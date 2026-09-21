Уфа примет саммит ШОС

Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2028 году. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что подготовка к масштабному мероприятию уже началась. По словам Хабирова, в администрации президента состоится совещание по организационным вопросам.