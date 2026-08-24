В Башкирии провели международные матчи, создан уникальный семейный центр

В Уфе готовится к открытию обновленная улица Октябрьской революции. Уже в 20-х числах сентября здесь запустят автомобильное движение. Об этом 18 августа сообщил Радий Хабиров, проинспектировав ремонт старейшей улицы. Масштабная реконструкция здесь началась в 2022 году и проводится в несколько этапов. Так, на участке от улицы Цюрупы до Воровского заменили асфальт и коммуникации. Скоро здесь обустроят тротуары, установят фонари и откроют движение. А полностью завершить работы на этом участке должны в следующем году.
Впереди еще большой объём работы. В будущем в отреставрированных домах откроют музеи, сувенирные лавки, кафе и рестораны.
«Каждый дом – это объект культурного наследия, инвесторы их будут приводить в порядок. У нас будет свой уфимский Арбат с кафе, музеями, другими интересными локациями», – рассказал Хабиров. Он отметил, что сейчас большие ресурсы идут на поддержку спецоперации, что влияет на сроки окончания реконструкции. «Но этот масштабный проект обязательно завершим», – заверил Глава республики.
19 августа в Уфе отразили очередную атаку БПЛА противника. Как рассказал Глава Башкирии, к городу приближались шесть беспилотников. Четыре из них сбили средства ПВО. Один дрон упал в промзоне. Возникшее при этом возгорание сразу потушили. Еще один БПЛА попал в жилой дом в Затоне. Повреждены несколько квартир и припаркованные машины. Пострадал иностранный студент-медик. Его госпитализировали, с ним все в порядке, сообщил Хабиров журналисту Башинформа сразу после атаки БПЛА.
Для жителей дома организовали пункт временного размещения, всем пострадавшим помогут, заверили власти города. В промзоне Уфы огонь затронул установку, которая находилась в ремонте.
«Думаю, в течение пары дней всё это восстановят. Мы сильно укрепили наш нефтеперерабатывающий узел», — отметил Хабиров. 20 августа на заседании оперштаба он вновь поручил усилить защиту людей и стратегических объектов.
В башкирской Агидели открыли уникальный многофункциональный центр, скоро питерская компания запустит здесь новое производство, город могут присоединить к «Алге». Об этом стало известно 19 августа во время рабочей поездки Радия Хабирова в этот город.
Свою поездку Глава начал с общения с местными садоводами. Они продают излишки выращенных на участках овощей и фруктов в специально оборудованных местах. Всего в республике действует более 300 таких площадок. Глава поинтересовался, есть ли на их участках вода, газ, и купил у садоводов овощи для дома. Одна из пенсионерок поделилась, что большим подспорьем для них является карта «Алга»: «без нее было бы такого урожая, ездили бы в сад только раз в неделю».
В Агидели Глава побывал в новом уникальном многофункциональном центре «Семейный». Это первый в республике комплекс, который в одном месте объединил сразу 11 организаций соцобслуживания. Его открыли этой весной. Здесь в режиме «единого окна» работают центр поддержки участников СВО, представители фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, кадровый центр, служба «Семья» и другие. Также создали пространство для молодёжи и старшего поколения. Глава пообщался с клиентами центра и отметил индивидуальный подход в решении вопросов жителей.
Радий Хабиров также побывал в центральном парке, который благоустроили по проекту, победившему во всероссийском конкурсе. Теперь парк стал одним из любимых мест горожан. Здесь проходят различные соревнования и культурные мероприятия. Благодаря реализации другого проекта-победителя у жителей появился благоустроенный выход к старице реки Белой.
Скоро в Агидели капитально отремонтируют Дворец культуры. Это единственный большой культурно-досуговый центр в городе с 14 тысячами жителей. ДК начали ремонтировать еще в 2021 году, но потом появились дополнительные вопросы. «Мы предполагали один объём работы, а когда начали вскрывать, оказалось, что требуется значительно больше», – сказал Хабиров, пояснив, что теперь речь идёт о полумиллиарде рублей вместо 200 млн. Работы начнутся в следующем году.
Также после ремонта центром общественной жизни станет городская библиотека. Его начали модернизировать по нацпроекту в 2025 году, в первую очередь сделали кровлю. В этом году ремонтируют фасад, холл, актовый зал. Все завершат в 2027-м. Глава отметил, что у нас по федпрограмме модернизируют библиотеки по всей республике. «Надо продолжать развивать культуру чтения книг, отрывать детей от гаджетов», – сказал он.
