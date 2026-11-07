В районе Башкирии открыли новый кадровый центр

7 ноября премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев посетил Бакалинский район. Он ознакомился с работой птицефабрики, новой поликлиники и кадрового центра, а также провёл совещание по вопросам занятости населения. В ходе совещания премьер-министр в режиме видеосвязи дал старт работе нового кадрового центра в Абзелиловском районе.

Всего на модернизацию службы занятости Башкирии направлено 920 млн рублей, из них 468 млн — федеральные средства, ещё 452 млн — республиканские, рассказал заместитель премьер-министра — министр спорта Руслан Хабибов.

«На сегодняшний день из 69 кадровых центров 55 уже полностью обновлены и соответствуют современным требованиям. Мы уже видим результаты этой работы: среднее время трудоустройства граждан сократилось на 34%. Оставшиеся 14 планируем модернизировать в ближайшие три года, из них 10 вводим в 2026 году», — отметил вице-премьер.