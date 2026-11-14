Глава Башкирии рассказал о командире огневой группы отряда «БАРС»

Свою традиционную рубрику #ЖЗЛ_Башкортостан Глава республики в этот раз посвятил командиру взвода мобильной огневой группы БАРС, уфимцу Алику Избаеву.

Алик Шамуратович служит Родине с 18 лет. После срочной службы два года провёл в Афганистане. На легендарном перевале Саланг обеспечивал беспрепятственный проезд колонн автотранспорта, в том числе с гуманитарными грузами. После увольнения поступил в Башкирский сельскохозяйственный институт, получил специальность инженера-механика. Заочно окончил Уфимский юридический институт.

С 1994 года служил в органах внутренних дел. Был участковым, командиром роты ППС, работал в уголовном розыске, а с 2002 года – в СОБР МВД. За тринадцать лет в спецподразделении Алик Избаев побывал в 17 командировках, около девяти лет служил на Северном Кавказе. В 2013 получил тяжёлое ранение, но даже после увольнения по здоровью не остался в стороне: преподавал, а в 2023‑м ушёл на СВО. В сентябре 2026‑го возглавил взвод мобильной огневой группы БАРС. Сегодня под его руководством бойцы защищают наши предприятия от атак БПЛА.

«Большую роль в жизни Алика Избаева сыграл наставник – генерал-лейтенант полиции Артур Фарвазович Ахметханов: учил быть честным и доводить дело до конца. Этим принципам Алик Шамуратович верен до сих пор. Награждён медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, двумя медалями "За отвагу" и медалью "За охрану общественного порядка", - отметил Радий Хабиров. - Дома его ждут семья и внуки – ради них и ради нашего Отечества он готов служить, пока есть силы. Его слова: "Пока есть здоровье – буду защищать свой дом, своё село, свою республику"».

О том, как проходит боевого слаживание отряда «БАРС», читайте в репортаже «Башинформа».

Напомним, график службы в «БАРС» построен по принципу ротации. Два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, затем столько же времени работают по своей гражданской специальности. То есть служба идёт без отрыва от основной работы. Боевое применение занимает не более шести месяцев в году. За время выполнения задач им выплачивается дополнительное вознаграждение в размере двух тысяч рублей в сутки, при этом сохраняется зарплата по основному месту работы, начисляется оклад по воинскому званию и должности. За уничтожение беспилотников предусмотрено отдельное поощрение.

Для поступления в республиканский отряд «БАРС» необходимо обратиться к заместителю командира отряда майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру +7 987 253-65-30, а также в военкомат по месту жительства.