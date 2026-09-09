В Уфе началась подготовка к саммиту ШОС 2028 года

Особое внимание планируют уделить завершению музейных проектов и подготовке к проведению в 2028 году в Уфе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

– Президент страны принял решение о проведении саммита ШОС в нашей республике. Это огромный объём работы – от бытовых вопросов до модернизации инфраструктуры и готовности учреждений культуры принять гостей высокого уровня, – сказал Радий Хабиров. – Требует модернизации Русский драматический театр. Что касается нашего Госцирка, то деньги в федеральном бюджете заложены, но сроки сдвинулись немного. Завершим в этом году проектирование Евразийского музея кочевых цивилизаций. Памятник Салавату Юлаеву в Уфе сделаем бронзовым, а старый восстановим для закрытого помещения. Творческие союзы также должны работать в современных условиях. С Домом писателей вопрос решили, на очереди – Дом актёра. Теперь важно определить судьбу Дома композиторов и Дома художников.

Руководитель региона подчеркнул особую роль деятелей культуры и искусства в формировании духовной основы общества.

– На вас огромная ответственность – вы отвечаете за нравственную обстановку в республике. От вашего слова, позиции зависит многое. К вам прислушиваются, вас уважают, – подчеркнул Радий Хабиров. – Наша общая задача сегодня – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Давайте сосредоточимся именно на этом.