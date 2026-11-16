Как подчеркнул Радий Хабиров, в этом микрорайоне хорошими темпами строится жилье, много семей с детьми, поэтому территорию насыщают новыми соцобъектами, хотя это и непросто в нынешних условиях. Так, в январе здесь открыли Центр образования на 1225 мест. Также уже действуют центры спортивной подготовки и фехтования, скоро сдадут Центр настольного тенниса и начнут строить легкоатлетический манеж.

«После того, как завершат все стройки, важно навести порядок, благоустроить территорию – сделать всё, чтобы жизнь людей была максимально комфортной», – сказал Глава республики.

Про народный праздник

10 ноября в Башкирии, как и во всей стране, отметили День сотрудника органов внутренних дел. В честь этого в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное мероприятие, на котором Глава Башкирии поздравил коллектив республиканского МВД с профессиональным праздником и вручил госнаграды. Поздравляя полицейских, Радий Хабиров отметил, что это не просто профессиональный праздник – он по-настоящему народный.