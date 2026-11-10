Глава Башкирии рассказал, что ему помогает держаться

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с молодыми блогерами поделился своим взглядом на то, что помогает ему оставаться энергичным даже при высокой нагрузке. По его словам, главный источник силы для руководителя — вовсе не отдых или лайфхаки, а сама суть работы во власти.
«Власть — это огромный наркотик», — признался Радий Хабиров, объяснив, что именно ответственность и необходимость постоянно действовать подпитывают внутреннюю энергию.
Он отметил: «если хочешь власти, ты должен работать», «без труда нет и этого особого кайфа от результата».
Радий Хабиров подчеркнул, что работа Главы региона требует постоянной готовности принимать вызовы и конкурировать — как с коллегами, так и внутри собственной команды.
«Мы постоянно находимся в конкуренции. Я постоянно конкурирую с коллегами. Я конкурирую внутри своей команды… Как только ты начинаешь промахиваться, команда перестаёт доверять», — сказал он.
По мнению Главы республики, индифферентность губительна: руководитель обязан быть вовлечённым и готовым к любым испытаниям ради доверия людей и порученной территории.
Отдельно Радий Хабиров рассказал о том, что поддерживает его мотивацию, — о возможности видеть реальные изменения своими глазами.
«Я очень люблю сам процесс. Мне очень нравится делать парки, например. Я могу там ходить часами, что-то смотреть, видеть изменения каждый день…» — поделился он.
Именно такие моменты, по его словам, компенсируют эмоциональное выгорание и физическую усталость, превращая работу из тяжёлой обязанности в мощный стимул двигаться вперёд.
Радий Хабиров также заметил, что многие успешные руководители России исторически были выходцами из провинции — возможно, потому что у них изначально больше внутренней мотивации добиваться результатов. Но главным он считает личную готовность брать на себя ответственность за будущее своего края.
Ранее сообщалось, что Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков.
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