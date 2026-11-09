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13:12 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Башкирии трудоустроены 75,5% вернувшихся участников СВО

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Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В Республике Башкортостан выстроена эффективная система проактивной поддержки трудоустройства ветеранов СВО, в рамках которой действует межведомственный алгоритм взаимодействия с военкоматами, фондом «Защитники Отечества» и кадровыми центрами, а за каждым участником закреплен персональный куратор.

На сегодняшний день работу нашли 75,5% вернувшихся участников спецоперации. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов на прошедшем оперативном совещании в правительстве. Из числа тех, кто не трудоустроен, 45% (495 человек) проходят медицинскую реабилитацию и восстанавливают здоровье.

Ключевым инструментом поддержки является установление работодателями квоты в размере 1% от численности штата. 988 работодателей создали 3971 рабочее место, почти половина из которых приходится на промышленность. В счет квоты уже трудоустроено 784 участника СВО, в том числе 106 граждан с инвалидностью. Для повышения эффективности реализуются федеральные меры нацпроекта «Кадры». Работодателям Социальным фондом компенсируются затраты до 200 тысяч рублей на оборудование специальных рабочих мест, а с 2025 года 30 работодателей создали 32 таких места.

Важное направление — обучение и переподготовка через образовательные сертификаты номиналом 50 тысяч рублей, которые с 2023 года получили 722 ветерана. Для открытия собственного дела в 2026 году запланировано 213 социальных контрактов без оценки среднедушевого дохода, 192 из них уже заключены — в основном в сельском хозяйстве — 30%, и в сфере производства — 18%.

Качество работы подтверждается на федеральном уровне. Башкортостан выбран одним из пяти пилотных регионов по взаимодействию кадровых центров и Ассоциации ветеранов СВО, а практика центра «СВОи рядом» вышла в финал Всероссийского конкурса минтруда РФ.

«Перед республикой поставлена задача обеспечить 100% занятость ветеранов. Для этого необходимо — контролировать выполнение работодателями квоты в 1%,  активнее вовлекать ветеранов в предпринимательство с сопровождением бизнеса и закреплением наставников, внедрять для ветеранов с инвалидностью дистанционную занятость, расширять перечень образовательных программ и выдавать сертификаты под индивидуальные запросы рынка труда», — подытожил Руслан Хабибов.

Ранее в правительстве Башкирии обсудили реализацию в республике нацпроекта «Кадры».

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