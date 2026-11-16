В Уфе в микрорайоне Затон-Восточный заработал новый детский сад №284. Он рассчитан на 12 групп, среди них четыре ясельные. В новом учреждении побывал Глава Башкирии. В садик зачислены уже 260 детей. Здесь есть логопедическая группа, оборудованные музыкальный и спортивный залы, ИЗО-студия, сенсорная комната. На уличных площадках установлены современные песочницы и игровые элементы.
Радий Хабиров посмотрел, как занимаются дети, посетил кабинеты, пищеблок, поговорил с воспитателями и родителями. По его словам, «детский сад получился очень яркий, тёплый и светлый». Родители малышей поблагодарили Главу республики за внимание к семьям, строительство таких современных садиков.
Как подчеркнул Радий Хабиров, в этом микрорайоне хорошими темпами строится жилье, много семей с детьми, поэтому территорию насыщают новыми соцобъектами, хотя это и непросто в нынешних условиях. Так, в январе здесь открыли Центр образования на 1225 мест. Также уже действуют центры спортивной подготовки и фехтования, скоро сдадут Центр настольного тенниса и начнут строить легкоатлетический манеж.
«После того, как завершат все стройки, важно навести порядок, благоустроить территорию – сделать всё, чтобы жизнь людей была максимально комфортной», – сказал Глава республики.
10 ноября в Башкирии, как и во всей стране, отметили День сотрудника органов внутренних дел. В честь этого в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное мероприятие, на котором Глава Башкирии поздравил коллектив республиканского МВД с профессиональным праздником и вручил госнаграды. Поздравляя полицейских, Радий Хабиров отметил, что это не просто профессиональный праздник – он по-настоящему народный.
«Мы с особой теплотой в сердце относимся к сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, к молодым ребятам – будущим полицейским. И конечно, благодарим их за службу, за верность присяге, за принципиальность, с которой они защищают наших граждан», – сказал Хабиров. Глава региона подчеркнул, что для жителей важно право на безопасность жизни. Они хотят быть уверены, что государство защитит их. «Ровно это делают сотрудники Министерства внутренних дел. Ваша главная задача – не допустить нарушения закона», – сказал руководитель республики на торжественном собрании.
Он отметил, что служба в органах внутренних дел нередко связана с риском для жизни. К сожалению, среди сотрудников МВД есть погибшие. По данным, озвученным на собрании, «179 сотрудников органов внутренних дел нашей республики погибли на служебном посту».
«Наш долг – сделать так, чтобы мы не забывали наших героев, их детей, родных и близких», – подчеркнул Хабиров. Он сообщил, что в Уфе, в одном из лучших мест города, будет установлен памятник всем погибшим сотрудникам органов внутренних дел, чтобы каждый мог отдать дань уважения героям. Радий Хабиров также поблагодарил ветеранов правоохранительной службы за вклад в сохранение традиций и воспитание молодых специалистов.
Подробнее о том, как в республике обеспечивают безопасность ее жителей, рассказал глава МВД Башкирии Александр Воронежский. Он также поблагодарил руководство республики за поддержку в решении вопросов, от которых зависит эффективность работы полиции.
Радий Хабиров вместе с министром осмотрели развернутую в фойе выставку, посвященную истории и будням органов внутренних дел. В частности, Главе показали образцы нового оружия, которое в своей работе применяют сотрудники спецподразделений, различные виды беспилотников. Правоохранители их используют в своей повседневной работе.
10 ноября в молодёжном центре «Йәшлек» Глава Башкирии встретился с молодыми блогерами республики. Участниками встречи стали 35 инфлюенсеров с общим охватом подписчиков 6 млн человек. В своих публикациях они поднимают темы здоровья, образования, туризма, другие важные вопросы.
Глава республики обсудил влияние блогеров на молодежь, вопросы формирования общественного мнения, популяризации контента в поддержку здорового образа жизни, развития социальной инфраструктуры, а также ответил на их вопросы.
