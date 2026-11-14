В Москве официально объявили о том, что Уфа примет Кубок ШОС

Накануне на церемонии открытия Кубка ШОС в Москве Дмитрий Губерниев официально объявил о том, что в 2028 году в башкирской столице пройдет масштабное международное спортивное соревнование по олимпийским и неолимпийским видам спорта с участием спортсменов из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров. Такое решение приняло министерство спорта России, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ - министр спорта Руслан Хабибов.

В состязаниях примут участие более 2000 атлетов из разных стран, включая Россию, Китай, Индию, Казахстан и Беларусь. Соревнования пройдут по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, шашкам, нардам, боксу, легкоатлетическому забегу. Еще три вида спорта будут определены министерством спорта страны, писал ранее «Башинформ».

Напомним, ранее стало известно, что башкирская столица примет саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2028 году.