Уфа примет открытый Кубок стран ШОС

Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании правительства РБ сообщил, что в 2028 году в Уфе пройдет открытый Кубок стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«На международном форуме „Россия — спортивная держава“ в Красноярске мы обсудили организацию Игр ШОС в Уфе в 2028 году. Нас поддержали руководители спортивных федераций и министерства спорта страны. Соревнования пройдут по 10 видам спорта, 7 из них уже определены», — отметил Руслан Хабибов.
Соревнования пройдут по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, шашкам, нардам, боксу, легкоатлетическому забегу. Еще 3 вида спорта будут определены министерством спорта страны.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
Ранее Глава республики Радий Хабиров сообщал, что Башкирия примет Игры ШОС.
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