Приветствуя участников встречи, Радий Хабиров обозначил, что как руководитель большого региона должен понимать – как живёт молодое поколение, откуда получает информацию, «как вы влияете на публику, какие ценности проповедуете, что вас волнует и как собираете такое количество подписчиков». «Меня интересует феномен, когда маленькая девочка, хрупкая, имеет два миллиона подписчиков… Как она думает? Какое у неё будущее?» – поинтересовался Хабиров. Он подчеркнул, что хочет понять механизмы влияния новых лидеров мнений и их роль в формировании будущего общества. Глава признался, что у него тоже есть страницы в соцсетях, через которые он доводит до жителей важные мысли. Рассказывая о своём опыте работы в запрещенных соцсетях после февраля 2022 года, он признался: «Лично мне, как руководителю региона, вести страницу стало невозможно. Это был адов ад. Это была игра в одни ворота».
Особое внимание на встрече уделили теме мошенничества и вербовки молодёжи в интернете. По словам Главы, 40% правонарушений в регионе совершено через информационные сети. «Современные вызовы требуют новых подходов к коммуникации. Пропаганда должна быть умной и технологичной. Мы готовы работать вместе с теми, чья система нравственных координат совпадает с нашей», – сказал Хабиров.
Блогеры предложили чаще создавать профилактический контент в соцсетях. Ребята также поинтересовались, как они могут помочь нашим воинам СВО. По словам Главы, в республику вернулись уже 4,5 тысячи ребят. Некоторые из них передвигаются на колясках, им необходима доступная среда. Он добавил, что помощь может быть разной – вплоть до приобретения современных протезов и колясок. Желающим поддержать ветеранов Глава порекомендовал обращаться в госфонд «Защитники Отечества».
Обсуждая тему развития внутреннего туризма, блогеры предложили использовать современные форматы контента – интерактивы, фотоистории – для продвижения достопримечательностей региона среди подписчиков. Также говорили о необходимости улучшения транспортной доступности популярных туристических мест, открытии новых маршрутов.
Как отметил Глава, Башкортостан занимает уверенные позиции по числу туристов среди субъектов ПФО, однако предстоит ещё много работы по развитию инфраструктуры, формированию увлекательных маршрутов, в том числе с помощью блогеров. «Туризм начинается с развития инфраструктуры. Хороший пример – шихан Торатау: после создания комфортных условий число посетителей выросло до десятков тысяч человек в год», – сказал он.
Говоря о развитии этно-направления, Радий Хабиров поблагодарил блогеров за интерес к родной культуре, так, в республике пробудился интерес к национальной одежде. По его словам, появляется все больше таких изделий, их качество растёт. «Спрос на такие костюмы стимулирует развитие этой сферы», – сказал Глава. В завершение он вручил символическую награду «Яҡшы» блогеру Рустаму Набиеву как контент-креатору республики с самой большой аудиторией и поблагодарил участников встречи за продуктивный разговор.
«В жизни всегда есть своего рода борьба сил света с силами тьмы. И то, что вы встали на сторону света, – это по-настоящему здорово!» – сказал Радий Хабиров.
11 ноября Глава Башкортостана в прямом эфире телеканалов, радиостанций и в соцсетях ответил на вопросы жителей республики. Во время Прямой линии, которая длилась 4,5 часа, Радий Хабиров ответил на более чем 80 вопросов. Всего поступило 7445 обращений. При этом больше всего обращений было из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Уфимского и Иглинского районов. Чаще всего жители спрашивали про дороги, ЖКХ, соцобслуживание, здравоохранение, благоустройство. Глава подчеркнул, что по всем вопросам будут подготовлены ответы и приняты необходимые решения. Общение в эфире шло на двух языках. В зале также были представители СМИ и общественные деятели, которые задали Главе свои вопросы. В прямом эфире Радий Хабиров рассказал о том, что происходит в республике – о помощи участникам СВО, состоянии экономики, социальной и культурной сфер.
Так, большой блок вопросов касался СВО, помощи воинам, безопасности жителей. Говоря об отражении атак вражеских БПЛА, Хабиров сообщил, что в республике работает Центр боевого управления, который вместе с Минобороны принимает решения. «Пока тот объём, который нас атакует, мы выдерживаем, но мы понимаем, что их количество будет расти». На предприятиях организована своя система безопасности. Только на пассивную защиту направили 30 млрд рублей. Важным элементом системы защиты стало формирование отряда «БАРС», где служат 1,5 тысячи обученных бойцов.
