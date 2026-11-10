Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков

«Мне важно всё, где живут, где получают информацию наши жители… Мне интересно, чему вы подвергаете наших людей там, какие ценности туда проповедуете, что вас волнует и как это работает», — отметил он.

Глава республики подчеркнул, что традиционные СМИ ему понятны, но есть особая зона — социальные сети, особенно Instagram (запрещенная в России социальная сеть), которые он назвал «неведомым миром», формирующим смыслы у значительной части жителей, особенно молодёжи.

Радий Хабиров рассказал о своём опыте работы в соцсетях до 2022 года: «Мы все — представители власти, работали в запрещенных в России социальных сетях. И это была действительно работа, потому что на тот момент мы понимали, что это важно, наши жители находятся там, мы должны быть там тоже».

Однако, по его словам, после событий февраля 2022 года ситуация изменилась.

«Мы ушли оттуда. Но люди наши остались. Да. И дети остались. Лично мне, как руководителю региона, вести страницу стало невозможно. Это был адов ад. Это была игра в одни ворота», — пояснил он.

Особое внимание Глава Башкортостана уделил влиянию блогеров на молодое поколение: «Меня интересует феномен, когда маленькая девочка хрупкая имеет два миллиона подписчиков… Как она думает? Какое у неё будущее?».

Радий Хабиров также подчеркнул, что хочет понять механизмы влияния новых лидеров мнений и их роль в формировании будущего общества. В ходе встречи Глава региона ответил и на вопросы молодых блогеров.

Подробнее об этом в наших следующих информационных сообщениях.

Напомним, первая аналогичная встреча с молодыми блогерами состоялась 30 января 2024 года на площадке молодежного пространства «Йәшлек». По итогам встречи утвержден перечень поручений Главы Башкортостана, исполнение которого находится на контроле.