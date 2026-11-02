Уфа примет открытый Кубок стран ШОС

Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании правительства РБ сообщил, что в 2028 году в Уфе пройдет открытый Кубок стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«На международном форуме „Россия — спортивная держава“ в Красноярске мы обсудили организацию Игр ШОС в Уфе в 2028 году. Нас поддержали руководители спортивных федераций и министерства спорта страны. Соревнования пройдут по 10 видам спорта, 7 из них уже определены», — отметил Руслан Хабибов.

Соревнования пройдут по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, шашкам, нардам, боксу, легкоатлетическому забегу. Еще 3 вида спорта будут определены министерством спорта страны.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Ранее Глава республики Радий Хабиров сообщал, что Башкирия примет Игры ШОС.