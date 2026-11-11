Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии справляются с атаками БПЛА

«Я могу сказать, что вот буквально за два года, с момента первой атаки, которая произошла на ООО „Газпром нефтехим Салават“, мы сделали очень серьёзный рывок, — констатировал Радий Хабиров. — Сейчас полный объём вооружения на основных предприятиях имеется. Я там, понятно, все не буду технические вещи говорить, но хочу сказать, что мы очень серьёзную работу провели по пассивной безопасности и очень серьёзно с Минобороны и с руководством предприятий проводим работу по активной безопасности. Как вы понимаете, наш нефтяной узел — это достаточно серьёзный нефтеперерабатывающий узел, и, конечно, от него зависит многое. Но подчёркиваю, система пассивной безопасности, активной безопасности, она очень высокая. И при этом сразу хочу сказать, что она находится в развитии».

Как сообщил руководитель региона, средства, которые выделяются на пассивную безопасность предприятий, уже превышают 30 млрд рублей. И эта работа будет продолжаться, отметил Радий Хабиров.

Кроме того, важным элементом общей системы защиты является формирование республиканского «БАРСа». На данный момент в нем насчитывается почти 1500 человек. Все они постоянно проходят боевую учёбу. И результат от такой работы уже есть и очень хороший.

«Я хотел сегодня поблагодарить за принятое решение вступить в „БАРС“. У них уже есть результаты, они начали сбивать, они начали работать, — сказал Радий Хабиров. — Поэтому вот эта вся система она готова. Бить себя в грудь и уверенно сказать: „Мы отобьём всё, что можно“ — так нельзя. Я могу с уверенностью сказать, что эта работа носит определяющий и системный характер, и она находится в стадии своего развития. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу: мы к этому относимся предельно серьёзно, без всяких там, знаете, авось, без всяких пронесёт, без всяких: „У нас всё хорошо“. Нет. Идёт серьёзная, боевая работа».

Как ранее сообщил Башинформ, сегодня над Башкирией сбили 7 беспилотников.