным быть не может, потому что все вопросы, даже жалобы на судей будет рассматривать, в принципе, тот же человек, который является непосредственным их руководителем, который их и назначил. Вот так и получается, что принцип независимости судебной власти в республике оказался нарушен за последние пару лет. Эта в целом неприглядная картина вылезла на поверхность в ходе проверки злоупотреблений с использованием служебного транспорта мэрии Уфы для перевозки судей ВС РБ в Татарстан и обратно. Дальше вопрос будет решаться со следственными органами и высшими судебно-организационными структурами, то есть председателем Верховного суда РФ, который, я думаю, в соответствии с законом на это отреагирует, и покажет нам всем, что независимость судов будет восстановлена в Республике Башкортостан».

Кроме того, как информировал «Башинформ» на оперативном совещании в центре внимания оказался отчет Контрольно-счетной палаты Уфы по проверке фактов незаконного использования судьями Верховного суда Башкирии автопарка мэрии Уфы для поездок на выходные в Татарстан.

«Все это является только основанием для начала проведения проверки. Потому что речь идёт о судебных органах, в отношении которых процессуальные решения о злоупотреблениях и тому подобное могут быть приняты только после того, как на проверку, на расследование будет дана санкция Верховным судом Российской Федерации. У нас есть квалификационная коллегия судей и председатель Верховного суда РФ — только он может принимать решение в отношении судей, тем более речь идёт о судьях Верховного суда РБ. Это у нас не первая инстанция, даже не апелляционная, это Верховный суд республики», — сказал адвокат.

Он отметил, что пока рано говорить о каких-либо выводах, но имеются факты, которые собрала Контрольно-счётная палата Уфы.

«Информацию предоставили руководителю нашего региона, который по этому поводу высказался однозначно. Сейчас эти документы будут направлены руководству Верховного суда Российской Федерации. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, я думаю, на основании этого санкционирует проведение процессуальной проверки в отношении руководства Верховного суда нашей республики, в отношении конкретных людей, которые это допустили, — подчеркнул Роман Петров.

Что касается перспектив такой проверки, то адвокат считает, что может быть возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями как минимум. Делом уже займётся Следственный комитет и Федеральная служба безопасности.

«Всё происходящее не способствует доверию граждан к судебной системе, вот что печально, — добавил собеседник информагентства. — А особенно нас, как правозащитников, вообще как людей, которые тоже всеми силами помогают бойцам СВО, расстроил тот момент, когда мы узнали, что машины, которые действительно собирались выделить для помощи бойцам СВО, использовались совершенно не по назначению, для личных целей».

Напомним, КСП Уфы подтвердила злоупотребление гаражом мэрии Уфы для судей Верховного суда. В итоге по объектам контроля сделаны общие выводы. Проверка соблюдения порядка и условий командирования работников администрации, МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» обоснованности возмещения командировочных расходов при использовании транспорта в служебных целях выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей.