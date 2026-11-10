Глава Башкирии рассказал, что ему помогает держаться

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с молодыми блогерами поделился своим взглядом на то, что помогает ему оставаться энергичным даже при высокой нагрузке. По его словам, главный источник силы для руководителя — вовсе не отдых или лайфхаки, а сама суть работы во власти.

«Власть — это огромный наркотик», — признался Радий Хабиров, объяснив, что именно ответственность и необходимость постоянно действовать подпитывают внутреннюю энергию.

Он отметил: «если хочешь власти, ты должен работать», «без труда нет и этого особого кайфа от результата».

Радий Хабиров подчеркнул, что работа Главы региона требует постоянной готовности принимать вызовы и конкурировать — как с коллегами, так и внутри собственной команды.

«Мы постоянно находимся в конкуренции. Я постоянно конкурирую с коллегами. Я конкурирую внутри своей команды… Как только ты начинаешь промахиваться, команда перестаёт доверять», — сказал он.

По мнению Главы республики, индифферентность губительна: руководитель обязан быть вовлечённым и готовым к любым испытаниям ради доверия людей и порученной территории.