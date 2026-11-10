В Уфе новый микрорайон в Затоне насыщается социальной инфраструктурой

Детский сад рассчитан на 12 групп, из них 4 группы для детей раннего возраста, 2 младшие, 2 средние, 2 старшие, 2 подготовительные к школе группы. Имеются: музыкальный, спортивный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, родного языка, ИЗО-студия. Заведующий детским садом Земфира Исламова рассказала, что основным направлением работы детского сада является художественно-эстетическое, физическое развитие, приобщение дошкольников к истокам народной культуры.

«260 детей зачислены в детский сад на сегодняшний день. 175 детей уже ходят к нам, дети с удовольствием приходят каждое утро. Штат укомплектован на 100%, все сотрудники работают с удовольствием, мы давно ждали наш садик. Мы также открыли логопедическую группу "Хумай". Большое внимание уделяем физическому, музыкальному развитию. Музыкальный и физкультурный залы оснащены хорошим оборудованием. Современные песочницы, сенсорная комната, изостудия. Территория красивая и большая. Летом прекрасное место для прогулок, а зимой катание на лыжах, коньках, саночках», – отметила Земфира Исламова.

Радий Хабиров посмотрел за занятиями детей в группе «Хумай», посетил музыкальный и спортивный залы. В кабинете изучения родного языка «Урал-батыр» Глава республики пообщался с воспитателями и родителями. Они поблагодарили его за такое внимание к семьям с детьми, за строительство новых современных детских садов, где созданы прекрасные условия для развития и обучения детей.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин пояснил, что рядом с садиком в январе этого года открыта новая школа – Центр образования № 163 на 1225 мест.

«Это перспективный растущий микрорайон и здесь проживает большое количество молодых семей с детьми. Для них с учетом того, что рядом находятся крупные спортивные объекты, созданы все условия для того, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей», – отметил Ильдар Мавлетбердин.

Глава республики во время осмотра пищеблока поинтересовался, как воспитанники детского сада обеспечены питанием. Повара рассказали, что детишек кормят четыре раза в день, они с удовольствием съедают все блюда.

Радий Хабиров также обратил внимание и на профилактику здоровья подрастающего поколения. По словам медработников, к сожалению, из-за увлечения детей гаджетами у многих из них уже наблюдаются проблемы со зрением. Поэтому большое внимание уделяется профилактическим беседам и урокам с родителями в этом направлении.

«В Уфе хорошо развивается Затонское направление по жилищному строительству. Тут качественно работает наш МУП ИСК, ответственный застройщик. Неплохие дома есть ипотечные для молодёжи. Мы стараемся насыщать новый микрорайон социальной инфраструктурой. Как бы сложно это ни было по нынешним временам.

Рядом большой спортивный блок, который развивается. Мы в этом году сдадим там ещё Центр настольного тенниса, а потом приступим к строительству легкоатлетического манежа. В начале этого года здесь начал работу центр образования № 163 – большая школа на 1225 мест. Она непросто нам далась, и ее открытие стало настоящим событием.

После того как завершатся все стройки, важно навести порядок, благоустроить территорию – сделать все, чтобы жизнь людей была максимально комфортной. Детский сад мне понравился. Он яркий, теплый, светлый, оснащенный современным оборудованием», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Глава республики также пообщался с сотрудниками МВД, обеспечивающими общественную и дорожную безопасность, поздравил их с профессиональным праздником и пожелал спокойного дежурства.