Вопросы развития муниципалитета Радий Хабиров обсудил на встрече с активом городского общества. Он отметил, что самая главная задача – поддержка спецоперации. «Наши бойцы должны побеждать и всему миру доказать, что никто из нас не позволит угрожать нашей стране», – подчеркнул Глава. При этом нужно обеспечивать работу экономики, укреплять соцсферу, сохранять мир и согласие. Среди ключевых направлений развития территории Глава назвал поддержку малого и среднего бизнеса, обновление соцобъектов, ремонт дорог, развитие системы профобразования. Чтобы молодёжь училась в родном городе и оставалась здесь работать, расширят перечень востребованных специальностей в Агидельском филиале Уфимского топливно-энергетического колледжа.
На встрече обсудили меры поддержки участников СВО, модернизацию коммуникаций, ремонт школы искусств, привлечение инвестиций. Так, представитель петербургской компании «НИА Инжиниринг» сообщил, что предприятие откроет в Агидели производство вакуумно-плазменного оборудования. По мнению Хабирова, Агидель – привлекательное место для развития бизнеса. Остановка строительства АЭС привела к тому, что градообразующего предприятия здесь нет. «Поэтому для развития важен именно малый бизнес. А для его работы необходимы в том числе преференциальные условия», – сказал Глава республики. По его словам, в будущем город планируют включить в ОЭЗ «Алга». «В Агидели уже действует региональный преференциальный режим для бизнеса. А особая экономическая зона предусматривает федеральную поддержку», – пояснил он.
Глава Башкирии посетил также площадку строительства магистрального водовода Насосная Уразаево – Киреметево в Краснокамском районе. 43-километровый водовод прокладывают в рамках нацпроекта и планируют сдать в 2027 году. Он позволит обеспечить питьевой водой 35 сёл. «Всегда говорю, что, прежде чем строить дворцы культуры и другие подобные объекты, важно сделать так, чтобы у людей в домах было тепло, были газ и вода», – подчеркнул Хабиров.
Как Агидель обретет второе дыхание – читайте здесь.
В ходе поездки Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Агидели и Краснокамского района. Глава республики выразил искренние соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм.
«Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои», – сказал Хабиров на встрече. Он призвал увековечить их память и окружить вниманием родителей, жён и детей воинов.
В октябре в Башкирии начнут набирать учеников в строящийся Республиканский математический лицей-интернат. Чтобы попасть туда, дети пройдут жесткий отбор. 20 августа Глава республики провёл на объекте совещание. Его строят по нацпроекту на улице Менделеева в Уфе. Лицей рассчитан на 360 учеников и примет одарённых детей с 6-го по 11-й классы со всей республики.
«Это лицей интернатного типа с гостиницей для комфортного проживания. Наша задача – собрать со всей республики самых одарённых ребят, обучить их, поднять их уровень ещё выше, создать математическую элиту республики и страны», – сказал Радий Хабиров по итогам совещания.
В лицее лучшие учителя будут готовить будущих лидеров в области математики, информатики и программирования. Педагоги получат особый статус с высокой зарплатой. Для создания школы объездили подобные заведения по всей стране и взяли лучшее. Здесь будет свой парк, кафе, спортблок. Партнёрами РМЛИ станут ведущие предприятия и вузы республики, межвузовский кампус, «Школа 21» Сбера. Ребят в лицей отберут по результатам специальной олимпиады «Путь в РМЛИ», который запустят в октябре этого года.
«Построить такую школу было моей давней мечтой. Непросто было её пробивать, но Президент России Владимир Владимирович Путин нас поддержал», – сказал Глава и отметил, что открытие такого лицея станет важным событием для Башкортостана.
Ранее, 18 августа, Радий Хабиров раскритиковал чиновников на совещании по строительству этого лицея. Его возмутило, что участники совещания не владеют информацией о деталях строящегося объекта. Лицей откроет свои двери 1 сентября 2027 года.
21 августа в республике прошел традиционный августовский педсовет. В этом году он состоялся в Ишимбае. Перед началом совещания Радий Хабиров вместе с замминистра просвещения России Андреем Корнеевым побывали в обновленной по федпрограмме школе № 19. По ней только в Ишимбае новую жизнь получили 11 школ.
В фойе Ишимбайского дворца культуры они осмотрели выставку достижений образования региона.
