Отряд «БАРС» Башкирии проходит слаживание и учится отражать атаки БПЛА

На учениях резервистов из Башкирии обучают действиям во время угрозы с неба на предприятия топливно-энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса, а также гражданские объекты. Бойцы учатся вести огонь по малоразмерным воздушным целям, стрельбе на упреждение и тактике действий в составе МОГ при обнаружении угрозы. Для этого они изучают работу 12,7-мм пулемётов и спаренных 7,62-мм пулемётов ПКТ для поражения воздушных целей, установленных на автомобильные турели. В программу сборов также входит тактическая и медицинская подготовка.
Об этом и других моментах боевого слаживания в фотоподборке, предоставленной информагентству «Башинформ».
В отряде «БАРС Башкортостан» царит жёсткая армейская дисциплина. На полигоне нет места для гражданских вольностей, здесь каждый день проходит по строгому распорядку. Даже опытные бойцы, вернувшиеся из зоны СВО и принявшие решение вступить в отряд «БАРС», обязаны чётко выполнять приказы командиров. Такая требовательность не формальность, поскольку в условиях реальных боевых действий, особенно при угрозе атак с воздуха, именно железная дисциплина и слаженность превращают разрозненную группу людей в единый и эффективный боевой организм.
Бойцы республиканского отряда «БАРС» полностью экипированы. Их обеспечили тёплыми, зимними, армейскими куртками, брюками, гимнастёрками, обувью. Поверх военной формы бойцы обязательно надевают плитники с разгрузочными системами, а также тактические шлемы, которые они носят поверх шапок.
Обучению работе с крупнокалиберными пулемётами в отряде «БАРС» уделяется особое внимание. Бойцы разбирают и собирают данное вооружение, изучают внутреннее устройство каждого узла, чтобы в бою уметь пользоваться им «вслепую».
После освоения «железа» знания закрепляются на огневых рубежах. Военнослужащие учатся не просто нажимать на гашетку, а грамотно работать с турельными установками на автомобилях, которые не всегда стоят на месте, а двигаются, причём быстро. Стрелкам надо всегда учитывать ветер, отдачу, скорострельность и другие параметры.
Словом, навыки стрельбы в расчётах должны быть доведены до автоматизма.
Подготовка боцов «БАРС» предусматривает не только изучение и применение крупнокалиберного автоматического вооружения. Им также важно уметь читать карты и ориентироваться в пространстве, нанесённой на бумагу. В полевых условиях офицеры отрабатывают взаимодействие подразделений, склонившись над топографическими картами при свете тактических фонарей.
Отряд «БАРС» объединил людей разного возраста и опыта. В строю можно увидеть как совсем молодых бойцов, так и мужчин старшего поколения. На гражданке они работают в школах, заводах, гаражах, сельскохозяйственных полях, но приняли решение вступить в БАРС, чтобы противодействовать атакам беспилотных летательных аппаратов.
Республика поддерживает участников СВО из Башкирии. Помогает наш регион и бойцам отряда «БАРС». Недавно в расположении бойцов побывал вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он и его коллеги привезли землякам гуманитарный груз и приветы от Радия Хабирова.
Ирек Сагитов также посмотрел, как бойцы проходят огневую и тактическую подготовку. Как отметил командир республиканского отряда «БАРС» Тимофей Присяжнюк, никто из воинов не даёт слабины. Все мужчины заряжены на победу и до упора оттачивают навыки стрельбы.
«„БАРС» принял первый бой, прошёл боевое крещение. Мы этим занимаемся. Я прошу «БАРСовцев», представителей Минобороны, МЧС, ГК ЧС, служб безопасности предприятий, которые этим заняты, представлять к государственным наградам. Они находятся, по сути, на войне и свою задачу выполняют. Непросто она даётся», — сказал ранее Радий Хабиров после отражения атаки БПЛА.
После насыщенного дня бойцы могут смыть с себя пыль и грязь в мобильной дровяной бане. Такая баня хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. Сейчас её преимуществами пользуются и бойцы отряда «БАРС».
Вопрос питания в отряде «БАРС» также на особом счету и находится под особым контролем. Для военнослужащих готовят сытную и по-домашнему вкусную еду. Полевая кухня на полигоне работает с соблюдением всех санитарных норм. Благодаря такой организации личный состав всегда сыт и обеспечен полноценным рационом.
Такая забота о быте имеет колоссальное значение, поскольку после изнурительных занятий и стрельб вкусный и горячий обед не только быстро восстанавливает физические силы, но и заметно поднимает боевой дух бойцов.
Бойцы живут в светлых и чистых помещениях, оборудованных двухъярусными кроватями, шкафами для вещей и системами отопления.
Напомним, график службы в «БАРС» построен по принципу ротации. Два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, затем столько же времени работают по своей гражданской специальности. То есть служба идёт без отрыва от основной работы. Боевое применение занимает не более шести месяцев в году. За время выполнения задач им выплачивается дополнительное вознаграждение в размере двух тысяч рублей в сутки, при этом сохраняется зарплата по основному месту работы, начисляется оклад по воинскому званию и должности. За уничтожение беспилотников предусмотрено отдельное поощрение.
Для поступления в республиканский отряд «БАРС» необходимо обратиться к заместителю командира отряда майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру +7 987 253-65-30, а также в военкомат по месту жительства.
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