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17:51 (UTC+5), 07 Ноября 2026

В районе Башкирии открыли новый кадровый центр

Премьер-министр Александр Шельдяев поручил к 2029 году обновить всю сеть службы занятости Башкирии.

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Зинира Исянаманова администрация Абзелиловского района
Фото: Зинира Исянаманова | администрация Абзелиловского района
Инсаф Хужабирганов
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7 ноября премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев посетил Бакалинский район. Он ознакомился с работой птицефабрики, новой поликлиники и кадрового центра, а также провёл совещание по вопросам занятости населения. В ходе совещания премьер-министр в режиме видеосвязи дал старт работе нового кадрового центра в Абзелиловском районе.

Всего на модернизацию службы занятости Башкирии направлено 920 млн рублей, из них 468 млн — федеральные средства, ещё 452 млн — республиканские, рассказал заместитель премьер-министра — министр спорта Руслан Хабибов.

«На сегодняшний день из 69 кадровых центров 55 уже полностью обновлены и соответствуют современным требованиям. Мы уже видим результаты этой работы: среднее время трудоустройства граждан сократилось на 34%. Оставшиеся 14 планируем модернизировать в ближайшие три года, из них 10 вводим в 2026 году», — отметил вице-премьер.
пресс-служба правительство Башкирии
Фото: пресс-служба | правительство Башкирии

Один из таких центров был открыт в ходе совещания. В режиме видеосвязи премьер-министр Башкирии дал старт работе обновлённого кадрового центра «Работа России» в Абзелиловском районе. Глава администрации муниципалитета Айрат Аминев рассказал о созданных для жителей условиях и перспективах работы модернизированной службы занятости.

«Ещё недавно сотрудники службы занятости работали в небольшом помещении. Сегодня у нас открылся современный, просторный и комфортный кадровый центр в самом центре села.  Мы стремимся сделать помощь в поиске работы и профессиональном обучении максимально доступной для жителей. Уровень регистрируемой безработицы в районе составляет всего 0,34%», — сказал Айрат Аминев.

По итогам совещания Александр Шельдяев поручил к 2029 году обновить всю сеть службы занятости Башкирии и усилить взаимодействие с работодателями в отраслях с наиболее острым дефицитом кадров — строительстве, обрабатывающих производствах и ИТ.

Ранее в Аургазинском и Иглинском районах открылись модульные кадровые центры «Работа России».

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