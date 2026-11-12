Наследие саммита ШОС будет работать на интересы Башкирии – эксперт

«Шанхайская организация сотрудничества создавалась в конце прошлого века как площадка для равноценного диалога между различными цивилизациями и культурами с целью защиты собственных границ. ШОС сегодня – это постоянно расширяющаяся организация, нацеленная на сохранение многополярного мира. Сейчас это важный игрок на мировом политическом поле. Достаточно сказать, что ныне население стран ШОС составляет половину населения Земли, а ВВП – четверть всего ВВП планеты. Помимо важных экономических связей, на полях саммита куется дипломатия – нацеленная на "игру вдолгую".
И то, что саммит стран ШОС пройдет в 2028 году именно в Уфе, имеет важнейшее значение для Башкортостана с точки зрения развития и внутренней, и внешней дипломатии.
К примеру, в 2015 году в Уфе проходило заседание глав государств – членов ШОС и БРИКС, на которых был принят ряд политических документов, в том числе "Уфимская декларация", "Уфимский план действий" и "Стратегия экономического партнерства БРИКС". То есть момент принятия столь важных решений в Уфе зафиксирован в международной дипломатии, что автоматически повышает геополитический статус республики.
Саммит стран ШОС в нынешних реалиях – это, по сути, большое совещание государств, представляющих половину человечества. Решения, которые будут приняты, затронут интересы всех континентов и стран. И факт того, что Уфа в 2028 году станет площадкой для важнейшего мирового события, можно трактовать как акт высокого доверия к республике со стороны федерального центра как к региону, умеющему грамотно организовать мероприятие столь высокого уровня и способному эффективно использовать дипломатическое наследие подобных встреч для продвижения своих экономических проектов в интересах России на внешнем рынке», – прокомментировал агентству «Башинформ» военный аналитик, эксперт по странам СНГ Руслан Магазов.
По мнению эксперта, «имиджевые инвестиции» от будущего форума Башкортостан начал получать задолго до того, как было принято решение проводить саммит в Уфе.
«Подготовка подобных мероприятий – это работа не одного дня и даже не нескольких месяцев. Мы видим, что указ о проведении саммита в Уфе президент России Владимир Путин подписал уже в этом году. Но надо понимать, что выбор площадки международного мероприятия – очень жесткая процедура, в ходе которой оценивается большое количество факторов. Это и обеспечение безопасности, и уровень толерантности и удовлетворенности уровнем жизни местного населения, и социально-экономическое положение региона, и уровень его "визуальной" эстетики. Башкортостан традиционно входит в топ-10 сильнейших регионов России. Следовательно, можно предположить, что конкуренция была достаточно высока. И здесь стоит отдать должное лоббистским и организаторским качествам Главы республики Радия Хабирова. Но цель оправдывает затраченные ресурсы и усилия: после 2028 года Башкортостан станет еще более узнаваем на международном уровне. А это открывает большие перспективы», – подчеркнул Руслан Магазов.
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