Глава МВД Башкирии рассказал, как в республике обеспечивают безопасность

По его словам, на первое место выходят преступления, совершаемые с использованием информационных технологий (массив которых в настоящее время вплотную подбирается к сорока процентам), оставаясь доминирующим как в целом по стране, так и в нашей республике.

«Но мы не остаёмся один на один с преступностью. Сегодня хочу выразить слова благодарности Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за всестороннюю поддержку в решении вопросов, от которых напрямую зависит эффективность работы полиции. Вы, уважаемый Радий Фаритович, не ограничиваетесь только оказанием помощи, а проявляете личную заинтересованность, выступаете инициатором проектов, направленных на повышение авторитета органов внутренних дел, в том числе по увековечению памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Спасибо! Эта поддержка помогает нам воспитывать достойную смену, укреплять доверие жителей республики к правоохранительным органам.

Также выражаю большую признательность нашим коллегам из силовых структур, надзорных и судебных органов республики, средствам массовой информации за плодотворное сотрудничество в общем деле борьбы с преступностью. От эффективности нашего взаимодействия напрямую зависит доверие граждан к органам власти.

Говоря о надёжной защите правопорядка, нельзя не отметить роль линейных подразделений. Их зона ответственности — ключевые транспортные артерии нашего региона, крупные железнодорожные узлы, аэропорты. Именно здесь формируются первые впечатления о безопасности в республике. Отдельно хочу поблагодарить всех представителей добровольных народных дружин и общественных объединений, а также наших жителей, имеющих активную гражданскую позицию. Уверен, что и далее совместными усилиями, основанными на уважении и взаимопомощи, мы сможем в полной мере обеспечить безопасность жителей Башкортостана», — сказал Александр Воронежский.

Министр в первую очередь поздравил сотрудников, которые в свой профессиональный праздник находятся на посту, спешат на помощь гражданам, охраняют их покой. Он адресовал свои поздравления коллегам, исполняющим служебный долг в составе сводных отрядов полиции на территории Северо-Кавказского региона, Ростовской области, а также сотрудникам, принимающим участие в восстановлении мирной жизни и обеспечении правопорядка на новых территориях страны.

«Лучшие традиции службы формировались на протяжении многих поколений наших предшественников. И в этот праздничный день особые тёплые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам. Сегодня ваша поддержка опытом и знаниями для нынешнего поколения стражей порядка играет очень важную роль. Выражаю огромную признательность за проявление активной гражданской позиции, участие в организации благотворительных мероприятий и помощи участникам специальной военной операции, членам их семей.

Время ставит перед нами непростые задачи. Сложная политическая обстановка в мире заставляет нас быть в постоянной готовности к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма. Уверен, что мы и впредь будем с честью выполнять свои профессиональные обязанности и достойно нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Слова присяги «Служу России, служу закону» святы для избравших эту профессию. Мы всегда помним наших товарищей, которые до конца остались верны профессиональному долгу: 179 сотрудников органов внутренних дел нашей республики погибли на служебном посту. В их числе те, кто отдал жизнь за Родину, и наши ветераны, выполнявшие задачи в зоне проведения специальной военной операции. Многие из них посмертно награждены государственными наградами. Их подвиг служит нам примером доблести и героизма», — отметил Александр Воронежский.

Участники торжественного собрания почтили светлую память сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного и воинского долга, минутой молчания.

«Смерть забирает лучших. Но их гибель не была напрасной! Именами погибших героев мы будем продолжать нашу дальнейшую службу, на славных примерах их мужества и отваги воспитывать молодых сотрудников полиции. Память о погибших героях сплачивает поколения, даёт веру и надежду на будущее! Выражаю огромную благодарность членам семей погибших сотрудников за терпение, стойкость, мужество и хочу заверить: ни один из вас не останется без нашего внимания — вы всегда можете рассчитывать на заботу и поддержку. В этот день, в наш профессиональный праздник, примите эти замечательные букеты цветов с пожеланием вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

Обращаюсь к курсантам Уфимского юридического института: хочу пожелать верности выбранному пути, упорства в учёбе и крепкой товарищеской поддержки! А юным учащимся полицейских классов — расти достойными патриотами своей Родины, ответственными, дисциплинированными, уважающими закон и готовыми помочь другим! Искреннюю признательность выражаю действующим сотрудникам полиции за проделанную работу. Впереди нас ждёт немало новых сложных задач. Самой эффективной оценкой для нас будет доверие граждан — доверие каждому конкретному сотруднику и министерству в целом. Мы трудимся прежде всего для людей, чтобы каждый человек был уверен: найдёт у нас помощь, поддержку, его права будут надёжно защищены всей правоохранительной силой государства.

Нынешний 2026 год объявлен Годом единства народов России, а в Республике Башкортостан — Годом большой и дружной семьи. Наш коллектив — это и есть большая дружная семья, где плечом к плечу служат представители разных национальностей, объединённые общим долгом и любовью к Родине. Но за каждым из нас стоят наши настоящие семьи — те, кто ждут нас дома, верят в нас и поддерживают в самые трудные минуты. Это тот тыл, который даёт силы на службе. Именно вам, родным и близким наших сотрудников, обращаю самые сердечные поздравления и слова глубокой благодарности. Ваше терпение и поддержка помогают выстоять в любой ситуации, сохранять силу, веру и доброту.

Поздравляя всех с праздником, желаю вам, уважаемые коллеги, курсанты, дорогие ветераны, вашим семьям — здоровья, служебных успехов и личных достижений, активного долголетия, счастья и семейного благополучия! Благодарю всех за службу, за преданность профессии, за самоотверженный труд», — подытожил министр внутренних дел по Башкортостану.