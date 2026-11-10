Отряд «БАРС» Башкирии проходит слаживание и учится отражать атаки БПЛА

На учениях резервистов из Башкирии обучают действиям во время угрозы с неба на предприятия топливно-энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса, а также гражданские объекты. Бойцы учатся вести огонь по малоразмерным воздушным целям, стрельбе на упреждение и тактике действий в составе МОГ при обнаружении угрозы. Для этого они изучают работу 12,7-мм пулемётов и спаренных 7,62-мм пулемётов ПКТ для поражения воздушных целей, установленных на автомобильные турели. В программу сборов также входит тактическая и медицинская подготовка.

Об этом и других моментах боевого слаживания в фотоподборке, предоставленной информагентству «Башинформ».