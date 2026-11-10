Глава Башкирии посетил выставку к Дню сотрудника органов внутренних дел

Сегодня, 10 ноября, в Уфе перед началом торжественного собрания, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Росси Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с министром внутренних дел по РБ, генерал –лейтенантом полиции Александром Воронежским и начальником Уфимского юридического института МВД России Игорем Горковенко осмотрели выставку «История и будни органов внутренних дел», развернутую в фойе ГКЗ «Башкортостан».
На выставке представлены экспонаты, отражающие ключевые этапы становления и развития правоохранительных органов Башкортостана. В частности Главе республики показали фотовыставку, где представлены материалы о работе Уфимского юридического института МВД России, в том числе и научные работы преподавательского состава.
Радий Хабиров осмотрел образцы нового оружия, которые сегодня в своей работе применяют сотрудники специальных подразделений. Также на выставке продемонстрировали различные виды беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники МВД России активно используют БПЛА в своей повседневной работе. В частности для фиксации правонарушений с воздуха, мониторингу массовых мероприятий и контроля.
Отдельная экспозиция была посвящена экспонатам и трофеям, добытым сотрудниками и ветеранами МВД в зоне проведения СВО.
Стоит отметить, что свой профессиональный праздник многие сотрудники МВД встречают на службе, находясь на страже правопорядка и законности. Благодаря их усилиям в этом году раскрыто более 18 тысяч преступлений, в том числе свыше 4 тысяч тяжких и особо тяжких. Установлены лица, причастные к совершению около 100 убийств и 170 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Есть положительные результаты и в противодействии организованной преступности (1 172 преступления, совершенные участниками ОПГ) и коррупции (выявлено 667 коррупционных преступлений, в т.ч. более 350 фактов взяточничества). Сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах (8 161; минус 10,1%), в том числе на улицах (2 979; минус 2,1%).
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