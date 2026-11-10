Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков

Сегодня, 10 ноября, в молодёжном пространство «Йәшлек» Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами. Участниками встречи стали 35 человек из числа молодых создателей контента в соцсетях по темам мотивации, здоровья, семейных отношений, медиа, ИИ, путешествий, юмора, творчества и других направлений. Общий охват подписчиков участников встречи составляет порядка 6 млн человек.
Разговор был посвящён вопросам формирования общественного мнения в цифровом пространстве и роли современных медиа в жизни региона. Радий Хабиров отметил, что специально не готовился к встрече: «Сегодня вообще не готовился… Я просто сформулирую, зачем я предложил с вами встретиться».
По его словам, главная цель — узнать, какие ценности формируют современные инфлюенсеры и как они влияют на молодёжь.
«Мне важно всё, где живут, где получают информацию наши жители… Мне интересно, чему вы подвергаете наших людей там, какие ценности туда проповедуете, что вас волнует и как это работает», — отметил он.
Глава республики подчеркнул, что традиционные СМИ ему понятны, но есть особая зона — социальные сети, особенно Instagram (запрещенная в России социальная сеть), которые он назвал «неведомым миром», формирующим смыслы у значительной части жителей, особенно молодёжи.
Радий Хабиров рассказал о своём опыте работы в соцсетях до 2022 года: «Мы все — представители власти, работали в запрещенных в России социальных сетях. И это была действительно работа, потому что на тот момент мы понимали, что это важно, наши жители находятся там, мы должны быть там тоже».
Однако, по его словам, после событий февраля 2022 года ситуация изменилась.
«Мы ушли оттуда. Но люди наши остались. Да. И дети остались. Лично мне, как руководителю региона, вести страницу стало невозможно. Это был адов ад. Это была игра в одни ворота», — пояснил он.
Особое внимание Глава Башкортостана уделил влиянию блогеров на молодое поколение: «Меня интересует феномен, когда маленькая девочка хрупкая имеет два миллиона подписчиков… Как она думает? Какое у неё будущее?».
Радий Хабиров также подчеркнул, что хочет понять механизмы влияния новых лидеров мнений и их роль в формировании будущего общества. В ходе встречи Глава региона ответил и на вопросы молодых блогеров.
Подробнее об этом в наших следующих информационных сообщениях.
Напомним, первая аналогичная встреча с молодыми блогерами состоялась 30 января 2024 года на площадке молодежного пространства «Йәшлек». По итогам встречи утвержден перечень поручений Главы Башкортостана, исполнение которого находится на контроле.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.