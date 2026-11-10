Глава Башкирии посетил выставку к Дню сотрудника органов внутренних дел

Сегодня, 10 ноября, в Уфе перед началом торжественного собрания, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Росси Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с министром внутренних дел по РБ, генерал –лейтенантом полиции Александром Воронежским и начальником Уфимского юридического института МВД России Игорем Горковенко осмотрели выставку «История и будни органов внутренних дел», развернутую в фойе ГКЗ «Башкортостан».

На выставке представлены экспонаты, отражающие ключевые этапы становления и развития правоохранительных органов Башкортостана. В частности Главе республики показали фотовыставку, где представлены материалы о работе Уфимского юридического института МВД России, в том числе и научные работы преподавательского состава.

Радий Хабиров осмотрел образцы нового оружия, которые сегодня в своей работе применяют сотрудники специальных подразделений. Также на выставке продемонстрировали различные виды беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники МВД России активно используют БПЛА в своей повседневной работе. В частности для фиксации правонарушений с воздуха, мониторингу массовых мероприятий и контроля.