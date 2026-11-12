Наследие саммита ШОС будет работать на интересы Башкирии – эксперт

«Шанхайская организация сотрудничества создавалась в конце прошлого века как площадка для равноценного диалога между различными цивилизациями и культурами с целью защиты собственных границ. ШОС сегодня – это постоянно расширяющаяся организация, нацеленная на сохранение многополярного мира. Сейчас это важный игрок на мировом политическом поле. Достаточно сказать, что ныне население стран ШОС составляет половину населения Земли, а ВВП – четверть всего ВВП планеты. Помимо важных экономических связей, на полях саммита куется дипломатия – нацеленная на "игру вдолгую".

И то, что саммит стран ШОС пройдет в 2028 году именно в Уфе, имеет важнейшее значение для Башкортостана с точки зрения развития и внутренней, и внешней дипломатии.

К примеру, в 2015 году в Уфе проходило заседание глав государств – членов ШОС и БРИКС, на которых был принят ряд политических документов, в том числе "Уфимская декларация", "Уфимский план действий" и "Стратегия экономического партнерства БРИКС". То есть момент принятия столь важных решений в Уфе зафиксирован в международной дипломатии, что автоматически повышает геополитический статус республики.

Саммит стран ШОС в нынешних реалиях – это, по сути, большое совещание государств, представляющих половину человечества. Решения, которые будут приняты, затронут интересы всех континентов и стран. И факт того, что Уфа в 2028 году станет площадкой для важнейшего мирового события, можно трактовать как акт высокого доверия к республике со стороны федерального центра как к региону, умеющему грамотно организовать мероприятие столь высокого уровня и способному эффективно использовать дипломатическое наследие подобных встреч для продвижения своих экономических проектов в интересах России на внешнем рынке», – прокомментировал агентству «Башинформ» военный аналитик, эксперт по странам СНГ Руслан Магазов.