В двух районах Башкирии открылись новые кадровые центры

В Аургазинском и Иглинском районах республики официально открылись модульные кадровые центры «Работа России». Церемония в режиме ВКС прошла во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.
«Мы приветствуем работников центра занятости и желаем вам успеха! Мы видим, что в такие центры хочется приходить. Очень тепло и профессионально встречают. Поэтому удачи вашему центру!» – пожелал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, в 2024 году Башкирия стала участником второй волны проекта по комплексной модернизации службы занятости населения. С запуском этих центров общее количество модульных кадровых центров «Работа России» в регионе достигло 57.
Обновление является одним из ключевых мероприятий повышения эффективности службы занятости в рамках нацпроекта «Кадры». После ремонта зданий спектр оказываемых здесь услуг стал намного шире, чем просто помощь в поиске работы. Наиболее востребованы среди услуг в сфере занятости поддержка бизнес-инициатив, помощь в карьерном развитии молодых людей, а также молодых мам, желающих совмещать воспитание детей с профессиональным развитием, поддержка при возвращении к мирному труду ветеранов СВО.
«Здесь мы не просто подбираем работу. Мы обучаем, помогаем получить новые навыки, адаптироваться к современным требованиям. Особый акцент на молодежной аудитории. Для них наш кадровый центр – стартовая площадка. Здесь они смогут сделать первый шаг в профессии, получить поддержку и уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов.
Ранее обновленные кадровые центры открылись в Дуванском и Бакалинском районах, писал «Башинформ».
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