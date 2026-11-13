Глава Башкирии принял участие в заседании Совета по физкультуре и спорту

Обсуждали развитие системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба администрации Главы республики.

Глава государства подчеркнул, что организация турниров для открытия талантов, выявления лучших атлетов, а также для того чтобы люди самых разных возрастов могли проявить себя или всей семьёй принять участие в состязаниях, – это важное, значимое направление для сохранения и укрепления здоровья нации, продвижения ценностей активного образа жизни.

– Только на федеральном уровне у нас в год проходит более 13 тысяч стартов, а всего по стране – порядка 230 тысяч соревнований: от муниципальных до общероссийских и международных. И многие события, связанные как со спортом высших достижений, так и любительские, массовые, активно развиваются, привлекают всё больше участников и зрителей и, что особо значимо, молодых людей – детей, молодёжь, – сказал Владимир Путин. – Нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное, историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодёжи инновационные направления спортивных, игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями. Словом, всё, что может вовлечь в спорт людей самых разных возрастов и групп здоровья. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта играют здесь особую роль. Это прямое, непосредственное участие человека в спортивной жизни страны, региона, города или посёлка. Значит, и соответствующих проектов у нас должно быть больше, а их доступность – выше, шире.

Отметим, в Башкортостане физкультурой и спортом систематически занимаются 2,4 млн человек. Ежегодно в республике проводят 15,5 тысячи физкультурных и спортивно-массовых мероприятий с участием более 800 тысяч человек. Регион успешно реализует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Только в первом полугодии 2026 года в сдаче нормативов ГТО приняли участие 84 483 человека.

В 2026 году Башкортостан вошёл в число семи пилотных регионов России по апробации в рамках ГТО нового вида испытания, предусматривающего управление БПЛА. В проекте участвуют 11 муниципальных центров тестирования в Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Абзелиловском, Краснокамском, Мелеузовском, Чишминском и Уфимском районах.

Башкортостан ежегодно становится центром проведения крупных всероссийских и международных спортивных соревнований. Так, в 2026 году республика приняла Спартакиаду народов России по шести видам спорта (триатлон, велоспорт, гребной слалом, плавание, фехтование, спортивная борьба), международную серию матчевых встреч по волейболу среди команд России, Беларуси, Кубы и Ирана, а также мультитурнир по единоборствам «Кубок Республик».

По итогам Национальной спортивной премии за 2025 год Башкортостан признан лучшим спортивным регионом страны.