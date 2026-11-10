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23:20 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Глава Башкирии рассказал, что ему помогает держаться

Радий Хабиров подчеркнул, что работа Главы региона требует постоянной готовности принимать вызовы и конкурировать.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с молодыми блогерами поделился своим взглядом на то, что помогает ему оставаться энергичным даже при высокой нагрузке. По его словам, главный источник силы для руководителя — вовсе не отдых или лайфхаки, а сама суть работы во власти.

«Власть — это огромный наркотик», — признался Радий Хабиров, объяснив, что именно ответственность и необходимость постоянно действовать подпитывают внутреннюю энергию.

Он отметил: «если хочешь власти, ты должен работать», «без труда нет и этого особого кайфа от результата».

Радий Хабиров подчеркнул, что работа Главы региона требует постоянной готовности принимать вызовы и конкурировать — как с коллегами, так и внутри собственной команды.

«Мы постоянно находимся в конкуренции. Я постоянно конкурирую с коллегами. Я конкурирую внутри своей команды… Как только ты начинаешь промахиваться, команда перестаёт доверять», — сказал он.

По мнению Главы республики, индифферентность губительна: руководитель обязан быть вовлечённым и готовым к любым испытаниям ради доверия людей и порученной территории.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Отдельно Радий Хабиров рассказал о том, что поддерживает его мотивацию, — о возможности видеть реальные изменения своими глазами.

«Я очень люблю сам процесс. Мне очень нравится делать парки, например. Я могу там ходить часами, что-то смотреть, видеть изменения каждый день…» — поделился он.

Именно такие моменты, по его словам, компенсируют эмоциональное выгорание и физическую усталость, превращая работу из тяжёлой обязанности в мощный стимул двигаться вперёд.

Радий Хабиров также заметил, что многие успешные руководители России исторически были выходцами из провинции — возможно, потому что у них изначально больше внутренней мотивации добиваться результатов. Но главным он считает личную готовность брать на себя ответственность за будущее своего края.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков.

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