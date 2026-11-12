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12:46 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Наследие саммита ШОС будет работать на интересы Башкирии – эксперт

Радий Хабиров на Прямой линии-2026 обозначил главные позиции по ШОС. Это новые объекты и возможность сделать Уфу центром принятия решений. Военный аналитик, эксперт по странам СНГ Руслан Магазов рассказал агентству «Башинформ», какие еще преференции получит Башкортостан от этого саммита.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ольга Горюнова

«Шанхайская организация сотрудничества создавалась в конце прошлого века как площадка для равноценного диалога между различными цивилизациями и культурами с целью защиты собственных границ. ШОС сегодня – это постоянно расширяющаяся организация, нацеленная на сохранение многополярного мира. Сейчас это важный игрок на мировом политическом поле. Достаточно сказать, что ныне население стран ШОС составляет половину населения Земли, а ВВП – четверть всего ВВП планеты. Помимо важных экономических связей, на полях саммита куется дипломатия – нацеленная на "игру вдолгую".

И то, что саммит стран ШОС пройдет в 2028 году именно в Уфе, имеет важнейшее значение для Башкортостана с точки зрения развития и внутренней, и внешней дипломатии.

К примеру, в 2015 году в Уфе проходило заседание глав государств – членов ШОС и БРИКС, на которых был принят ряд политических документов, в том числе "Уфимская декларация", "Уфимский план действий" и "Стратегия экономического партнерства БРИКС". То есть момент принятия столь важных решений в Уфе зафиксирован в международной дипломатии, что автоматически повышает геополитический статус республики.

Саммит стран ШОС в нынешних реалиях – это, по сути, большое совещание государств, представляющих половину человечества. Решения, которые будут приняты, затронут интересы всех континентов и стран. И факт того, что Уфа в 2028 году станет площадкой для важнейшего мирового события, можно трактовать как акт высокого доверия к республике со стороны федерального центра как к региону, умеющему грамотно организовать мероприятие столь высокого уровня и способному эффективно использовать дипломатическое наследие подобных встреч для продвижения своих экономических проектов в интересах России на внешнем рынке», – прокомментировал агентству «Башинформ» военный аналитик, эксперт по странам СНГ Руслан Магазов. 

Ольга Горюнова архив ИА «Башинформ»
Фото: Ольга Горюнова | архив ИА «Башинформ»

По мнению эксперта, «имиджевые инвестиции» от будущего форума Башкортостан начал получать задолго до того, как было принято решение проводить саммит в Уфе.

«Подготовка подобных мероприятий – это работа не одного дня и даже не нескольких месяцев. Мы видим, что указ о проведении саммита в Уфе президент России Владимир Путин подписал уже в этом году. Но надо понимать, что выбор площадки международного мероприятия – очень жесткая процедура, в ходе которой оценивается большое количество факторов. Это и обеспечение безопасности, и уровень толерантности и удовлетворенности уровнем жизни местного населения, и социально-экономическое положение региона, и уровень его "визуальной" эстетики. Башкортостан традиционно входит в топ-10 сильнейших регионов России. Следовательно, можно предположить, что конкуренция была достаточно высока. И здесь стоит отдать должное лоббистским и организаторским качествам Главы республики Радия Хабирова. Но цель оправдывает затраченные ресурсы и усилия: после 2028 года Башкортостан станет еще более узнаваем на международном уровне. А это открывает большие перспективы», – подчеркнул Руслан Магазов.  
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