В прямом эфире Глава поблагодарил за службу представителей трёх поколений семьи Кучиных, выполняющих задачи на СВО. «Берегите себя. И знайте, что мы всё для вас сделаем – и встретим дома с победой, и поможем вернуться в мирную жизнь», – заверил он. Хабиров также поручил увеличить выпуск и поставки FPV-дронов «Уфимец» для нужд СВО: «Каждый дрон – это ваша жизнь, здоровье и успешное выполнение боевых задач». Еще в республике появится почетный знак «Волонтер СВО Башкортостана».
Основную часть эфира заняли темы дорог, ЖКХ и соцобслуживания, по которым Хабиров дал конкретные поручения руководителям ведомств. В частности, он анонсировал скорое открытие улицы Галле, а в конце года – обхода Стерлитамака. Рассказал о планах по реконструкции дорог Уфа — Дюртюли и Уфа — Инзер, реконструкции в Уфе улицы Октябрьской революции к 2028 году. По вопросу жителя поручил администрации Чишминского района в течение недели заделать ямы на дороге в деревне Калмашево. Привести в порядок дорогу на улице Тагана в уфимском Нагаево. А подтапливаемый участок дороги между сёлами Зуяково и Габдюково в Белорецком районе предложил забетонировать. По программе ремонта «фонящих» дорог больше всего обращений по межмуниципальным дорогам и улицам сел. Глава попросил доложить, что происходит с подачей тепла в здание автовокзала в Ишимбае. «Зимой должно быть тепло, чтобы люди могли там находиться», – сказал он в ответ на обращение.
Медики Зианчуринского района поблагодарили его за ремонт больницы в селе Исянгулово. В следующем году там также отремонтируют районную поликлинику, средства на это есть, сказал Хабиров. Отвечая на претензии к сфере здравоохранения, Глава отметил, что министра здравоохранения менять не будут, несмотря на критику. Республика лучшая по выполнению нацпроекта, пояснил он.
В экономике, по словам Хабирова, основные показатели республики превышают среднероссийские. По индексу промпроизводства, инвестициям, обороту торговли все стабильно. Руководителей производств, обратившихся на прямую линию, Глава заверил, что поддержка по линии Фонда развития промышленности РБ будет продолжена, он – один из лучших в стране. «Ждём от вас предложений по дальнейшему развитию производств», – обратился в ответ к ним Хабиров. Вопрос привлечения выпускников колледжей к работе на предприятиях рассмотрят на ближайшем совете по СПО. По словам Главы, почти пять лет СВО республика проходит без потрясений. Предприятия работают, зарплаты выплачивают, строятся объекты, соцпрограммы реализуются.
В кадровом блоке Глава подтвердил, что 17 ноября будет назначен новый мэр Уфы и он поддерживает кандидатуру Рустама Шарипова. Впереди у региона подготовка к саммиту ШОС-2028: «У нас обязательно будет и наследие ШОС. Это в первую очередь объекты, которые мы построим. Кроме того, важно, чтобы Башкортостан и Уфа могли позиционировать себя как центр, где принимают судьбоносные решения международного уровня».
По словам Хабирова, проект «Уфимское ожерелье» реализуется за счёт внебюджетных источников и его развитие зависит от качества работы мэрии. Парк имени Ленина в Уфе находится под контролем Главы. В целом во все наши парки вкладывают не только деньги, но и душу. В следующем году работы начнутся в Ермекеевском, Аскинском и Татышлинском районах. Также в регионе нужно достроить межвузовский кампус, математический лицей, обновлённый памятник Салавату Юлаеву, мечеть «Ар-Рахим», Центр бокса...
Для оптимизации и уменьшения расходов в республике сокращают 10% госслужащих, но «надо думать не о том, как сократить расходы, а как увеличить доходы», уверен Глава. Говоря о своих принципах и примерах для подражания, Радий Хабиров признался, что очень уважает Президента России: «я его эмоционально чувствую и многому у него учусь». По мнению Хабирова, самое главное в управленческой деятельности – контроль исполнения: «если не будешь контролировать, то всё, нулевой результат».
«Главное, что экономика у нас работает. Мы сплочены. Президент и Правительство нас поддерживают. Поэтому надо верить в наше будущее, будущее Башкортостана», – сказал в завершение Глава.