В начале совещания Радий Хабиров благодарил учителей за огромный труд и отметил, что система образования Башкортостана – одна из крупнейших в стране. Республика входит в число лучших по количеству кластеров «Профессионалитет» и оснащённых школ; в первой пятерке по числу участников Всероссийской олимпиады школьников и по её результатам – 78 наших ребят стали победителями и призёрами. Число стобалльников на ЕГЭ у нас выросло на треть – до 210.
«Такие результаты стали возможными благодаря нашей многолетней системной работе по укреплению инфраструктуры образования. Мы продолжаем эту важную работу. В следующем году откроем Республиканский математический лицей-интернат для одаренных детей со всей республики. После завершения строительства Межвузовского кампуса наши дети получат ещё больше возможностей для старта в науке и изобретательстве, подготовки к олимпиадам и международным конкурсам», – отметил Хабиров. В этом году в республике достроили четыре новые школы, в том числе самую большую в ПФО на 2200 мест – в уфимском Кузнецовском затоне. До конца года еще три большие школы откроют в Уфе и одну – в Нефтекамске. Глава рассказал о действующих у нас мерах поддержки педработников и одной из важных задач назвал повышение престижа профессии педагога.
«Сегодня я подпишу указ, который будет включать разные меры поддержки, материальные и нематериальные. Например, у наших учителей будет право в первоочередном порядке отдавать детей в садики, возможность пользоваться цифровыми ресурсами, постоянно повышать квалификацию, проходить переподготовку. Также мы учредим медаль, которую будем вручать за выдающиеся заслуги», – анонсировал Глава. Указ Хабирова идет в развитие июльского указа Путина, направленного на поддержку учителей.
Среди ключевых задач в образовании Глава выделил подготовку педагогических кадров, снижение бюрократической нагрузки на учителей и повышение безопасности в школах. «В начале этого года мы приняли решение о дополнительных мерах в этой части. Перевели 159 школ на двухрежимную охрану. Из числа заместителей директоров назначили ответственных за организацию воспитательной и профилактической работы», – рассказал он. В завершение Глава вручил лучшим педагогам республики госнаграды. В числе награжденных – школьные учителя Радия Хабирова.Также в этот день директора школ семи районов республики и уфимской школы №147 получили из рук Главы ключи от 10 новых школьных автобусов «Вектор NEXT».
В Ишимбае Глава посетил местный нефтяной колледж. Он основан в 1932 году и подготовил более 20 тысяч специалистов.
«Мы приняли решение о модернизации учреждения в большой, мощный колледж, планируем войти в программу «Профессионалитет», – поделился Радий Хабиров. Также он поручил подготовить проект ремонта бассейна в Ишимбайском детском пульмонологическом санатории.
По мнению Главы, система образования республики к новому учебному году подготовилась неплохо. «Много внимания сейчас уделяем обеспечению безопасности», – сказал он после педсовета.
22 августа в стране отметили День государственного флага России. Бело-сине-красный флаг, утвержденный еще Петром Великим, вновь был поднят над Россией в 1991 году. Поздравляя жителей республики, Глава Башкирии отметил, что «Российский триколор — наша гордость, наша сила, то, что нас объединяет. Символ великой страны и наших побед». Он опубликовал видеоролик, в котором военнослужащие полка «Башкортостан» рассказали, что для них значит флаг России.
Участники СВО отметили, что на передовой флаг напоминает, что за ними вся страна, он дает им силы. Флаг — это про Родину. Поднять флаг — значит показать: «Мы здесь, мы на своем месте!».
На минувшей неделе один из старейших промышленных центров республики – город Благовещенск отметил свое 270-летие. Его история началась с появления медеплавильного завода, вокруг которого сформировался город. Поздравить жителей с юбилеем приехал Глава республики.
«270 лет – это красивая, сильная история. И я точно могу сказать, что у Благовещенска – хорошее, процветающее будущее», – подчеркнул Радий Хабиров на праздничном мероприятии. Он отметил, что здесь крепкая экономика, появляются новые предприятия, город становится лучше, комфортнее для людей. Так, Благовещенск уже в третий раз победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Город получит федгрант 150 млн рублей на благоустройство набережной пруда на реке Потехе. Ранее здесь благоустроили Советскую улицу.
В рамках праздника Глава осмотрел выставку предприятий района. На патриотической площадке ознакомился с образцами адаптивной одежды, творческими работами семей участников СВО. Он отметил, что спецоперация объединила всех жителей, и поблагодарил волонтёров за работу. Радий Хабиров также осмотрел выставку «Православные святыни Благовещенского района».
«В середине 2010-х годов в городе дела шли не очень ладно. За это время здесь появились новая поликлиника, ФОК, строится современный детский сад», – сказал Хабиров. Глава высоко оценил возможности новой детской поликлиники в городе.
