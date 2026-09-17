В Башкирии разработали меры поддержки бизнес-инициатив участников СВО

Программу поддержки военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне СВО, на внеочередном 35-м заседании Госсобрания республики представил первый вице-премьер правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

По его словам, законопроект направлен на создание благоприятных условий для успешной интеграции участников специальной военной операции и членов их семей в экономическую деятельность, развитие их предпринимательского потенциала.

«Но главная суть этой программы даже не в этом. А в том, что программой будет предусмотрен механизм софинансирования бизнес-инициатив, при этом включая все нюансы, которые могут возникнуть у участников специальной военной операции и членов их семей. Учитывая тот факт, что, будучи военнослужащими, участники специальной военной операции не могут одновременно вести предпринимательскую деятельность, в программе предусмотрены одновременно несколько сценариев под разные категории.

Первая категория — это ветераны специальной военной операции, то есть те, кто уже вернулся и готов начать собственное дело.

В данном случае демобилизованный участник СВО не имеет явных ограничений к старту предпринимательской деятельности. Он может зайти в программу, имея определенный капитал и решимость к открытию бизнеса. Получить на него софинансирование от республики и начать свое дело.

Вторая категория — это действующие участники специальной военной операции — то есть те, кто еще проходит службу в Вооруженных силах.

С учётом законодательных ограничений в этом случае два варианта: механизм накопления с банковским процентом и региональной премией во время службы или создание бизнеса членами его семьи.

Если говорить детально, суть механизма накопления заключается в том, что во время нахождения в рядах Вооруженных сил для участника СВО будет доступна возможность открытия специального счета в банке-партнере», — пояснил Рустам Муратов.

Инфраструктура поддержки будет развёрнута на базе центров «Мой бизнес», фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Сегодня такие центры работают в 38 муниципалитетах, а до конца года появятся в каждом районе и городе республики. Участники СВО смогут получить помощь по месту жительства, без поездок в Уфу и лишней бюрократии.

Рустам Муратов сообщил, что инфраструктура поддержки на базе институтов будет комплексной и включит четыре направления. По его словам, сначала участники СВО пройдут предпринимательскую диагностику и профориентацию, чтобы понять, какое дело им ближе. Затем для них организуют обучение, в том числе в учебных заведениях. Во время обучения каждый разработает бизнес-план под свои финансовые возможности. Уже есть типовые бизнес-решения для агропромышленности и переработки, торговли, услуг и креативных индустрий: в них указаны стоимость проекта, персонал, оборудование, поставщики, меры господдержки и планируемая выручка. При этом участники могут выбрать и собственный проект.

Он отметил, что участникам СВО также обеспечат наставничество и психологическую поддержку. За каждым закрепят опытного наставника, который будет сопровождать проект от идеи до устойчивой работы, помогать с управленческими и финансовыми вопросами и предупреждать о типичных ошибках. Кроме того, для участников проведут экскурсии на действующие предприятия.

Четвёртым направлением Рустам Муратов назвал юридическое и маркетинговое сопровождение. В течение первого года специалисты помогут зарегистрировать бизнес, выбрать систему налогообложения, вести учёт и отчётность. В маркетинге помогут создать узнаваемый бренд, наладить каналы сбыта и выйти на целевые рынки. По словам Муратова, в итоге будет создана экосистема, которая проведёт проекты от старта до устойчивой работы.

На реализацию программы планируется направить более 1 млрд рублей. Для участников программы подберут подходящие объекты недвижимости и земельные участки, а также сопровождение по подключению к электричеству, газу и воде.

Кроме того, будут доступны все инвестиционные инструменты. Будет расширен функционал инвестиционной карты республики, где собраны все актуальные свободные площадки с информацией об инфраструктуре и коммуникациях, виртуальными турами в формате 360 градусов.

«Данная программа была разработана не только с учетом мнений и запросов участников СВО, но и при их непосредственном участии. Мы провели все необходимые консультации с участниками и ветеранами специальной военной операции, организовали социологические исследования и опросы, собрали и проанализировали обратную связь от тех, для кого эта программа предназначена. Такой подход принципиален: именно участники СВО и члены их семей лучше всего знают, с какими трудностями они сталкиваются при возвращении к мирной жизни. Поэтому программа выстроена не „сверху вниз“, а на основе реальных жизненных ситуаций и конкретных запросов людей», — резюмировал Рустам Муратов.