После эфира в интервью спецкору Башинформа он сообщил, что все поступившие обращения жителей будут собраны, систематизированы и взяты в работу: «И будем их просто решать». По его словам, вопросы, требующие простых решений, такие, как ремонт ямы на дороге, нужно решить в течение двух недель. Все остальные обращения поставят на контроль. По мнению Хабирова, смысл и главный критерий Прямой линии – это ее полезность для людей.
Полную текстовую трансляцию Прямой линии-2026 и самое главное из нее – читайте здесь и здесь.
12 ноября в Москве, в Екатерининском зале Кремля состоялось заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, которое провел Владимир Путин. Обсуждалось развитие системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. В работе заседания принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Как подчеркнул Путин на заседании, в России только на федеральном уровне в год проходит более 13 тысяч стартов, а всего по стране – 230 тысяч соревнований. И они привлекают всё больше участников и зрителей, в том числе детей и молодёжь.
«Нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное, историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодёжи инновационные направления спортивных, игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями», – призвал глава государства. Он подчеркнул, что организация турниров для открытия талантов, выявления лучших атлетов – это значимое направление для сохранения и укрепления здоровья нации, продвижения активного образа жизни.
По словам Радия Хабирова, в Башкортостане этим вопросам уделяется самое серьёзное внимание. Ежегодно в республике проводят 15,5 тысячи спортивно-массовых мероприятий. Систематически физкультурой и спортом у нас занимаются 2,4 млн человек. По итогам Национальной спортивной премии за 2025 год Башкортостан признан лучшим спортивным регионом страны. Так, в 2026 году республика приняла Спартакиаду народов России, международную серию матчей по волейболу, мультитурнир по единоборствам «Кубок Республик».
А в 2028 году в Уфе пройдет масштабное международное соревнование по олимпийским и неолимпийским видам спорта с участием спортсменов из стран-членов ШОС и других государств-партнеров. Об этом официально объявили на церемонии открытия Кубка ШОС в Москве. В состязаниях примут участие более 2000 атлетов из разных стран.
В Башкирии с передовой вернулись 4,5 тысячи участников СВО, из них большинство – 75% демобилизованных – трудоустроены. Об этом сообщил Радий Хабиров. «Есть и определённые категории с инвалидностью, другие группы. По каждой из них надо работать – ребята должны быть трудоустроены», – отметил Глава на совещании.
В республике выстроили систему проактивной поддержки трудоустройства ветеранов СВО – налажено межведомственное взаимодействие с военкоматами, госфондом «Защитники Отечества» и кадровыми центрами, а за каждым демобилизованным бойцом закреплен куратор. Работодателям установлена квота для приёма на работу в размере 1 процента от общей численности. Создали 3971 рабочее место и уже трудоустроили 784 человека. Кроме того, 30 работодателей оборудовали рабочее место для 32 ветеранов с инвалидностью.
14 ноября стало известно, что опыт Башкирии в трудоустройстве участников СВО признан самым успешным в стране. Практика службы занятости республики «СВОи рядом» заняла первое место во Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере занятости населения в номинации «Лучшая практика по работе с участниками СВО и членами их семей». Итоги конкурса подвел минтруд России.
Также бойцы из Башкирии могут подать заявки на новый поток программы «Время героев». Проект стартовал по решению президента Владимира Путина и в нем могут участвовать бойцы СВО без высшего или с неоконченным высшим образованием. «Именно на них ориентирован третий поток проекта. Участие в нем продлится три года — дольше, чем в предыдущих потоках, но меньше, чем стандартное обучение в вузе», — сообщил Радий Хабиров и пригласил наших ветеранов в программу «Время героев». Ранее Глава подчеркнул, что герои спецоперации — это новая элита, которая придет в Башкирию.
В своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан Радий Хабиров рассказал о командире взвода мобильной огневой группы БАРС, уфимце Алике Избаеве. Он служит Родине с 18 лет – во время срочной службы два года провел в Афганистане, затем – в органах внутренних дел, в СОБР, а в 2023‑м ушёл на СВО. В сентябре 2026‑го возглавил взвод мобильной огневой группы БАРС. Под его руководством бойцы защищают наши предприятия от атак беспилотников, отметил Глава.
Как проходит боевое слаживание отряда «БАРС», читайте в репортаже «Башинформа».
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