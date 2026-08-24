В Башкирии провели международные матчи, создан уникальный семейный центр

Впереди еще большой объём работы. В будущем в отреставрированных домах откроют музеи, сувенирные лавки, кафе и рестораны.

«Каждый дом – это объект культурного наследия, инвесторы их будут приводить в порядок. У нас будет свой уфимский Арбат с кафе, музеями, другими интересными локациями», – рассказал Хабиров. Он отметил, что сейчас большие ресурсы идут на поддержку спецоперации, что влияет на сроки окончания реконструкции. «Но этот масштабный проект обязательно завершим», – заверил Глава республики.

Про атаку БПЛА

19 августа в Уфе отразили очередную атаку БПЛА противника. Как рассказал Глава Башкирии, к городу приближались шесть беспилотников. Четыре из них сбили средства ПВО. Один дрон упал в промзоне. Возникшее при этом возгорание сразу потушили. Еще один БПЛА попал в жилой дом в Затоне. Повреждены несколько квартир и припаркованные машины. Пострадал иностранный студент-медик. Его госпитализировали, с ним все в порядке, сообщил Хабиров журналисту Башинформа сразу после атаки БПЛА.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения, всем пострадавшим помогут, заверили власти города. В промзоне Уфы огонь затронул установку, которая находилась в ремонте.

«Думаю, в течение пары дней всё это восстановят. Мы сильно укрепили наш нефтеперерабатывающий узел», — отметил Хабиров. 20 августа на заседании оперштаба он вновь поручил усилить защиту людей и стратегических объектов.

Про развитие Агидели

В башкирской Агидели открыли уникальный многофункциональный центр, скоро питерская компания запустит здесь новое производство, город могут присоединить к «Алге». Об этом стало известно 19 августа во время рабочей поездки Радия Хабирова в этот город.