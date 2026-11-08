В Башкирии успешно реализуется нацпроект «Кадры»

Как отметил премьер-министр региона Александр Шельдяев, для каждого человека важно иметь работу, чувствовать себя востребованным и быть уверенным в завтрашнем дне. Для экономики региона это также принципиально, «предприятиям нужны квалифицированные специалисты».

Так, в 2025–2026 годах при поддержке республики работу получили 216 человек, которым сложно конкурировать на рынке труда. Среди них — люди с инвалидностью, одинокие и многодетные родители, ветераны специальной военной операции.

Отдельное направление — подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом году на обучение работников предусмотрено 166,3 млн рублей. Договоры заключены с 12 предприятиями. Свыше 3 тысяч сотрудников сейчас проходят обучение, почти 2,4 тысячи человек его уже завершили.

«Создаём рабочие места для людей с инвалидностью. За два года оборудовано 143 места, включая 32 места для участников СВО, — рассказал Александр Шельдяев. — Развиваем образовательные сертификаты, с начала года выдан 781 сертификат. Размер поддержки составляет до 20 тысяч рублей, а для участников специальной военной операции и их семей — до 50 тысяч рублей».

Большую роль в вопросе трудоустройства играют ярмарки вакансий, открытые кадровые отборы и проект «Башкирская вахта», который помогает возвращать специалистов, работающих за пределами республики. С начала его реализации трудоустроено 670 жителей Башкирии.

Одновременно продолжается модернизация кадровых центров. На данный момент обновлены 56 таких центров, включая шесть модульных.

«Наша цель состоит в том, чтобы раскрыть потенциал каждого жителя и обеспечить предприятия Башкортостана необходимыми кадрами», — подытожил премьер-министр правительства РБ.

Накануне Александр Шельдяев поручил к 2029 году обновить всю сеть службы занятости Башкирии, сообщил Башинформ.