Ее построили по нацпроекту и запустили в январе этого года. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь оборудовали кабинеты врачей и диагностический блок с кабинетами ЭКГ, УЗИ и эхокардиографии. Есть дневной стационар. Теперь тут специалисты оказывают медпомощь, за которой раньше надо было ехать в Уфу. После осмотра Глава напомнил, что в республике по федпрограмме построили шесть таких объектов. Сейчас строится поликлиника в Иглино, в следующем году начнут в Стерлитамаке. При этом медучреждения оснащают современным отечественным оборудованием.
Также в Благовещенске планируют модернизировать старейшую гимназию №1, где почти 600 детей учатся в две смены. Школа ведёт свою историю с 1907 года. Действующий корпус, построенный в 1969 году, нуждается в капремонте. «Наше минпросвещения проработает возможность включения объекта в федеральную программу», – сказал Радий Хабиров после осмотра гимназии.
На встрече с активом жителей муниципалитета Глава отметил, что «за последние годы произошло много позитивных изменений. Здесь находится одна из эффективных территорий опережающего развития». Он подчеркнул, что сейчас стоят серьёзные вызовы, поэтому важно сохранять сплочённость и уверенность в будущем. «Главное – все мы должны делать все для победы», – отметил руководитель региона. Он также призвал готовиться к возвращению воинов с передовой, помогать им с трудоустройством: «Я смотрю на них как на нашу будущую опору, нашу силу». Как сказал Хабиров, еще одна важная задача – сохранять стабильность и общественную консолидацию. Он отметил, что с людьми надо работать аргументированно, опираясь на конкретные результаты: «Жители оценивают не обещания, а то, насколько власти выполняют заявленные планы». На встрече также обсудили вопросы благоустройства, ремонта соцобъектов, развития системы профобразования и другие.
С 21 по 23 августа в уфимском Дворце борьбы прошла международная серия матчей среди мужских сборных команд по волейболу. Это первые масштабные международные игры нашей сборной после объявления о возвращении команды к выступлениям на мировой арене. В них участвуют 88 человек, в том числе 56 спортсменов из России, Беларуси, Ирана и Кубы. Старт играм дали Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.
«Мы в республике очень любим волейбол, гордимся нашей командой «Динамо-Урал». И сегодня здесь собрались люди, которые понимают и ценят эту замечательную игру», – приветствовал Глава сильнейших спортсменов национальных сборных и пожелал им побед, а болельщикам – яркого зрелища.
Столицу Башкирии для проведения первых международных матчей выбрали не случайно. Семь лет назад один из этапов Лиги наций проходил именно в Уфе. По словам организаторов, эти матчи являются важным этапом возвращения российского волейбола в международную спортивную жизнь. Благодаря этим матчам в Уфе сборная России приблизится к отбору на Олимпийские игры. «В Уфе мы проверим свои силы, получим опыт», — отметил глава федерации волейбола.
На играх в Уфе сборная России обыграла команды Ирана, Беларуси и Кубы, сообщил Башинформ.
В выходные в Бирском районе прошел фестиваль «Бирская старина». На нем представили военно-историческую реконструкцию с применением военной техники «XVII век. На рубежах Отчизны. Нашествие». Событие каждый год проходит на территории исторического парка «Бирская крепость» и собирает тысячи зрителей. 23 августа фестиваль посетил Радий Хабиров вместе с семьёй.
В этом году реконструкторы из Бирска и 11 регионов страны продемонстрировали отражение нашествия Сибирской орды хана Аблая в 1635 году. Их костюмы и амуниция – это точные копии тех, что носили четыре века назад. Зрители увидели, как стрельцы на лошадях отражают атаку иноземцев.
Глава Башкирии осмотрел тематические площадки. Здесь были представлены традиционный дом кочевников, мастер-классы, выставка ретротехники, также прошел фольклорный праздник «Яблочный спас» и фолк-рок концерт. Глава отметил, что фестиваль проводится силами энтузиастов, и обещал их поддержать. «Эти удивительные люди восстанавливают сражения, воссоздают костюмы, оружие, быт того времени. За два дня здесь побывало около 10 тысяч человек, причём это не только местные жители. Сюда приезжают гости из Уфы, других регионов, даже иностранцы», – поделился Хабиров. По его мнению, на фестиваль надо привозить участников программ «Башкирское долголетие», «Школьный туризм». В планах – включить фестиваль в республиканский календарь событий.
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