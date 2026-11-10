Радий Хабиров поздравил правоохранителей с их профессиональным праздником

10 ноября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел республики с их профессиональным праздником.

«Я абсолютно уверен: это не просто профессиональный праздник для нашей страны (таких у нас много), а по-настоящему народный праздник. Это удивительная вещь, но на самом деле так и есть. Силовая структура решает сложные задачи, пресекает тяжкие преступления, и в то же время любовь людей, уважение людей занимает место в вашей службе. Поэтому позвольте от всей души сердечно поблагодарить вас за верность долгу, за ваше служение, за верность присяге, за защиту государственных, общественных интересов и за защиту прав, интересов и свобод наших граждан», – сказал Радий Хабиров.

По мнению руководителя региона, для жителей России право на безопасность жизни имеет очень важное значение.

«Наши жители хотят спокойно выходить на улицу, отпускать своих детей гулять, вечерами прогуливаться. Они хотят быть уверенными, что государство защитит их интересы, частную собственность. Именно этим занимаются сотрудники министерства внутренних дел. Главная задача — не допустить нарушения закона. Но мы знаем тысячи случаев, когда сотрудники башкирской милиции где-то спасают утопающих, вытаскивают из огня детей, принимают роды, находят людей зимой в лесу. Всё это делают сотрудники внутренних дел, главной целью которых является защита и спасение наших людей. Жители Республики Башкортостан выражают вам огромное уважение и благодарность», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана подчеркнул, что служба сотрудников органов внутренних дел опасна, сопряжена с риском для жизни. И в системе министерства внутренних дел нашей республики есть погибшие.

«Хочу сказать, что наш долг — долг республики, долг руководства министерства внутренних дел — сделать так, чтобы мы не забывали их, не забывали их детей, родных, близких, как это делаем в отношении членов семей погибших участников специальной военной операции. Недавно министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Валерьевич Воронежский предложил в Уфе открыть памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Сегодня я могу уверенно сказать: республика обязательно отдаст дань уважения погибшим, и этот памятник в одном из лучших мест Уфы обязательно будет установлен», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона сказал и об Уфимском юридическом институте — главной кузнице кадров для министерства внутренних дел. Он пожелал курсантам отличной учёбы и впоследствии гордо носить звание сотрудника органов внутренних дел.

«Я сегодня утром ездил по Уфе, осматривал ряд объектов. Около каждого объекта стояли сотрудники, они выполняют свои задачи по охране общественного порядка. Стояли женщины в форме. Не удержался, обнял их и поздравил с этим замечательным праздником. Всё больше и больше министерство внутренних дел приобретает женское лицо. Очень большое количество женщин, девушек начинают служить. Честь вам и хвала за то, что вы приняли на себя эту тяжёлую работу», – отметил Глава Башкирии.

– Дорогие и уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Ещё раз поздравляю вас с этим праздником. Очень хотелось бы, чтобы несмотря на сложный график работы у вас была возможность видеть ваших родных и близких, увидеть ваших детей, обнять их, уделить им какое-то время. Поэтому с огромным уважением и теплом сердца передаю слова уважения и благодарности вашим родным и близким. Будьте здоровы, успехов вам в вашей службе, – сказал Радий Хабиров и вручил лучшим сотрудникам государственные награды Башкортостана.